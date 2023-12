Renault réinvente son classique avec la nouvelle Renault 5 électrique. Prévue pour 2024, cette citadine allie charme rétro et technologie moderne, promettant de redéfinir les standards dans le segment des véhicules électriques urbains.

La Nouvelle Ère de la Renault 5

La Renault 5, une icône automobile, fait son grand retour dans une version électrique innovante. Prévue pour être l’une des stars du Salon de Genève, la R5 électrique affiche un prix d’accès d’environ 25 000 €. Renault propose un système de précommande exclusif, le « R Pass », au coût de 150 €, offrant la possibilité d’être parmi les premiers à commander et à recevoir le véhicule.

Un Design Nostalgique avec une Touche Moderne

La future R5 électrique révèle son design dans un clip promotionnel, mêlant esthétique rétro et modernité. Avec un look inspiré de la R5 originale, elle s’adresse à la fois aux nostalgiques et aux adeptes de la technologie moderne. Le design extérieur de la R5 inclut un indicateur de charge unique sur le capot, formant le chiffre 5 lorsque la batterie est pleine.

Performances et Spécifications Techniques

La version de base de la Renault 5 électrique sera équipée d’une batterie de 40 kWh, tandis que le premier modèle commercialisé disposera d’un moteur de 150 ch et d’une batterie Envision de 52 kWh, offrant jusqu’à 400 km d’autonomie WLTP. Ce modèle de lancement pourrait coûter plus de 30 000 €, en particulier pour les versions haut de gamme telles que la finition Esprit Alpine.

Avantages Exclusifs du R5 R Pass

Outre la priorité de commande et de livraison, les détenteurs du R5 R Pass bénéficieront d’avantages supplémentaires. Ils recevront une miniature de la Renault 5 à l’échelle 1/43, des informations exclusives et des invitations à certains événements. De plus, pour chaque R Pass acheté, Renault contribue à son programme Give Me 5, soutenant l’accès des jeunes défavorisés aux activités sportives.

Impact sur le Marché et Rivalité

Avec la R5 E-Tech électrique, Renault ne se contente pas de réinventer un classique ; elle se positionne fermement sur le marché des citadines électriques. La R5 sera en concurrence avec des modèles comme l’Opel Corsa Electric, la Peugeot e-208, et les futures citadines électriques de Stellantis, comme la Citroën ë-C3.

Conclusion

La Renault 5 E-Tech électrique représente plus qu’un simple retour ; c’est une révolution dans le monde des citadines électriques. Avec son mélange unique de charme rétro et de technologie de pointe, elle est prête à conquérir le cœur des conducteurs urbains modernes.

Restez informés des dernières nouvelles sur la Renault 5 électrique et le monde fascinant des véhicules électriques.

