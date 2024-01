Rappel : REVA2 est un système de véhicules 100% automatisé capable de circuler sur un réseau de lignes bleues peintes sur la chaussée dans une ville ou métropole. La ligne bleue fait office de rail qui lui procure un niveau de sécurité infiniment plus important que toute autre Solution, à l’instar d’un rail de TRAM.

Si le véhicule REVA2 est confortable et élégant à l’image d’une voiture personnelle au design valorisant, le concept de mobilité de REVA2 se rapproche de celui d’un TRAM MODULAIRE, car les véhicule sont conçus pour s’organiser en train virtuel qui se fait et se défait en fonction des destinations permettant d’accroitre la fluidité.

Imaginons un monde où la ville est sereine, bien plus silencieuse et sans encombrement. Un monde où tout à un chacun, même s’il ne possède pas de voiture, même s’il ne sait pas conduire, peut aller où il veut et quand il veut …

Une ville de rêve ? oui une ville qui a décidé d’adopter la Solution REVA2 Blue Line System/

Pour réserver un véhicule via une application dédiée, l’abonné indique sa destination et le nombre de passagers qui l’accompagnent. L’informatique confirme la bonne réception de la demande qui s’affiche sur le smartphone du demandeur pour confirmation ou modification, puis sélectionne un véhicule disponible pour se rendre rapidement sur le lieu de la demande. En fonction du nombre de passagers l’informatique peut désigner un ou plusieurs passagers dont le trajet est compatible, susceptibles de partager avec lui une partie du trajet. Le covoiturage est organisé avec l’accord du premier passager et . Cela permet de minorer le coût d’usage et d’accroitre l’efficacité de la Solution REVA2 . En outre, le covoiturage permet de réduire significativement le nombre de véhicules circulant en ville rendant ainsi la circulation plus fluide.

Si le passager le souhaite, un dispositif de sonorisation qualitatif permet de diffuser des messages vocaux en plusieurs langues ou tout type de musique en cohérence avec les centres d’intérêt de l’utilisateur.

Par ailleurs, le fait que REVA2 puisse s’organiser en trains avec plusieurs véhicules offre de nombreuses applications touristiques, culturelles ou découvertes…

Compte tenu de la complexification croissante de la circulation en ville, bien des gens sont dissuadés de prendre le volant : désormais ceci n’est plus un problème, car Reva2 leur propose une Solution rapide, simple et très sûre de déplacement

Ce système supprime par ailleurs le problème du stationnement en ville qui décourage bien des automobilistes. La Solution REVA2 offre une nouvelle liberté, tant est et si bien, que dans quelques décennies on se demandera : comment était-il possible de vivre avant la Revolution REVA ?

De plus, ce service dans est compatible avec les personnes sans permis, aux mineurs autorisés, aux non-voyants…

Avec REVA, la vie sociale va prendre une autre dimension car la tarification très abordable des abonnements qui inclut un nombres kilomètres généreux adapté à chaque usager. Par ailleurs le véhicule est pourvu d’un coffre adapté pour accueillir des « grandes courses » ou encore des bagages.

On n’hésitera plus à voir les amis et parents, refréquenter des clubs de sport, faire de la musique ou tout simplement de visiter ses amis et proches comme si la ville devenait un village, car le temps de déplacement deviendra un plaisir.

