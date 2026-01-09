Révolution Logistique au Texas : Tesla Déploie son Premier Megacharger à Mesquite

Le paysage du transport de marchandises au Texas est sur le point de changer radicalement. Tesla a officialisé l’ouverture prochaine d’une station Megacharger à Mesquite, dans la banlieue est de Dallas. Située au célèbre Fuel City Truck Stop, cette installation marque une étape cruciale dans le déploiement du réseau de recharge ultra-rapide dédié au camion électrique de la marque : le Tesla Semi.
Un emplacement stratégique : Le carrefour de Dallas
Le choix de Mesquite et du Fuel City Truck Stop n’est pas le fruit du hasard. Situé à proximité immédiate des grands axes autoroutiers, ce site est un point de passage névralgique pour les transporteurs traversant le Texas.
- Capacité : La station sera équipée de 8 stalles de recharge Megacharger.
- Infrastructure : Contrairement aux Superchargeurs classiques pour voitures, ces emplacements sont de type « pull-through » (traversants), permettant aux camions de 18 roues de se garer et de recharger sans avoir à dételer leur remorque.
Megacharger : Une puissance de charge hors norme
Pour répondre aux besoins énergétiques colossaux du Tesla Semi, qui consomme moins de 2 kWh par mile, Tesla utilise sa technologie de pointe « Megawatt Charging System » (MCS).
- Puissance : Chaque borne peut délivrer jusqu’à 1,2 MW (1 200 kW) de puissance, soit plus de quatre fois la puissance d’un Superchargeur V3 classique.
- Vitesse : Cette technologie permet au Semi de récupérer 70 % de son autonomie en seulement 30 minutes, soit précisément le temps d’une pause réglementaire pour un chauffeur routier.
- Refroidissement : Les câbles de recharge sont refroidis par liquide pour gérer l’intensité du courant sans surchauffe.
Le « Corridor Tesla » en construction
Cette nouvelle station à Mesquite fait partie d’un plan plus vaste visant à relier les centres logistiques majeurs. Tesla travaille actuellement sur un corridor reliant la Gigafactory Texas (Austin) à d’autres points stratégiques comme Laredo (frontière mexicaine) et maintenant Dallas.
Pourquoi c’est important : L’autonomie du Tesla Semi (environ 800 km ou 500 miles en charge pleine) combinée à un réseau de Megachargers publics rend désormais le transport longue distance 100 % électrique viable et économiquement compétitif face au diesel.
Services au rendez-vous chez Fuel City
En s’associant à Fuel City, Tesla garantit aux chauffeurs un accès à des services premium pendant leur recharge :
- Restauration (les célèbres tacos de Fuel City).
- Zones de repos et sanitaires propres.
- Sécurité renforcée sur un site ouvert 24h/24.