Tesla publie ses résultats du troisième trimestre 2026 mercredi 21 octobre, après la clôture de la Bourse américaine. La conférence avec Elon Musk et son équipe suit à 16 h 30, heure du Texas, soit 23 h 30 à Paris, selon le communiqué déposé par Tesla auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. Les livraisons sont déjà connues. Le reste, marges, robotaxis, stockage et calendrier du Roadster, se joue mercredi soir. Voici ce qu’il faut surveiller.

486 532 voitures livrées : le chiffre de départ

Tesla a livré 486 532 voitures entre juillet et septembre, et en a produit 464 391, d’après son communiqué du 2 octobre. C’est 1,3 % de plus qu’au deuxième trimestre, mais 2,1 % de moins qu’au troisième trimestre 2025, qui reste le record de la marque avec 497 099 livraisons. Ce record avait profité de la fin du crédit d’impôt fédéral américain de 7 500 dollars, le 30 septembre 2025.

Un détail compte pour les marges : Tesla a livré 22 141 voitures de plus qu’il n’en a fabriqué (calcul Tesla Mag). Le trimestre a donc puisé dans les stocks, ce qui pèse moins sur la trésorerie qu’une production qui s’accumule. Sur neuf mois, les livraisons progressent de 8,8 % par rapport à 2025.

Robotaxis : 349 Cybercab déclarés au Texas

C’est le sujet que les investisseurs attendent le plus, et le seul sur lequel on dispose d’un chiffre public mis à jour. Au Texas, chaque véhicule autonome doit être déclaré auprès du DMV, l’administration des véhicules de l’État. Tesla Mag relève ce registre depuis le 9 octobre. Dimanche 18 octobre à 12 h 25, il recense 803 véhicules pour Tesla Robotaxi : 349 Cybercab, le biplace sans volant ni pédales, et 454 Model Y. Le 14 octobre, il en comptait 739, dont 319 Cybercab. En quatre jours, 30 Cybercab et 34 Model Y ont été ajoutés (relevé Tesla Mag, registre public TxMCCS).

Le 10 octobre, Tesla avait confirmé plus de 300 Cybercab à Austin, huit fois plus en un mois, et annoncé Dallas comme prochaine ville. Mercredi, les questions porteront sur la cadence de production du Cybercab, le calendrier de Dallas et des villes suivantes, et le coût par kilomètre du service.

Stockage d’énergie : 13,7 GWh en un trimestre

Tesla a installé 13,7 GWh de Megapack et de Powerwall au troisième trimestre. Le stockage est devenu le relais de croissance le plus régulier de la marque, et ses marges sont suivies de près. En France, le plus grand site de batteries du pays, à Cernay-lès-Reims, fonctionne avec des Megapack.

FSD en Europe, Roadster, Optimus : les questions du soir

Le FSD en Europe. Le 6 octobre, le ministre allemand des Transports s’est engagé à défendre une homologation rapide dans toute l’Union. Un calendrier, même indicatif, serait une première.

Le 6 octobre, le ministre allemand des Transports s’est engagé à défendre une homologation rapide dans toute l’Union. Un calendrier, même indicatif, serait une première. Le Roadster. Présenté le 16 octobre, il entre en production en 2028. Son prix n’a pas été donné, et la recharge de ses réservoirs d’air fait débat depuis la présentation.

Présenté le 16 octobre, il entre en production en 2028. Son prix n’a pas été donné, et la recharge de ses réservoirs d’air fait débat depuis la présentation. Optimus. Des fournisseurs évoquent un objectif de 15 000 robots produits d’ici fin 2026. Tesla ne l’a jamais confirmé : un chiffre officiel trancherait.

Des fournisseurs évoquent un objectif de 15 000 robots produits d’ici fin 2026. Tesla ne l’a jamais confirmé : un chiffre officiel trancherait. Les puces. Où en est Terafab, l’usine de puces voulue par Elon Musk, et ce qu’elle change pour la conduite autonome.

Tesla Mag suivra la publication et la conférence en direct mercredi soir. Vous roulez en Tesla, ou dans une autre électrique ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour retrouver nos analyses et les nouveautés de votre modèle.

Sources : communiqué de Tesla du 2 octobre 2026 (formulaire 8-K, SEC), registre public TxMCCS du DMV du Texas relevé par Tesla Mag le 18 octobre 2026 à 12 h 25, articles de Tesla Mag cités en lien.