Les fans de Tesla se sont retrouvés samedi 10 octobre à Giga Texas, à Austin, pour le X Takeover. Elon Musk y est intervenu à distance, en direct, et Tesla en a profité pour annoncer plus de 300 Cybercab en service à Austin, huit fois plus qu’il y a un mois.

Un rassemblement de fans à Giga Texas

Le X Takeover est un rassemblement de propriétaires et de fans de Tesla, de SpaceX et des entreprises d’Elon Musk, organisé par l’association Tesla Owners of Silicon Valley. L’édition 2026 s’est tenue les 9 et 10 octobre à Giga Texas, l’usine de Tesla à Austin. Au programme : des voitures personnalisées, des fabricants d’accessoires, des conférences, et en tête d’affiche Maye Musk et la chanteuse Nicki Minaj.

300 Cybercab à Austin, et bientôt Dallas

L’annonce la plus concrète est venue du compte officiel Tesla Robotaxi, samedi : « Un mois après le lancement, nous sommes passés à plus de 300 Cybercab au service d’Austin, soit huit fois plus en 30 jours. » C’est la première fois que Tesla donne un chiffre de sa flotte active de Cybercab. Il recoupe le registre officiel du Texas, qui comptait 319 Cybercab déclarés le 9 octobre : nous le détaillons dans notre suivi de la flotte Tesla Robotaxi.

One month after launch, we've scaled to 300+ Cybercabs serving Austin – an 8x increase in 30 days pic.twitter.com/EagJy2JAsm — Robotaxi (@robotaxi) October 10, 2026 L’annonce de Tesla Robotaxi, le 10 octobre 2026.

Ashok Elluswamy, le responsable de l’intelligence artificielle de Tesla, a annoncé la suite le même jour : deux ans après la présentation du Cybercab, le 10 octobre 2024, « les cabs sont partout à Austin maintenant. Dallas bientôt ».

Two years since the 10/10 Cybercab WeRobot event, the cabs are everywhere in Austin now. Dallas soon. https://t.co/8L7EYeJbxf — Ashok Elluswamy (@aelluswamy) October 10, 2026 Le message d’Ashok Elluswamy, responsable de l’IA de Tesla, le 10 octobre 2026.

Ce qu’a dit Elon Musk

Elon Musk est intervenu par vidéo, en direct, dans un entretien diffusé sur X. Nous n’avons pas pu revoir l’enregistrement complet : les propos ci-dessous sont ceux des extraits partagés sur X par des participants.

Starship : le problème de moteur du vol 14 « ne semble pas être un gros souci » et le bouclier thermique a tenu. Le vol 15 aurait lieu « dans quatre à six semaines, si tout va bien », avec un objectif : rattraper le vaisseau, ce qui ferait de Starship la première fusée de classe orbitale entièrement récupérée. Nous racontions le vol 14 dans cet article.

: le problème de moteur du vol 14 « ne semble pas être un gros souci » et le bouclier thermique a tenu. Le vol 15 aurait lieu « dans quatre à six semaines, si tout va bien », avec un objectif : rattraper le vaisseau, ce qui ferait de Starship la première fusée de classe orbitale entièrement récupérée. Nous racontions le vol 14 dans cet article. Les puces : sur Terafab, le projet de fabrication de puces de Tesla, Elon Musk reconnaît avoir « encore beaucoup à apprendre », comme pour les voitures et les fusées. Il prévoit de commencer avec des machines classiques, puis de concevoir les siennes pour produire beaucoup plus de plaquettes.

: sur Terafab, le projet de fabrication de puces de Tesla, Elon Musk reconnaît avoir « encore beaucoup à apprendre », comme pour les voitures et les fusées. Il prévoit de commencer avec des machines classiques, puis de concevoir les siennes pour produire beaucoup plus de plaquettes. Les robots : selon lui, les vidéos de démonstration de robots d’autres entreprises « ne sont pas de la vraie IA ». « La vraie IA, c’est lui montrer quelque chose qu’il n’a jamais vu, et que ça marche quand même. »

Le même jour, sur son propre compte, Elon Musk a écrit que la production d’électricité est « la meilleure mesure de la puissance réelle d’une grande économie ». Et ses entreprises ont adopté un nouveau mot : l’intelligence artificielle de Tesla s’affiche désormais sous le nom de Tesla SI, pour « super intelligence ».

Prochain rendez-vous : le Roadster

La prochaine grande date est déjà fixée : Tesla présente le nouveau Roadster dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 octobre, à 3 h, heure de Paris. Tesla Mag la suivra en direct.

Vous voulez suivre tout cela avec nous ? Créez votre compte gratuit sur Mon Tesla Mag : enregistrez votre voiture, apparaissez sur la carte des membres et accédez à nos benchmarks. Ouvert à tous, quelle que soit la voiture.

Sources : compte X officiel Tesla Robotaxi et compte d’Ashok Elluswamy (10 octobre 2026) ; compte X d’Elon Musk ; registre des véhicules autonomes du TxDMV (9 octobre 2026) ; extraits de l’entretien d’Elon Musk diffusés sur X le 10 octobre 2026. Le X Takeover est organisé par Tesla Owners of Silicon Valley, indépendamment de Tesla.