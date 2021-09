Nouveau Citan : c’est parti pour la Van life !

Le Nouveau Citan a fait sa première apparition publique en mode Van life, au Caravan Salon Düsseldorf. C’est la nouvelle pépite de Mercedes-Benz, qui concentre désormais ses ressources sur le développement de véhicules électriques, comme nous l’évoquions déjà dans un précédent article, datant de la fin du mois d’août.

Trailer officiel et communication de la marque à propos du nouveau Citan :

Des utilitaires légers

La Van life est en plein essor ; les véhicules de dimensions proches de celles d’une voiture particulière, en particulier, trouvent toujours plus d’adeptes. Ces dernières années, Mercedes Benz a réussi à établir ses utilitaires légers comme bases de choix pour les conversions dans tous les segments – des grands camping-cars aux camping-cars plus compacts. La marque à l’étoile prévoit une croissance supplémentaire et possède, en outre, son propre camper van compact, le Marco Polo.

Présentation du Nouveau Citan :

Le dernier élément constitutif de la stratégie de croissance Mercedes-Benz Vans sur le marché des véhicules de loisirs n’est autre que le nouveau Citan, dévoilé en Première Mondiale digitale le 25 août. Le nouvel utilitaire compact est tout nouveau développement et possède l’ADN typique de Mercedes-Benz : un design à nul autre pareil et, entre autres, la connectivité et la sécurité maison.

Des dimensions extérieures compactes associées à un habitacle bien pensé ouvrent tout un éventail de possibilités dans le segment en croissance des micro-camping-cars. Au Caravan Salon Düsseldorf (hall 16), du 28 août au 5 septembre, Mercedes-Benz montre à quoi peut ressembler un tel utilitaire. Le Citan Tourer exposé au Caravan Salon Düsseldorf est un prototype, le nouveau Citan sera commercialisé le 13 septembre.

Les points forts du nouveau Citan

Dans le segment des petits utilitaires, Mercedes-Benz a présenté le successeur du Citan le 25 août. Ce véhicule entièrement nouveau met en vedette différentes caractéristiques produit.

Le nouveau Citan offre beaucoup d’espace et de capacités de rangement. Initialement, il sera disponible en fourgon et Tourer (ce dernier n’est pas prévu en France, où sera lancée la Classe T au 1er semestre 2022) en longueur standard (4,50 m) avec un empattement de 2,71m. D’autres versions suivront avec un empattement long, ainsi que le Mixto. Même dans la longueur standard, le nouveau Citan offre plus d’espace que son prédécesseur. De plus, il y a de nombreuses étagères et compartiments de rangement à bord.

Le design du nouveau Citan se distingue par des proportions équilibrées et un design de surface sensuel. Les épaules musclées et les passages de roue marqués soulignent la puissance et l’attrait émotionnel du véhicule – des éléments de style inhabituels pour une petite fourgonnette. Un aspect particulièrement accrocheur à l’intérieur est la forme horizontale et dynamique du tableau de bord.

Le confort typique de la marque est assuré entre autres par de larges portes coulissantes à ouverture à gauche et à droite (porte latérale droite de série en France sur le fourgon) et des mesures aéroacoustiques pour réduire le bruit du vent. De plus, le véhicule peut être équipé en option d’équipements de confort familiers des voitures particulières, notamment THERMOTRONIC, KEYLESS GO et un frein de stationnement électrique disponible courant 2022.

Le nouveau Citan peut également être équipé en option du système d’infodivertissement MBUX (Mercedes Benz User Experience). Les points forts de MBUX comprennent le concept de commande intuitive par écran tactile, les boutons de commande tactiles sur le volant et la commande vocale Hey Mercedes. Tous les Citan FIRST et PRO vendus en France reçoivent le MBUX avec écran tactile 7’, intégration smartphones et radio numérique (DAB et DAB +). L’interface vocale et la navigation sont en option (en France : série sur SELECT). Les services numériques de Mercedes me connect sont également disponibles départ usine dans le nouveau petit fourgon à l’étoile. Les clients peuvent rester connectés au véhicule en tout temps.

Les ingénieurs de Mercedes-Benz ont mis un accent particulier sur les caractéristiques de conduite typiques de la marque. Résultat : une reconfiguration complète de la suspension – en particulier en ce qui concerne les ressorts, les amortisseurs et les barres stabilisatrices.

Un moteur diesel 1,5 litre en deux puissances (95, 116 ch) et un moteur essence 1,3 litre (131 ch) formeront la gamme française du nouveau Citan lors de son lancement sur le marché le 13 septembre. Les points forts communs de tous ces éléments sont une grande disponibilité, même à bas régime, et des consommations basses. Tous les moteurs sont dotés de la fonction Start/stop ECO. En outre, au second semestre de 2022, le Citan sera disponible en version 100% électrique.

La sécurité est un principe fondamental chez Mercedes-Benz. Cela s’applique naturellement aussi au nouveau Citan avec une structure de carrosserie stable, des zones à absorption d’énergie et de nombreux systèmes d’aide à la conduite modernes, dont beaucoup de série : Hill Start Assist, Crosswind Assist, ATTENTION ASSIST – avec de série en France le régulateur de vitesse – et le système d’appel d’urgence Mercedes-Benz. Ceux-ci peuvent tous soutenir et soulager le conducteur dans de nombreuses situations.

Si vous souhaitez vous renseigner davantage, de plus amples informations et données techniques sur le nouveau Citan sont disponibles sur la plate-forme en ligne Mercedes me media et en français sur media.daimler.fr.

Le vrai plus : un micro camping-car avec les modules VanEssa

D’un véhicule de tous les jours à un micro camping-car en un rien de temps : c’est tout le sel de la van life, y compris en mode compact. Et cela fonctionne parfaitement grâce à des modules de mobilier pouvant être installés et retirés facilement. Au Caravan Salon 2021, Mercedes-Benz, en collaboration avec VanEssa mobilcamping, l’un des principaux fournisseurs du secteur, présente deux exemples de telles solutions basées sur le nouveau Citan Tourer: une kitchenette de camping mobile et un système de couchage.

La kitchenette VanEssa pour l’arrière est basée sur un système de tiroirs comprend: une cuisinière à gaz intégrée, un système d’évier avec un réservoir d’eau de 13 litres et un réfrigérateur à compresseur de 31 litres. Il y a aussi assez d’espace pour la vaisselle, les casseroles, poêles et autres ustensiles. Le module de cuisine pèse environ 60 kilos et peut donc être installé ou retiré en quelques minutes. Il existe une gamme d’options de couleurs pour différentes personnalisations.

Avec le système de couchage VanEssa, l’arrière du van compact peut être transformé en un lit confortable en quelques étapes. Ceci est garanti par un matelas de haute qualité. Sur la route, le système reste dans le coffre au-dessus de la cuisine mobile et les sièges arrière peuvent être pleinement utilisés. Le lit mesure 115 x 189 cm, offrant un espace de couchage pour deux personnes.

Klaus Rehkugler, Directeur ventes et marketing de Mercedes-Benz Vans

« Le marché des véhicules de loisirs est de plus en plus important pour nous dans le cadre de notre orientation stratégique. Cela s’applique également à la toute nouvelle génération de notre Citan, qui est un véhicule de base idéal pour les conversions de micro-camping-cars. C’est pourquoi nous avons choisi le Caravan Salon pour sa première apparition grand public. Avec VanEssa mobilcamping, nous démontrons toutes les fonctions camping-car possibles avec le nouveau Citan. Nous sommes ravis d’être à Düsseldorf cette année encore et nous attendons avec impatience le feedback des visiteurs et clients. »