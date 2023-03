Guide bornes de recharge et installateurs sur Nantes

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Nantes. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Nantes ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Nantes.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Nantes

Réseau publique Adresse Tarifs Lidl 8 Boulevard de la Beaujoire, 44300 Nantes 0,275 € / kWh Shell Recharge Castorama 2 Boulevard de la Beaujoire, 44300 Nantes 0,594 € / kWh Izivia Super U 53 Rue de Nantes, 44830 Bouaye 1,10 € + 0,33 € / kWh Effia Parking gare Sud 26 Rue Marcel Paul, 44000 Nantes 1,65 € + 0,55 € / kWh Renault 23 Espace sud, 44150 Ancenis Gratuit

Qui est Izivia ?

Izivia est une entreprise française spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle est détenue à 100% par Électricité de France (EDF), l’un des plus grands producteurs d’électricité dans le monde. En tant que filiale d’EDF, Izivia bénéficie d’un savoir-faire solide dans la production et la distribution d’énergie, ce qui la positionne comme un acteur majeur du marché des bornes de recharge.Le rôle de Izivia dans l’installation de bornes de recharge est crucial. L’entreprise propose des solutions innovantes pour répondre aux besoins de ses clients, qu’ils soient particuliers, entreprises ou collectivités.

Elle conçoit, installe et exploite des bornes de recharge pour les véhicules électriques, et travaille en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles, les opérateurs de flottes et les gestionnaires de réseaux électriques pour offrir une expérience de recharge optimale.

Qui est Renault ?

Renault est un constructeur automobile français qui a été fondé en 1899. Aujourd’hui, Renault est l’un des plus grands constructeurs automobiles dans le monde, avec une présence dans plus de 128 pays.Renault a pris une position de leader dans le domaine de la mobilité électrique, avec une gamme de voitures électriques qui comprend la Renault ZOE, la Renault Twizy et la Renault Kangoo Z.E. En plus de ses efforts pour promouvoir la mobilité électrique en développant de nouveaux modèles de voitures électriques, Renault a également pris des initiatives pour créer une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques.Dans ce contexte, Renault possède ses propres bornes de recharge dans les concessions de la marque. Les bornes de recharge Renault sont disponibles dans de nombreuses concessions de la marque dans le monde entier, offrant ainsi une solution de recharge pratique et fiable pour les propriétaires de voitures électriques Renault.

Ces bornes sont conçues pour être compatibles avec les voitures électriques de la marque, ce qui permet aux propriétaires de voitures Renault de recharger leur véhicule en toute sécurité et rapidement lorsqu’ils visitent une concession de la marque.

Les meilleurs installateurs de bornes à Nantes

Installateurs locaux Adresse E-Solus 1 All. des Matelots, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Chaumet Patryck Electricité Immeuble Acropole 2 rue Crucy, 44000 NANTES Vila Renov 2 Rue d’Athènes, 44300 Nantes Loic Elec 135 Rue des Lucioles, 44850 Ligné Recharge à domicile 34 Rue de l’Atlantique, 44115 Basse-Goulaine

E-Solus

E-Solus est une société d’électricité basée à Nantes qui possède plus de 20 ans d’expérience dans les métiers techniques de l’électricien. Leur spécialisation réside dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ils offrent des solutions de recharge personnalisées et adaptées aux besoins de chaque client, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou de collectivités.

E-Solus se distingue par son expertise et son savoir-faire en matière d’électricité, et propose des prestations de qualité pour assurer une installation efficace et fiable de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Chaumet Patryck Electricité

Chaumet Patryck Electricité est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ils sont constitués d’une équipe d’artisans électriciens agréés, expérimentés et basés à Nantes. Leur zone d’intervention comprend les communes de Clisson, Nantes, Carquefou et Orvault dans le département de la Loire-Atlantique. Leur expertise en matière d’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques est reconnue et leur équipe de professionnels s’assure que les installations sont réalisées avec professionnalisme et sécurité pour les utilisateurs.

Si vous recherchez une installation de borne de recharge pour votre maison individuelle ou votre copropriété, Chaumet Patryck Electricité est le partenaire qu’il vous faut contacter pour bénéficier d’un service fiable et de qualité.

VilaRenov

VilaRenov est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables dans la région de Nantes (44). Leur équipe d’électriciens installateurs possède plus de 10 années d’expérience dans le domaine et répond aux besoins des entreprises et des particuliers. Ils peuvent installer et mettre en service des bornes de recharge sur votre propriété ou sur les parcs de stationnement de votre entreprise. Leur secteur d’intervention s’étend aux environs de Nantes, Sucé-sur-Erdre, Angers, La Roche-sur-Yon, Challans, Cholet, Ancenis, Châteaubriant, Saint-Nazaire et Carquefou, ainsi qu’aux départements de Loire-Atlantique (44), Ille-et-Vilaine (35), Maine-et-Loire (49) et Vendée (85).

Si vous cherchez à installer une borne de recharge électrique, n’hésitez pas à contacter VilaRenov pour bénéficier de leur expertise et de leur professionnalisme en la matière.

Loïc Elec

Loïc Elec est un spécialiste en installation de bornes de recharge électrique basé à Nantes. Si vous souhaitez installer un système de recharge pour votre véhicule électrique, Loïc Elec est l’expert qu’il vous faut contacter. Leur zone d’intervention comprend Nantes, Carquefou et tout le département de la Loire-Atlantique. Leur équipe expérimentée et compétente vous fournira des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques et s’assurera que votre installation de borne de recharge est effectuée de manière efficace et fiable.

Contactez Loïc Elec pour bénéficier de leur expertise en matière d’installation de bornes de recharge électrique.

Recharge à domicile

Recharge à domicile est une société spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à domicile. En tant que spécialiste de la pose de bornes de recharge à domicile, ils fournissent des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients. Leur équipe compétente et expérimentée est capable de réaliser des installations de bornes de recharge de manière efficace et fiable, en respectant les normes de sécurité en vigueur.

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, Recharge à domicile est là pour vous aider à adopter une solution de recharge pratique et efficace pour votre véhicule électrique.