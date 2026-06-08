SpaceX devient le plus grand loueur de GPU au monde : Google et Anthropic paient 2,17 milliards de dollars par mois

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En l’espace de trois semaines, SpaceX a signé deux contrats qui vont redéfinir l’économie de l’intelligence artificielle. D’un côté, Anthropic — la société derrière Claude — qui s’engage à payer 1,25 milliard de dollars par mois pour accéder à la totalité du datacenter Colossus 1. De l’autre, Google qui signe le 5 juin 2026 un accord à 920 millions de dollars par mois pour louer 110 000 GPU Nvidia. Résultat : SpaceX encaisse désormais 2,17 milliards de dollars chaque mois rien qu’en location de capacité de calcul. C’est un revenu annualisé de 26 milliards de dollars, et une valeur contractuelle totale de plus de 70 milliards de dollars sur la durée de vie des deux accords.

Pour les lecteurs de Tesla Mag habitués à suivre l’écosystème Musk dans ses moindres détours stratégiques, ce moment mérite une analyse sérieuse. Ce n’est pas une anecdote financière. C’est le basculement de SpaceX d’entreprise spatiale en infrastructure critique de l’IA mondiale.

Ce qui s’est passé : la chronologie exacte

Février 2026 : SpaceX absorbe xAI

Tout commence en février 2026, quand Elon Musk annonce la fusion de SpaceX avec xAI, sa startup d’intelligence artificielle, pour une valorisation combinée de 1 250 milliards de dollars. xAI, valorisée environ 80 milliards au moment de la transaction, apporte dans la corbeille un actif colossal : Colossus, le supercalculateur construit à Memphis (Tennessee) pour entraîner les modèles Grok.

La logique de la fusion est verticale : SpaceX avait besoin d’infrastructure IA pour Starlink et ses systèmes autonomes, xAI avait besoin de sortir d’une trajectoire de cash-burn insoutenable. En Q1 2026, xAI affichait encore 2,47 milliards de dollars de pertes opérationnelles. La fusion résout le problème — sur le papier.

Mai 2026 : Anthropic loue Colossus 1 en entier

Le 6 mai 2026, Anthropic annonce avoir conclu un accord avec SpaceX pour occuper 100 % de la capacité de Colossus 1, le premier datacenter de Memphis. Le contrat court jusqu’en mai 2029 à raison de 1,25 milliard de dollars par mois, soit environ 45 milliards de dollars sur la durée totale. En contrepartie, Anthropic obtient l’accès à 220 000 processeurs Nvidia (H100, H200, GB200) et 300 mégawatts de puissance électrique.

La direction d’Anthropic est directe sur les raisons : la demande pour Claude a créé une pression sur l’infrastructure, avec des pannes et ralentissements récurrents en heures de pointe. Le même jour que l’annonce du deal, Anthropic relève ses limites d’utilisation pour les abonnés Claude Pro et Max.

L’accord inclut aussi une clause d’intention remarquée : Anthropic « a exprimé son intérêt » pour développer avec SpaceX plusieurs gigawatts de capacité de calcul dans l’espace. Les datacenters orbitaux de Musk ne sont plus de la science-fiction.

5 juin 2026 : Google entre dans la danse

Une semaine avant l’IPO de SpaceX sur le Nasdaq (prévu le 12 juin), SpaceX dépose auprès de la SEC un formulaire révélant un second accord majeur. Google (Alphabet) s’engage à payer 920 millions de dollars par mois de octobre 2026 à juin 2029, pour accéder à environ 110 000 GPU Nvidia ainsi que des CPU, mémoires et composants associés.

Le timing est exquis : l’annonce arrive précisément au moment où SpaceX entame son roadshow auprès des investisseurs institutionnels. En moins de quatre mois depuis la fusion avec xAI, SpaceX a sécurisé 75 milliards de dollars de revenus futurs contractualisés sur seulement deux clients.

Le paradoxe Colossus : Musk loue à ses concurrents

C’est ici que la situation devient franchement étrange — et révélatrice.

Colossus 1 avait été construit en 120 jours en 2025 pour entraîner Grok, le modèle maison de xAI. Or, selon plusieurs sources, xAI n’est plus en mesure d’utiliser Colossus 1 efficacement pour entraîner ses propres modèles. La raison : l’architecture hétérogène du datacenter, qui mélange des GPU H100, H200 et GB200 de générations différentes, s’est révélée inadaptée aux entraînements de grande échelle de Grok 5.

xAI a donc migré ses workloads d’entraînement vers Colossus 2, le second datacenter du campus de Memphis. Et SpaceX a décidé de monétiser cet actif sous-utilisé en le louant à deux concurrents directs de Grok : Claude (Anthropic) et Gemini (Google).

Dit autrement : la plus grande infrastructure d’entraînement IA jamais construite par Musk sert aujourd’hui à entraîner les modèles de ses rivaux. C’est un retournement stratégique d’une ironie absolue, que Musk — grand amateur de trolling — n’a pas commenté publiquement.

Les chiffres qui changent l’histoire de l’IPO

L’introduction en bourse de SpaceX vise à lever 75 milliards de dollars à une valorisation de 1 750 milliards de dollars, ce qui en ferait l’IPO la plus grande de l’histoire. Le prix par action cible est de 135 dollars (ticker : SPCX sur le Nasdaq).

Avant les deux deals compute, le dossier SpaceX pour les investisseurs reposait essentiellement sur Starlink (65 % des satellites actifs en orbite, plus de 20 000 nouveaux abonnés par jour) et sur les activités de lancement de Starship. L’intégration de xAI était présentée comme un pari sur l’avenir — mais aussi comme un passif, xAI ayant brûlé 12,7 milliards de capex en 2025 seul.

Les contrats Anthropic et Google changent radicalement la narration :

Accord Montant mensuel Durée Total contractuel Anthropic (Colossus 1) 1,25 Md$ Jusqu’à mai 2029 ~45 Md$ Google (110 000 GPU) 920 M$ Jusqu’à juin 2029 ~30 Md$ Total annualisé 2,17 Md$ — ~75 Md$

SpaceX entre en bourse avec une visibilité contractuelle de revenus IA qui couvre presque intégralement le montant de sa levée de fonds. C’est une story d’investissement rare.

Pourquoi Google a accepté ce deal (et ce que ça dit de la pénurie de GPU)

Google est paradoxalement l’un des plus grands propriétaires privés d’infrastructure IA au monde. La firme de Mountain View développe ses propres puces TPU depuis des années et dispose de datacenters sur tous les continents. Alors pourquoi louer des GPU à SpaceX à 920 millions par mois ?

La réponse tient en un seul mot : Gemini Enterprise. Le lancement récent de la plateforme agentique de Google a généré une demande « bien supérieure aux prévisions », selon le communiqué officiel de Google Cloud. L’accord avec SpaceX est décrit comme une solution de bridge capacity — une capacité transitoire pour absorber des pics de demande pendant que Google complète ses propres constructions. Rappelons qu’Alphabet vient d’annoncer un programme de cession d’actions de 80 milliards de dollars pour financer ses dépenses en infrastructure IA.

Ce détail révèle quelque chose d’essentiel sur l’état du marché : même Google, avec toutes ses ressources, ne peut pas construire des datacenters assez vite pour satisfaire la demande actuelle en calcul IA. La pénurie de GPU est réelle, structurelle, et profitable pour quiconque dispose de capacités disponibles.

La vision long terme : des datacenters dans l’espace

L’accord Anthropic contient une clause discrète mais explosive. Les deux sociétés ont formalisé leur « intérêt commun » pour développer plusieurs gigawatts de capacité de calcul dans l’espace.

Ce n’est pas une idée nouvelle pour Musk. En janvier 2026, SpaceX a déposé une demande auprès de la FCC pour lancer jusqu’à 1 million de satellites en orbite basse — alimentés à l’énergie solaire, refroidis par le vide spatial, connectés via Starlink. Musk a décrit la vision ainsi : « Les capacités que nous allons débloquer grâce aux datacenters spatiaux financeront des bases auto-suffisantes sur la Lune, une civilisation entière sur Mars. »

Au-delà du lyrisme habituel de Musk, l’argument économique est solide. L’espace offre deux avantages décisifs pour les datacenters :

Une source d’énergie solaire quasi gratuite (pas de jour/nuit, pas de météo)

(pas de jour/nuit, pas de météo) Un refroidissement passif par le vide spatial, qui représente 30 à 40 % des coûts opérationnels d’un datacenter terrestre

Les premiers Starship vers Mars sont prévus fin 2026. Entre-temps, la démonstration de ravitaillement orbital — étape technique clé pour les datacenters spatiaux — est programmée cette année.

Ce que ça signifie pour l’écosystème Tesla

Pour les lecteurs de Tesla Mag, la question est légitime : en quoi ces milliards de dollars de compute regardent-ils l’univers Tesla ?

La réponse est directe. L’apprentissage automatique est au cœur du développement de Full Self-Driving, de l’Optimus robot, et de la suite autonome des Cybercab. Ces systèmes s’entraînent sur des clusters GPU massifs. Si SpaceX — qui partage les mêmes actionnaires et la même vision stratégique qu’Elon Musk — devient une infrastructure critique de l’IA mondiale, cela crée des synergies potentielles directes avec Tesla sur :

Le partage de capacité de calcul entre les entités Musk pour l’entraînement des modèles autonomes

entre les entités Musk pour l’entraînement des modèles autonomes L’intégration xAI/Grok dans les véhicules Tesla , désormais financée par les revenus compute

, désormais financée par les revenus compute La valorisation croisée : une SpaceX cotée en bourse avec 26 Md$ de revenus IA annualisés renforce la crédibilité de l’ensemble de l’écosystème Musk auprès des marchés

La fusion SpaceX-xAI était un pari. Les contrats Anthropic et Google en font une réalité commerciale.

Les risques à ne pas sous-estimer

Un article honnête doit aussi pointer les fragilités.

Les clauses de résiliation sont larges. Les deux contrats permettent à chaque partie de sortir avec 90 jours de préavis après le 31 décembre 2026. Ce n’est pas du SaaS récurrent ; c’est une commande d’achat très large, révocable. Si Google ou Anthropic trouvent des alternatives moins chères (et elles cherchent activement), la belle histoire compute peut se retourner vite.

La dépendance aux deux clients est maximale. 100 % des revenus compute de SpaceX viennent de deux sociétés. Une rupture d’Anthropic ou de Google dans les 18 prochains mois fragiliserait sévèrement la valorisation post-IPO.

La dette de xAI pèse lourd. L’intégration a creusé la dette de SpaceX à 60,6 milliards de dollars. Les 18,7 milliards de revenus 2025 servent en grande partie à couvrir les intérêts et le capex. Les 75 milliards levés en IPO sont autant une nécessité qu’une ambition.

Colossus 2 reste un pari. Si Colossus 2 rencontre les mêmes problèmes d’architecture hétérogène que Colossus 1, xAI sera coincé sans outil d’entraînement performant pour Grok 5 — pendant que ses rivaux s’entraînent sur ses propres serveurs.

Conclusion : SpaceX n’est plus une entreprise spatiale

SpaceX est entrée dans l’histoire comme fabricant de fusées. Elle entre en bourse comme infrastructure critique de l’intelligence artificielle.

Avec 26 milliards de dollars de revenus compute annualisés, et une vision de datacenters orbitaux qui rend floue la frontière entre l’espace et le cloud, SpaceX redéfinit ce qu’est une entreprise technologique du XXIe siècle.

Pour l’écosystème Tesla, pour les investisseurs qui suivent Musk, et pour ceux qui s’intéressent à la course mondiale à la puissance de calcul, l’IPO du 12 juin 2026 n’est pas simplement l’introduction en bourse d’une fusée. C’est la cotation du système nerveux de l’IA mondiale.