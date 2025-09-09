Stellantis : Réorientation des Objectifs Électriques pour 2030

Stellantis, l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, a récemment annoncé qu’il reviendrait sur son ambition initiale de passer à 100% de ventes de véhicules électriques en Europe d’ici 2030. Cette décision marque un changement significatif dans la stratégie du groupe et soulève des questions sur l’avenir de l’électrification dans le secteur automobile européen.

L’annonce au salon de l’auto de Munich

Lors du salon de l’auto de Munich, Jean-Philippe Imparato, directeur de l’activité en Europe élargie de Stellantis, a révélé que l’objectif de ventes 100% électriques a été abandonné pour être revu dans une nouvelle version du plan « Dare Forward 2030 » qui doit être présentée début 2026. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de réorientation stratégique après la prise de fonction du nouveau directeur général, Antonio Filosa.

Implications du changement de stratégie

Le plan initial « Dare Forward 2030 » visait non seulement à atteindre cet objectif ambitieux de ventes électriques en Europe mais également à augmenter le chiffre d’affaires sur de nouveaux marchés et à maintenir des marges opérationnelles élevées. Toutefois, Imparato a précisé que certains des autres objectifs de ce plan pourraient encore être poursuivis. La décision de réévaluation intervient alors que le marché des véhicules électriques connaît un ralentissement de la demande.

Défis réglementaires et de marché

Le recul de Stellantis vis-à-vis de ses objectifs d’électrification semble être influencé par plusieurs facteurs, y compris les défis posés par la lenteur de la demande de véhicules électriques et les objectifs stricts de l’Union européenne en matière d’émissions de CO2 pour 2035. L’entreprise considère actuellement les attentes européennes comme irréalisables dans l’état actuel et prône pour des flexibilités qui permettraient une décarbonation pragmatique sans compromettre l’activité industrielle.

L’enjeu de la rentabilité

Stellantis a également reconnu un premier semestre difficile mais reste résolue à améliorer sa marge opérationnelle, visant un objectif ajusté à un chiffre pour le deuxième semestre. Dans une interview récente, Filosa a indiqué que le groupe cherchait à atteindre une marge de 6% à 8% à moyen terme, soulignant ainsi la nécessité de maintenir une rentabilité élevée malgré les ajustements stratégiques.

Vers un futur incertain

Bien que les plans pour 100% de véhicules électriques soient remis en question, cela ne signifie pas que Stellantis abandonne la voie de l’électrification. Au contraire, l’entreprise semble rechercher un équilibre plus flexible et pragmatique face aux réalités du marché et aux contraintes réglementaires. Cette mutation laisse entrevoir un avenir dynamique pour le constructeur dans la transition énergétique globale du secteur automobile.

En résumé, la décision de Stellantis de renégocier ses objectifs de vente de véhicules électriques pour 2030 reflète une approche de plus en plus prudente envers l’électrification, incitée par des réalités économiques et réglementaires complexes. À observer comment cette décision influencera les stratégies futures des autres acteurs du marché de l’automobile.