Avec la montée en puissance des véhicules électriques, la question de la recharge devient centrale pour les particuliers, les copropriétés et les professionnels. Mikael Rosellini, dirigeant de REG31, une entreprise toulousaine spécialisée en électricité générale et en installation de bornes de recharge (IRVE), nous dévoile son expertise et sa vision d’un marché en pleine évolution.

Basée à Toulouse et intervenant dans le 31 ainsi que les départements limitrophes (81, 82, 32, 09, 11), REG31 se distingue par une approche unique et une promesse simple : faciliter la transition vers l’électrique pour ses clients. Vous envisagez d’installer une borne de recharge ? Voici pourquoi REG31 pourrait être la solution qu’il vous faut.

Un marché en croissance, une expertise éprouvée

« La demande pour les bornes de recharge monte de plus en plus », explique Mikael Rosellini. Chez REG31, l’installation de bornes électriques représente une activité en plein essor, portée par une clientèle variée, notamment les copropriétés et les particuliers.

Si l’électricité générale reste le cœur de métier de l’entreprise, les projets IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) gagnent du terrain. « C’est un marché qui, dans les dix prochaines années, va complètement exploser », prédit-il, convaincu par son expérience personnelle – il roule lui-même en électrique depuis plus d’un an.

Mais installer une borne de recharge, surtout en copropriété, peut sembler complexe. Entre les démarches administratives avec Enedis, les assemblées générales et les contraintes techniques, les projets peuvent prendre entre un et deux ans. C’est là que REG31 fait la différence.

Une approche unique pour plus de liberté et de simplicité

Contrairement à certains acteurs qui installent des bornes avec des abonnements imposés, REG31 privilégie une solution durable et flexible. « Nous installons des compteurs Linky individuels sur chaque place de parking », détaille Mikael. Résultat ? Vous restez libre de choisir votre fournisseur d’électricité, sans être lié à un opérateur spécifique. Une approche qui séduit les copropriétaires et les particuliers en quête d’autonomie.

REG31 ne se contente pas de poser des bornes : l’entreprise prend en charge les démarches administratives avec Enedis et propose des solutions sur mesure, adaptées à chaque projet. « Notre priorité, c’est la satisfaction client. On mise sur la simplicité, la disponibilité et la force de proposition », insiste Mikael. Que vous soyez en copropriété ou chez vous, REG31 s’occupe de tout, de l’étude initiale à l’installation finale.

Des délais rapides pour vos projets

Une fois le projet validé et la demande bien définie, REG31 agit vite. « Si la borne est en stock, on peut intervenir dans le mois », assure Mikael. L’installation elle-même est rapide : une demi-journée à une journée suffit dans la plupart des cas. Bien sûr, les délais peuvent varier selon la complexité du projet, mais l’entreprise s’adapte à vos besoins et à vos urgences.

Profitez des aides avant qu’elles ne disparaissent

Installer une borne de recharge peut être coûteux, mais des aides existent encore – pour l’instant. « Les subventions diminuent, mais il reste des crédits d’impôt pour les particuliers et des primes pour les professionnels ou copropriétés », explique Mikael. À Toulouse, les véhicules électriques bénéficient aussi d’un avantage non négligeable : le stationnement gratuit en ville. Un argument de plus pour sauter le pas dès maintenant, avant que les aides ne s’amenuisent davantage.

Pourquoi choisir REG31 ?

Expertise certifiée : REG31 dispose des agréments nécessaires (P1, P2, P3, M1) pour installer et entretenir des bornes de recharge, même si la maintenance reste optionnelle pour les particuliers.

: REG31 dispose des agréments nécessaires (P1, P2, P3, M1) pour installer et entretenir des bornes de recharge, même si la maintenance reste optionnelle pour les particuliers. Proximité : Basée à Toulouse, l’entreprise rayonne dans le 31 et les départements voisins, avec une connaissance fine du terrain local.

: Basée à Toulouse, l’entreprise rayonne dans le 31 et les départements voisins, avec une connaissance fine du terrain local. Flexibilité : Que vous soyez un particulier, une copropriété ou un professionnel, REG31 adapte ses solutions à vos besoins spécifiques.

: Que vous soyez un particulier, une copropriété ou un professionnel, REG31 adapte ses solutions à vos besoins spécifiques. Partenariats solides : Pour les travaux de génie civil ou les projets plus complexes, REG31 s’appuie sur un réseau de partenaires fiables.

Et vous, êtes-vous prêt à passer à l’électrique ?

« Le gros frein, ce n’est pas l’électrique en lui-même, mais la possibilité de se charger », observe Mikael. En installant une borne avec REG31, vous levez ce verrou et ouvrez la porte à une mobilité plus simple et agréable. Comme il le souligne, « une fois qu’on prend en compte tous les paramètres, rouler en électrique devient plaisant et accessible ».

Alors, pourquoi attendre ? Que vous soyez en copropriété dans le 31, un particulier souhaitant équiper votre garage, ou un professionnel envisageant une flotte électrique, REG31 est là pour vous accompagner. Contactez-les dès aujourd’hui pour une étude personnalisée et un devis gratuit. Faites le premier pas vers une recharge facile et sur mesure !