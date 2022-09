Dacia Spring : solutions et vitesse de recharge

Ce mois-ci marque le début des livraisons de la toute nouvelle citadine électrique, la Dacia Spring, mise en vente en précommande en mars 2021. Et à un prix qui vise à détruire toute la concurrence. Cette nouvelle venue du constructeur Dacia (groupe Renault) sur le marché possède un attrait certain, et contribue à rendre l’électromobilité plus accessible, grâce à des prix abordables pour un plus grand nombre de personnes. Dans cet article, nous nous intéresserons aux diverses modalités de recharge de la Dacia Spring, comme les solutions existantes, et le temps demandé.

A cette fin, nous vous listons quelques-uns des outils dont vous avez besoin pour en savoir plus sur la procédure de recharge de votre (peut-être prochaine) Dacia Spring, à la maison ou ailleurs.

Dacia Spring – Capacité de charge

Tout d’abord, établissons une base solide en examinant les spécifications techniques détaillées de la Dacia Spring. S’il s’agit de votre première expérience avec les véhicules électriques, nous vous conseillons vivement de vous familiariser avec les concepts fondamentaux de la recharge avant de poursuivre.

L’autonomie officielle de la Dacia Spring, selon la norme WLTP, est de 230 kilomètres, tandis que son autonomie maximale en mode urbain est de 305 kilomètres. La capacité de la batterie de la Dacia Spring est de 27,4 kWh. Si vous roulez en cycle urbain uniquement, le véhicule consommera environ 10 kWh/100 km d’électricité. En cycle mixte ou inter urbain, il grimpera jusqu’à environ 13,9 kWh/100 km en moyenne.

En ce qui concerne la capacité de charge, le modèle de base est équipé d’un chargeur de type 2 d’une puissance de 6,6 kilowatts (kW). Les versions « Comfort Plus » et « Business » de la Dacia Spring peuvent toutes deux être équipées d’un chargeur Combo CCS 30 kW pour un coût supplémentaire de 600 euros.

Comme cette option permet de recharger la batterie à 80 % de sa capacité totale en moins d’une heure, elle peut s’avérer très utile si vous effectuez des trajets plus longs et plus fréquents.

Recharger la Dacia Spring à domicile

Combien de temps faut-il pour recharger complètement la Dacia Spring lorsqu’on la laisse à la maison ? Quels types de systèmes de charge sont appropriés ? Voyons les possibilités qui s’offrent à vous pour recharger votre Spring Electric à la maison.

Prise de courant domestique standard

Le chargeur de la Dacia Spring est capable d’accepter une puissance de 2,3 kW, à partir d’une prise de courant domestique typique. Elle peut charger complètement de 20 à 80 % en sept heures environ.

Avertissement : Avant de brancher tout véhicule électrique à domicile, vous devez faire vérifier votre installation électrique par un professionnel pour vous assurer qu’elle est sûre.

Prise renforcée de type Green’Up

Une prise renforcée (à usage intensif), comme celle proposée par Legrand – Green’Up, peut être une excellente réponse pour tous ceux qui cherchent un moyen économique de recharger leurs appareils à la maison. De plus, elle est plus sûre que l’utilisation d’une prise domestique classique. Prise Green Up (source : Legrand)

En un peu plus de cinq heures et demie, vous pouvez faire passer la batterie de votre Dacia Spring de 20 à 80 % de charge, en améliorant la sécurité du processus, par rapport à une prise standard.

Borne de recharge de type Wallbox

Borne de recharge Wallbox L’installation d’une borne de recharge de type wallbox, qui vous fera gagner du temps et de l’argent, est un choix prudent et sûr, moyennant un investissement plus important. Si vous optez pour une wallbox de 3,7 kW et 16 A, il vous faudra environ quatre heures et demie pour passer de 20 à 80 % de charge.

Vous pouvez atteindre la puissance de charge maximale que la Dacia Spring peut tolérer, soit 6,6 kW, si vous utilisez une wallbox d’une capacité de 7 kW et de 32 A. Cela permettra à votre Dacia Spring d’être chargée, de 10 à 80 %, en un peu moins de deux heures et demie.