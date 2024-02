Engie Vianeo et Bump, deux acteurs clés dans le domaine de la mobilité électrique, ont récemment annoncé un partenariat prometteur. Cette collaboration vise à faciliter la recharge des véhicules électriques pour les flottes professionnelles et marque un pas important vers une mobilité plus durable et accessible.

Une collaboration stratégique

Tarifs préférentiels et réseau étendu

Le partenariat entre Engie Vianeo et Bump permet aux détenteurs de la carte Bump d’accéder à des tarifs préférentiels lors de leurs recharges sur les bornes Engie Vianeo. Ce partenariat inclut également Allego et Carrefour Énergies, offrant ainsi un accès au plus grand réseau de bornes High Power Charging (HPC) en France.

Impact sur les flottes professionnelles

Les gestionnaires de flottes professionnelles bénéficieront d’un accès à un réseau étendu de points de recharge à un tarif préférentiel. Avec près de 2 000 points de charge publics disponibles, cette collaboration permettra de mieux maîtriser les coûts liés à la recharge des véhicules électriques.

Accélérer la transition écologique des transports

Réduction des coûts de recharge

L’accès sans commission à toutes les bornes Engie Vianeo et Allego offrira aux professionnels la liberté de se recharger à leur convenance, tout en réduisant leurs coûts. Cette initiative encourage ainsi la décarbonation des mobilités et aide les professionnels à optimiser leur budget.

Un réseau de charge rapide plus dense

Le partenariat entre Engie Vianeo, Bump et Allego vise à déployer un réseau plus dense de stations de charge rapide. Cela contribuera non seulement à faciliter la recharge en itinérance pour les flottes professionnelles, mais aussi à favoriser la transition écologique des transports.

Des ambitions communes pour la mobilité électrique

Engie Vianeo et Bump : une vision partagée

François Oudot, CEO de Bump, souligne que ce partenariat réaffirme l’engagement de l’entreprise en faveur de la décarbonation. Didier Liautaud, Directeur Général France chez Engie Vianeo, exprime également la fierté de mettre le réseau Engie Vianeo au service des flottes professionnelles.

Un pas vers la démocratisation de la mobilité électrique

Les partenaires partagent une ambition commune : accélérer la démocratisation de la mobilité électrique. En simplifiant la recharge pour les flottes professionnelles, ils jouent un rôle majeur dans la réussite de la transition écologique des transports.

Conclusion

Le partenariat entre Engie Vianeo et Bump est un exemple remarquable de collaboration entre les acteurs de la mobilité électrique. En unissant leurs forces, ils facilitent l’accès à la recharge pour les professionnels et soutiennent activement la transition vers une mobilité plus verte.