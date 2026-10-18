Le Mondial de l’Auto 2026 ferme ses portes ce dimanche 18 octobre à Paris Expo Porte de Versailles. En une semaine, Tesla y a montré son Cybercab, Citroën a fixé l’ambition de la 2 CV à 15 000 €, Dacia a lancé sa Spring à 17 900 € et les marques chinoises ont multiplié les premières. Voici ce qu’il faut retenir, avec nos articles pour aller plus loin.

Tesla : le Cybercab, Optimus et un essai de la conduite assistée

Sur son stand du hall 7.1, Tesla expose un Cybercab venu de sa flotte de robotaxis américaine et le robot Optimus. La marque fait aussi essayer gratuitement son système d’aide à la conduite, rebaptisé Tesla Conduite Assistée en France, à bord de Model 3, sur réservation au stand. Le Cybercab arrive à Paris au moment où Tesla annonce plus de 300 exemplaires en service à Austin. Notre visite du salon, stand par stand.

Les françaises : la 2 CV à 15 000 €, la Spring à 17 900 €

Citroën a dévoilé la 2 CV Concept, une petite électrique de 3,76 m annoncée « à l’horizon 2028 ». Interrogée par Tesla Mag, la marque précise que le futur modèle sera produit en Europe, avec « l’ambition de proposer un prix d’entrée de 15 000 € avant déduction des éventuelles aides à l’achat, selon les pays ». Batterie et autonomie ne sont pas encore communiquées. Ce que Citroën confirme, et ce qui reste à prouver.

Chez Dacia, la nouvelle Spring coûte 17 900 € avant aides, pour 250 km WLTP et une batterie de 27,5 kWh (notre fiche complète). Renault annonce sa Mégane E-Tech à 37 500 € et son Trafic électrique à 41 500 € HT (les électriques de Renault et Dacia).

Les européennes face au Model Y

Volkswagen expose l’ID. Tiguan à 43 990 €, Audi annonce les premières livraisons de l’A2 e-tron en décembre, et Mercedes revendique plus de 700 km pour son VLE. Opel et Lancia complètent le tableau avec la Corsa GSE et la Gamma. Les électriques européennes du Mondial, comparées au Model Y.

Les chinoises : recharge éclair et conduite assistée

BYD annonce pour son ATTO 8 une recharge à 60 % en cinq minutes, XPeng affiche son G9L à 74 990 €, et smart et Leapmotor présentent la #2 et la B03 (les électriques chinoises du Mondial). XPeng a aussi fait essayer sa conduite assistée NGP au public, sur de vraies routes parisiennes (notre article).

La filière : « il est minuit moins une »

Au Paris Automotive Summit, le 13 octobre, Luc Chatel, président de la PFA, a sonné l’alarme : « il est minuit moins une ». Il a rappelé 50 000 emplois perdus en France en cinq ans et des marques chinoises au-delà de 10 % du marché européen. Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, a présenté la 2 CV comme la première voiture de la plateforme E-Car, et Oliver Blume, patron de Volkswagen, a revendiqué des commandes électriques en hausse de plus de 60 % au troisième trimestre (notre direct, intervention par intervention).

Depuis, Stellantis a précisé à Tesla Mag où produiront ses partenaires chinois : Rennes pour Dongfeng, sans date, et Madrid pour Leapmotor à partir de 2028 (notre article).

Sources : nos articles publiés pendant le salon, fondés sur les annonces des constructeurs, la PFA et les réponses écrites de Stellantis et de Citroën à Tesla Mag.