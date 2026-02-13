Rivian R2 : Le « moment Model 3 » approche avec le lancement des premières unités de pré-série

NORMAL, Illinois – Rivian vient de franchir l’étape la plus importante de sa jeune histoire. Le constructeur de véhicules électriques a confirmé que l’expansion massive de son usine de Normal, dans l’Illinois, est désormais achevée et opérationnelle. Ce jalon marque le coup d’envoi officiel de la production de validation du Rivian R2, le SUV compact censé propulser la marque vers le marché de masse.

Une expansion industrielle record

Pour accueillir le R2, Rivian n’a pas fait les choses à moitié. L’entreprise a finalisé une extension de 1,1 million de pieds carrés (environ 102 000 m^2) dédiée spécifiquement à ce nouveau modèle.

« L’équipement de l’usine est commissionné. En conséquence, à la mi-janvier, nous avons fait sortir les premières unités de validation de fabrication R2 de la ligne d’assemblage général », a déclaré la direction de Rivian.

Ce processus de « validation » est l’étape finale avant la production commerciale. Contrairement aux prototypes assemblés à la main, ces véhicules sont construits sur les lignes de production réelles avec l’outillage définitif. Ils servent à tester la fiabilité des processus d’assemblage, à effectuer les crash-tests finaux et à obtenir les certifications réglementaires (EPA).

Calendrier et Prix : Ce qu’il faut retenir

Rivian maintient une discipline de fer sur son calendrier de lancement, conscient que le R2 est vital pour sa rentabilité à long terme.

Livraisons clients : Prévues pour le deuxième trimestre 2026 .

Prévues pour le . Prix de départ : Environ 45 000 $ (hors bonus écologiques).

Environ (hors bonus écologiques). Événement à venir : Rivian a annoncé une présentation détaillée le 12 mars 2026 pour confirmer les options finales, les tarifs précis et les configurations de batterie.

Le R2 se positionne frontalement face au Tesla Model Y, le véhicule le plus vendu au monde en 2025. Avec un prix d’entrée divisé par deux par rapport au grand frère R1S, Rivian espère séduire une nouvelle clientèle « aventure » qui trouvait la marque jusqu’ici inabordable.

Caractéristiques techniques : Un concentré de R1

Les premiers retours sur les unités de validation confirment que le R2 ne sera pas une version « au rabais » des modèles phares de la marque.

Caractéristique Spécifications attendues (Launch Edition) Accélération (0-100 km/h) ~3,6 secondes Autonomie Plus de 480 km (300+ miles) Architecture 400V (entièrement sur mesure) Recharge 10% à 80% en moins de 30 minutes (NACS natif) Capacités 5 places, lunette arrière descendante, coffre avant (frunk)

2026 : L’année de la bascule

L’enjeu est de taille : Rivian prévoit de livrer entre 62 000 et 67 000 véhicules au total en 2026, dont une part significative (environ 20 000 à 25 000 unités) proviendra du R2.

En choisissant d’optimiser son usine actuelle de l’Illinois plutôt que d’attendre la construction de son futur site en Géorgie, Rivian a économisé plus de 2,25 milliards de dollars et gagné plusieurs mois précieux. Ce pivot stratégique semble porter ses fruits, l’usine de Normal ayant désormais une capacité théorique de 215 000 véhicules par an, dont 155 000 dédiés au seul R2.

Si le lancement du deuxième trimestre se déroule sans accroc, Rivian pourrait enfin prouver qu’il est capable de passer du statut de constructeur « niche » à celui de géant de l’électrique.