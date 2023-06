SolarStratos : 2 minutes pour comprendre les travaux de Raphaël Domjan

Le futur de l’aviation pourrait bien être solaire, si l’on en croit le projet ambitieux du suisse Raphaël Domjan. Avec SolarStratos, Domjan et son équipe cherchent à prouver que les technologies renouvelables ont le potentiel non seulement d’égaliser, mais de surpasser les énergies fossiles. Voici une rapide présentation des travaux de cette équipe visionnaire.

Promouvoir les énergies renouvelables par l’innovation

Le projet SolarStratos vise à démontrer que l’aviation électrico-solaire, autrefois inconcevable, est désormais une possibilité grâce aux avancées technologiques récentes. Il se concentre sur la démonstration des prouesses réalisables avec les technologies actuelles, surpassant les limites des énergies fossiles.

Le défi est de taille. Les véhicules électriques et solaires sont l’un des grands défis de notre siècle. L’avion SolarStratos, qui pourra voler dans la stratosphère, est l’un des projets les plus avant-gardistes dans ce domaine. Il offre un aperçu de ce que pourrait être l’aviation et la mobilité de demain.

La clé de cet exploit réside dans la puissance du soleil. Pour réaliser cet exploit tout en limitant le poids de l’avion, l’appareil ne sera pas pressurisé. Cela signifie que le pilote, Raphaël Domjan lui-même, devra porter une combinaison pressurisée d’astronaute alimentée uniquement à l’énergie solaire. C’est une première mondiale et un autre témoignage de l’innovation de ce projet.

Les défis de SolarStratos

Au-delà des innovations technologiques, SolarStratos représente également un défi humain colossal. La mission prévue durera environ six heures, avec trois heures pour atteindre la stratosphère, quinze minutes « la tête dans les étoiles », puis trois heures pour redescendre sur terre. Pendant ce temps, l’avion et son pilote devront résister à des températures extrêmes, jusqu’à -70°C. C’est un exploit qui repoussera les limites de ce que l’homme et la machine peuvent endurer.

Regard critique

Bien que le projet SolarStratos représente un potentiel immense pour l’avenir de l’aviation durable, il convient de noter qu’il s’agit d’un territoire largement inexploré. Les défis techniques et humains sont immenses, et de nombreux experts restent prudents quant à la faisabilité à long terme de l’aviation solaire à grande échelle. De plus, les implications en termes de réglementation et de sécurité devront être soigneusement examinées à mesure que ce domaine évolue.

Cependant, ces défis ne diminuent en rien le potentiel révolutionnaire de SolarStratos. Si ce projet réussit, il pourrait bien changer la façon dont nous envisageons le transport aérien, et représenter un grand pas en avant dans la lutte contre le changement climatique.