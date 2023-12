Samelect : Excellence en Électricité Générale et Spécialiste de l’Installation de Bornes de Recharge

Samelect, basée à Trignac en Loire Atlantique, est une entreprise leader dans l’électricité générale, s’étendant sur les secteurs du logement, de l’industrie, du tertiaire, de la navale et des réseaux informatiques. Avec plus de 15 ans d’expérience, Samelect excelle dans l’innovation et la mise en œuvre d’infrastructures électriques de pointe.

Profondeur de l’expertise et expérience

Samelect gère plus de 100 chantiers variés annuellement, allant des installations électriques de base aux projets complexes dans le secteur naval. Cette diversité témoigne de l’étendue et de la profondeur de leur expertise.

Technologie avancée et formation d’élite

L’entreprise se démarque par son utilisation de technologies de pointe et sa politique de formation continue. Elle emploie des outils spécialisés tels que caméras thermiques et endoscopiques, appareils de mesure et de contrôle avancés, et divers logiciels spécialisés, notamment :

Autocad 2010 pour la conception de plans et schémas

ISEA pour les calculs électriques

RAPSODIE pour la conception d’armoires électriques

MAZDA pour l’évaluation de l’éclairement des locaux

Qualité et engagement client

Les valeurs de Samelect, centrées sur le savoir-faire, l’engagement, la responsabilité et la confiance, assurent la réalisation de projets selon les normes de sécurité les plus strictes, visant la satisfaction totale du client.

Spécialisation dans les installations de bornes de recharge

Face à la montée de la mobilité électrique, Samelect offre des solutions d’installation de bornes de recharge hautement efficaces, répondant aux besoins croissants du marché.

Capacités et ressources humaines

Samelect dispose d’une équipe de 15 techniciens qualifiés en CDI, y compris 3 chefs de chantier et 2 chefs d’équipe avec une formation BTS électrotechnique. L’équipe est équipée de 8 véhicules, dont 1 plateau et 7 camionnettes.

Chaque membre dispose d’une caisse à outils complète, de perceuses individuelles, de perforateurs, d’escabeaux et d’échelles.

SAMELECT, c’est l’assurance d’un service professionnel, d’une expertise avérée et d’une qualité irréprochable. Si vous envisagez d’installer une borne de recharge ou de rénover votre système électrique, SAMELECT est le choix idéal.