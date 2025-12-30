La nouvelle version FSD de Tesla : Quelles nouveautés pour l’utilisateur ?

La dernière version du Full Self-Driving (FSD) supervisé de Tesla, v14.2.2.2, suscite un engouement certain au sein des amateurs de technologies automobiles. Basée sur les premières critiques, cette mise à jour promet d’être une étape significative vers une expérience de conduite autonome plus fluide et plus sûre. Revenons sur les points clés qui font de cette version une référence.

Des changements remarquables dans la prise de décision sur la route

Un des principaux aspects soulignés par les utilisateurs est l’absence de hésitation dans les changements de voie. Cette version affiche une capacité à se positionner de manière plus fluide et anticipée avant les sorties d’autoroute, ce qui contribue à une conduite plus naturelle et harmonieuse. En mode Mad Max et Hurry, la voiture semble bien plus confiante, offrant une transition aisée entre les différentes voies sur autoroute.

Liste des nouveautés et améliorations

✅ Aucune hésitation sur le choix de voie : positionnement plus fluide et plus anticipé avant les sorties

: positionnement plus fluide et plus anticipé avant les sorties 🚀 Comportement autoroutier excellent : les modes Mad Max et Hurry sont naturels, confiants et très bien calibrés

: les modes Mad Max et Hurry sont naturels, confiants et très bien calibrés 🛣️ Performances remarquables sur routes sinueuses : conduite rapide, fluide et étonnamment humaine

: conduite rapide, fluide et étonnamment humaine 🔍 Amélioration du “creeping” aux intersections : engagement plus rapide et décisions plus franches

: engagement plus rapide et décisions plus franches 👀 Surveillance de l’attention moins intrusive : moins de fausses alertes par rapport à la version v14.2.2.1

: moins de fausses alertes par rapport à la version v14.2.2.1 🔄 Insertions et sorties d’autoroute intelligentes : le véhicule reste à droite lorsqu’une sortie approche, sans changements de voie inutiles

: le véhicule reste à droite lorsqu’une sortie approche, sans changements de voie inutiles 🚶 Détection des piétons extrêmement aboutie : efficace même dans les angles morts ou virages sans visibilité

: efficace même dans les angles morts ou virages sans visibilité 🅿️ Précision accrue dans les parkings : meilleure gestion des bornes de paiement et des espaces étroits

: meilleure gestion des bornes de paiement et des espaces étroits 🔧 Très peu d’interventions nécessaires : amélioration globale nette, aucun problème majeur identifié

Performance exceptionnelle sur routes sinueuses

La conduite sur routes sinueuses, souvent un défi pour les systèmes de conduite autonome, est également améliorée. Les utilisateurs rapportent une conduite rapide, fluide et quasiment humaine. Cela est particulièrement notable dans les virages serrés, où le véhicule maintient une performance de haut niveau sans interventions notables.

Améliorations significatives aux intersections et fusions sur autoroute

Une autre mise à jour clé réside dans l’amélioration substantielle du comportement aux intersections. Le système de céci rapide à l’approche des intersections réduit le besoin d’interactions manuelles. De plus, les fusions intelligentes sur autoroute assurent que le véhicule reste sur la bonne voie lors des sorties imminentes, éliminant les changements de voie inutiles.

Détection des piétons et précision dans les parkings

Le système de détection des piétons est particulièrement apprécié, surtout autour des virages à visibilité réduite. Cela se révèle crucial pour la sécurité piétonnière, un point souvent critiqué dans les précédentes versions. En termes de stationnement, la précision atteinte dans les parkings étroits et face aux machines à tickets est également à noter.

Conclusion : vers une expérience de conduite sans intervention

Dans l’ensemble, la v14.2.2.2 de Tesla FSD (Supervisé) présente de claires améliorations, avec peu d’interventions nécessaires selon les premiers retours. Les faux positifs liés à la surveillance de l’attention semblent avoir été résolus, apportant une conduite plus immersive et dépourvue d’irritations mineures. Cette version marque une avancée notoire dans l’objectif de Tesla d’offrir une conduite entièrement autonome à l’avenir.