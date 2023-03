Guide bornes de recharge et installateurs sur Nancy

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Nancy. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Nancy ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Nancy.

Bornes de recharge publiques à Nancy

Réseau publique Adresse Tarifs Metropole du grand Nancy Rue Léopold Lallement, 54000 Nancy De 0.70€ / 5 min à 1€ / 5 min Qovoltis 32 Rue de Remenauville, 54000 Nancy 2,204 € + 0,066 € / minute Metropole du grand Nancy 25 Place des Vosges, 54000 Nancy De 0.70€ / 5 min à 1€ / 5 min Auchan Fr 127 Boulevard Lobau, 54000 Nancy Gratuit Metropole du grand Nancy Rue André Schock, 54000 Nancy De 0.70€ / 5 min à 1€ / 5 min

Qui est la métropole du Grand Nancy ?

La Métropole du Grand Nancy est une communauté urbaine située dans la région Grand Est de la France. Elle regroupe 20 communes et compte environ 260 000 habitants. La Métropole s’est engagée dans la transition énergétique en mettant en place un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.Actuellement, près de 40 bornes de recharge pour véhicules électriques sont accessibles dans les parkings et parkings relais de la Métropole du Grand Nancy. Ces bornes de recharge sont facilement accessibles pour les automobilistes qui souhaitent recharger leur véhicule électrique en toute sécurité. La Métropole du Grand Nancy est ainsi engagée dans la promotion de la mobilité électrique en offrant des solutions de recharge pratiques et efficaces pour les automobilistes.En encourageant l’utilisation des véhicules électriques, la Métropole du Grand Nancy contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l’air dans la région.

Elle s’inscrit ainsi dans une démarche de développement durable en soutenant les modes de transport propres et durables.

Qui est Auchan ?

Le réseau Auchan FR est un réseau de supermarchés qui propose à ses clients des bornes de recharge pour les voitures électriques. Avec 101 zones de charge réparties sur l’ensemble du territoire, Auchan FR permet aux conducteurs de véhicules électriques de recharger leur batterie en toute simplicité et en toute sécurité, tout en faisant leurs courses.

Cette initiative témoigne de l’engagement d’Auchan en faveur de la mobilité électrique, en offrant une solution pratique et accessible à ses clients.

Les meilleurs installateurs de bornes à Nancy

Installateurs locaux Adresse EMG 54 7 Rue Ernest Bussière, 54000 Nancy Label-elec 3, Rue de la Gare, 54410 Laneuveville Beauregard Elec 7 Avenue Foch, 54270 Essey-lès-Nancy Nancy- Elec 5 Bis all Grands Paquis, 54180 Heillecourt ADI elec 17 Rue Anatole France, 54230 Neuves-Maisons

EMG 54

EGM54 est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, basée à Nancy en France. L’entreprise propose des solutions de recharge pour les particuliers et les professionnels, en utilisant des équipements de qualité supérieure pour garantir une performance et une sécurité optimales.Si vous êtes propriétaire d’un véhicule électrique et que vous cherchez une solution de recharge fiable et pratique, EGM54 peut vous aider. L’entreprise propose des services d’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans la région de Nancy.Les experts d’EGM54 sont hautement qualifiés et possèdent une grande expérience dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins spécifiques et fournir des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins.EGM54 utilise des équipements de qualité supérieure pour assurer la fiabilité et la sécurité de toutes les installations électriques.

Elle est également à l’écoute de ses clients et s’efforce de fournir un service client exceptionnel pour répondre à toutes leurs demandes.

Label-elec

Label Elec est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, basée dans la région de Nancy en France. La société propose ses services aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, et s’engage à offrir des prestations de qualité et des interventions efficaces.Que ce soit pour une installation neuve, une rénovation ou un dépannage, les électriciens qualifiés de Label Elec garantissent un travail irréprochable avec un rapport qualité/prix avantageux. La société intervient également pour des prestations d’installation électrique, de mise aux normes, d’alarme, de vidéosurveillance, de domotique, de panneaux photovoltaïques, de climatisation et de chauffage électrique.La rigueur, le professionnalisme et la réactivité sont les valeurs fondamentales de Label Elec, qui met toutes ses compétences et son savoir-faire au service des projets de ses clients.

Les électriciens de l’entreprise sont hautement qualifiés et disposent d’une grande expérience dans le domaine de l’installation électrique et de la pose de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Beauregard Électricité

Beauregard Électricité est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, située à Essey-lès-Nancy en France. L’entreprise propose des services d’électricité générale pour les particuliers et les professionnels, avec une expertise particulière dans le domaine des bornes de recharge.Si vous êtes propriétaire d’un véhicule électrique et que vous souhaitez installer une borne de recharge, Beauregard Électricité peut vous aider. L’entreprise intervient dans un rayon de 100 kilomètres autour d’Essey-lès-Nancy, ce qui comprend la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges.Les électriciens de Beauregard Électricité sont hautement qualifiés et possèdent les compétences nécessaires pour fournir des solutions de recharge sur mesure pour chaque situation.

Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins spécifiques et fournir des solutions adaptées à leurs besoins.

Nancy-elec

Nancy-elec est une entreprise spécialisée dans l’installation et le dépannage de bornes pour véhicule électrique dans la ville de Nancy et dans toute la Meurthe Moselle en France. L’entreprise propose des services d’électricité générale pour les particuliers et les professionnels, avec une expertise particulière dans le domaine des bornes de recharge pour véhicules électriques.Nancy-elec est en mesure d’installer et de dépanner des bornes de recharge pour véhicules électriques de différentes marques, telles que Tesla, Hager, Schneider, Legrand et Sobem Scamé. Elle est également spécialisée dans l’installation et le dépannage de prises de recharge pour véhicules électriques Green’up.Les électriciens de Nancy-elec sont hautement qualifiés et possèdent les compétences nécessaires pour fournir des solutions de recharge sur mesure pour chaque situation.

Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins spécifiques et fournir des solutions adaptées à leurs besoins.

ADI Elec

ADI-elec est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à Nancy, en France. Elle propose des services d’électricité générale pour les particuliers et les professionnels, avec une expertise particulière dans le domaine des bornes de recharge pour véhicules électriques.ADI-elec est composée d’une équipe d’électriciens qualifiés et expérimentés, qui possèdent les compétences nécessaires pour installer des bornes de recharge dans les parkings résidentiels, les entreprises, les hôtels, les restaurants et autres lieux publics.

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs besoins spécifiques et fournir des solutions de recharge sur mesure pour chaque situation.