Pourquoi participer à la Paris Blockchain Week ?

En tant que fervents défenseurs de la technologie de la Blockchain, nous croyons fermement en son potentiel de révolutionner de nombreux secteurs grâce à une transparence, une sécurité et une fiabilité accrues pour les transactions. C’est pourquoi nous sommes ravis d’être partenaires de la Paris Blockchain Week et d’avoir l’opportunité de participer à des conversations passionnantes sur les derniers développements et les applications potentielles de la Blockchain dans diverses industries.

Tesla Mag sera là pour interviewer de nombreux speakers

Nous sommes également impatients de rencontrer et d’interviewer des professionnels, des passionnés de crypto-monnaies, des investisseurs et des entrepreneurs lors de cet événement mondial dédié à la Blockchain. Avec plus de 1000 participants de plus de 30 pays, la Paris Blockchain Week sera le lieu de rencontre idéal pour les personnes souhaitant faire avancer le mouvement Blockchain. Nous sommes convaincus que cet événement sera une opportunité unique pour échanger des idées, nouer des partenariats et explorer de nouvelles opportunités dans le monde de la Blockchain.

Joseph Lubin, co-fondateur d’Ethereum, CEO et fondateur de ConsenSys

Alexis Ohanian, fondateur de Seven Seven Six

Silvio Micali, fondateur d’Algorand

Yat Siu, co-fondateur et président exécutif d’Animoca Brands, fondateur et CEO d’Outblaze

Amar Amlani, responsable des actifs numériques en EMEA chez Goldman Sachs

Monica Long, présidente chez Ripple.

Ces experts de la Blockchain apporteront leur expérience et leurs connaissances pour discuter des dernières tendances et innovations dans le domaine de la Blockchain lors de la Paris Blockchain Week. Des opportunités de partenariats et d’échanges d’idées seront également au rendez-vous pour les participants.

Paris Blockchain Week: Informations pratiques

La Paris Blockchain Week aura lieu du 20 au 24 mars 2023 au Carrousel du Louvre à Paris, France. Les participants pourront assister à des conférences, des tables rondes et des rencontres avec des experts de la Blockchain. Les billets peuvent être achetés sur le site web de l’événement, et les tarifs varient en fonction des options choisies. Il est recommandé de consulter le site web de l’événement pour obtenir des informations à jour sur les lieux de l’événement et les horaires des différentes activités proposées.

Paris Blockchain Week Awards

La Paris Blockchain Week annonce le lancement des Paris Blockchain Week Awards, qui récompensent les acteurs et les projets les plus remarquables de l’écosystème blockchain, avec une cérémonie de remise des prix prévue le 23 mars 2023 au Carrousel du Louvre à Paris.

Le vote pour les contributions exceptionnelles se fera via Partisia Blockchain, avec une plateforme de vote alimentée par la blockchain. Les prix sont disponibles dans huit catégories, notamment:

le Prix de la Personnalité Web3 de l’Année,

le Prix du Meilleur Projet Blockchain à Impact,

le Prix du Projet Blockchain d’Entreprise de l’année,

le Prix de l’Initiative Web3 pour une Marque,

le Prix du Meilleur Créateur de Contenu Web3 et plus encore.

La cérémonie sera présentée par Jennifer de Broglie, présentatrice de l’émission hebdomadaire D’Crypt sur la chaine i24 News. Les lauréats recevront une reconnaissance de la part des leaders du secteur et de leurs pairs, ainsi qu’une couverture médiatique accrue. Les Paris Blockchain Week Awards visent à honorer et à inspirer ceux qui font avancer l’industrie et à aider à construire l’avenir de l’économie numérique.