Un patron français offre des voitures électriques à ses salariés

Noël est l’occasion de célébrer la générosité et la solidarité. Lors de la fin d’année 2022, François Gosset, le fondateur de l’entreprise Femaag Packing, dans le Calvados, qui fabrique des machines d’emballage, a décidé de faire un geste généreux en “offrant une voiture électrique neuve” à l’ensemble de ses employés (une dizaine).

Il s’agit d’un cadeau incroyable qui vise à encourager la transition vers la mobilité propre et à sensibiliser les salariés aux avantages des véhicules électriques. Les employés ont reçu des clés d’une Peugeot e-208, un modèle de milieu de gamme de la marque Peugeot. Cependant, comme nous le verrons, ce geste a également des conséquences financières pour les employés et pour l’entreprise.

Pourquoi opter une voiture électrique : les avantages écologiques et économiques

Les véhicules électriques présentent de nombreux avantages pour l’environnement et pour la santé. En effet, ils ne produisent pas de gaz à effet de serre lors de leur utilisation, ils réduisent les émissions de particules fines et ils contribuent à améliorer la qualité de l’air.

De plus, dans un contexte de confort de conduite, ils sont plus silencieux et offrent une patate à tout régime. Il y a aussi des avantages économiques, car leur coût d’utilisation est moins élevé que les véhicules thermiques, en raison de la faible consommation d’énergie et la quasi-absence d’entretien, hormis les contrôles obligatoires.

Les freins à l’achat d’une voiture électrique

Malgré tous ces avantages, l’achat d’une voiture électrique reste difficile pour de nombreux particuliers en raison de son prix élevé. Le prix de départ de la Peugeot e-208 est estimé à 34 550 euros, hors bonus. Bien qu’il existe des aides financières pour faciliter l’acquisition d’un véhicule électrique, la majorité des particuliers ne peuvent se le permettre sans avoir recours à un crédit bancaire.

Les conséquences financières pour les employés de Femaag Packing

Bien que le don de ces Peugeot e-208 part d’une bonne intention, comme François le dit lui-même : “Depuis quatre ou cinq ans, je cherche à trouver un moyen pour inciter mon équipe à rouler plus propre. L’idée de remettre à chacun une voiture payée par l’entreprise a fait son chemin”. Elle n’est pas totalement positive pour les employés.

Le cadeau de Noël offert par François Gosset a des répercussions financières pour les employés. En effet, ils devront contribuer financièrement à hauteur de 30 euros par mois pour l’installation des bornes électriques sur le parking de l’entreprise, les frais d’entretien et l’assurance.

De plus, le gel des salaires a été annoncé pour quelques années afin de compenser les dépenses engagées pour ces voitures électriques. En cas de départ de l’entreprise, les employés devront également rendre les clés de leur véhicule électrique.

Malgré les contreparties énoncées, cette initiative est un geste fort qui montre l’engagement de l’entreprise normande Femaag Packing en faveur de la transition énergétique et de la mobilité propre. Et vous, que pensez-vous de ce geste écologique, mais tout aussi à double tranchant pour les employés ?