« Notre objectif est d’apporter un service optimal », déclare le Président de Tesla Mag lors de ses voeux

Comme chaque année, j’aimerais vous présenter mes meilleurs voeux pour l’année à venir avec un regard tourné vers les plus anciens de notre écosystème. En effet, j’ai toujours été honoré par votre fidélité et votre engagement. Je suis heureux de dire que la force grise est avec Tesla Mag. Vous avez cru très tôt au véhicule électrique et vous savez que moi aussi ! J’espère que vous partagez le plaisir de voir que nous attirons encore de véritables passionnés.

Tout d’abord un merci collectif à mes partenaires et aux contributeurs. Vous êtes très nombreux et votre fidélité m’oblige à poursuivre la construction de notre écosystème.

Retour sur l’année 2022

« Que l’on me donne six heures pour couper un arbre, j’en passerai quatre à préparer ma hâche. » Abraham Lincoln

Je suis heureux d’avoir finalisé une période éprouvante. La validation d’un modèle économique et l’acquisition de secrets industriels qui sécurisent l’ensemble.

J’aimerais partager qu’un modèle économique ne se cherche pas, il se trouve. Il ne faut pas écouter tous les feed-backs, il faut s’obstiner à rechercher la différence et à rendre des services.

En 2022, nous avons uniquement réalisé des tests pour pouvoir communiquer. Nous avons réussi à le faire plus de 50 fois. Mais de l’extérieur c’est totalement imperceptible. Parlez des sujets suivants autour de vous et vous verrez.

Station Indigo Electra: “J’ai payé 26,4€ pour 60 Kwh” avec ma Megane E-Tech, un utilisateur témoigne

ou

« Une première pour la grande distribution », Lidl dévoile son modèle de station de rechargement

En 2023, nous formerons nos partenaires à l’usage de notre plateforme. Une nouvelle étape sera franchie avec une organisation également très robuste.

Perspectives pour l’année 2023

Notre objectif est d’apporter un service optimal à une audience que nous connaissons bien. Nous serons à l’écoute des besoins de nos utilisateurs qui font beaucoup plus que conduire leur véhicule électrique.

J’ai envie de dire que pour la grande part de notre audience, c’est une commodité. Dont ils sont fiers mais c’est une commodité. Notre volonté est de former cet écosystème avec des partenaires locaux et leaders dans leurs domaines.

Pour exemple, notre démarche iconoclaste sur l’IRVE a contribué à l’installation de 800 bornes par mois. C’est un chiffre exceptionnel qui est rendu possible par un réseau puissant d’installateurs locaux qui partagent notre vision et notre passion.

Nous déployons actuellement ce même modèle pour le photovoltaïque et nous irons plus loin à mesure de nos analyses et conclusions.

Une organisation en comité

Depuis 2013, je vous partage que votre engagement est stimulant. Nous allons former avec vous des groupes d’utilisateurs pour résoudre quelques problèmes qui dérangent 80% de notre audience.

L’orthographe et la grammaire (avec concours): Nous avons réunis avec succès un groupe de relecture pour permettre de suivre notre rythme de publication et respecter au maximum les exigences de notre audience. Ce groupe est complet et très solide !

Les notions scientifiques (avec concours) : L’exactitude des informations a toujours été un point essentiel de notre stratégie. Produire peu mais aller dans le fond des sujets. Nous formons actuellement le groupe, vous pouvez vous porter candidat ici.

Le commerce et la fidélisation (avec commissions) : Nous avons la chance de fédérer des partenaires importants et nous avons désormais des services à offrir qu’il faut commercialiser grâce à l’aide des membres qui disposent d’un plus grand réseau interpersonnel. Nous formons actuellement le groupe, vous pouvez vous porter candidat ici.

Globalement pour soutenir la structure, ma vision s’appuie essentiellement sur des consultants très qualifiés car notre plateforme est complexe à appréhender et que nous souhaitons être à l’initiative d’une nouvelle forme d’entreprise dans la mesure où la révolution électrique est un événement majeur de notre siècle. A nous d’en faire une révolution acceptée par le plus grand nombre sans jamais dénigrer ceux qui peuvent avoir des réticences.

Meilleurs voeux pour 2023

Armand Taïeb

