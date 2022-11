Cela vaut-il encore la peine d’acheter une Peugeot E-208 ?

Avec cette montée en flèche constante du prix de l’essence et de l’énergie, l’option de la voiture électrique brille de plus en plus dans ma tête. Pour ne pas assassiner à petit feu mon portefeuille, j’ai commencé à faire des recherches sur l’autonomie, la fiabilité et la puissance de certains véhicules sans oublier les différentes stations de recharge. Pour un éventuel changement, Mon dévolu s’est jeté sur la petite citadine e-208 de chez Peugeot.

Je me suis tout d’abord intéressé à la reine du secteur, la Renault Zoé mais côté design, je ne fus pas conquis. C’est alors que je me suis tourné vers sa principale concurrente la Peugeot e-208. Une allure nettement plus tranchante, un intérieur futuriste et des performances plus que satisfaisantes (un 0 à 50 km/h en 2.8 secondes). Mon coup de cœur fut renforcé lors de la présentation du nouveau modèle lors du Mondial de l’Automobile dernier.

Intérieur de la Peugeot E-208 – SOURCE: Site Media Peugeot

Les tarifs

L’économie sur le prix d’une voiture électrique se fait sur la durée car elle est aujourd’hui plus chère qu’une voiture thermique quand vous l’achetez neuve. Mais sur le long terme, vous gagnerez sur les coûts d’entretiens et l’essence.

Selon Consumer Reports en 2020, en prenant en compte le coût des entretiens , des éventuelles réparations et du carburant, un propriétaire de voiture électrique économise entre 6000 et 1000 dollars sur la durée de vie du véhicule.

La Peugeot e-208 est proposée à partir de 36 500 € chez les concessionnaires mais elle a droit à un bonus écologique de 6000 €. Donc le véhicule vous reviendra neuf à 30 500€, et nous vous laissons faire votre calcul sur les économies de carburant.

Le coût de l’entretien d’un véhicule classique équipé d’un moteur à combustion interne était de 0,10 dollar /euro par kilomètre. Alors que celui d’un véhicule électrique équipé d’une batterie était de 0,06 dollar / euro. Cela peut représenter une économie d’argent considérable.

L’entretien et les réparations

En optant pour le leasing, la maintenance de votre véhicule électrique est assurée par votre concessionnaire. Dans le cas contraire, sachez que l’entretien d’une voiture électrique se fait tous les 30000 kilomètres en moyenne. Soit 5000 à 10000 kilomètres de plus qu’une voiture à essence ou diesel.

Pour ce qui est des réparations, de nombreux garages spécialisés fournissent d’excellents services dédiés aux véhicules à motorisation électrique. Ils disposent même de centaines de références et de pièces pour remplacer celles endommagées.

Dans tous les cas, nous vous le disions, certains propriétaires de véhicules électriques rappellent que les principales réparations à prévoir sont les pneus et le liquide lave glace.

Les bornes de recharge et la consommation d’énergie

Choisir une voiture électrique, c’est fuir les stations d’essence. N’en demeure pas moins que l’autonomie des batteries ne sont pas infinies (300 km pour la e-208, ce qui n’est pas trop mal). Avant d’avoir la batterie totalement à plat, rejoindre une borne de recharge est plus que nécessaire. La e-208 se recharge grâce à un chargeur embarqué monophasé de 7 kW ou 11 kW triphasé si vous optez pour le modèle le plus puissant.

Temps de recharge de la Peugeot E-208

En fonction de la borne de recharge que vous aurez choisie, la charge à 100% peut durer entre 5 heures et 7 heures 30. Il vous est également possible de recharger votre véhicule sur une prise domestique renforcée de 3.7 kw mais la charge complète se fera en 15 heures.

Si vous rechargez à domicile, pensez à le faire durant les heures creuses car le coût du kW est au plus bas (0.1470 €).

Prenez en compte qu’en moyenne, une voiture électrique coûte 2 euros/100km en électricité, alors qu’une voiture à essence coûte environ 8 euros en carburant pour parcourir 100 kilomètres. Si vous faites 15 000 km par an, cela représente déjà une économie annuelle de 900 €.

Selon vous, la Peugeot E-208 est une bonne affaire? N’hésitez pas à témoigner en commentaires avec votre propre expérience : positive ou négative.