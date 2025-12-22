SpaceX a réagi vivement suite à un article publié par le Wall Street Journal (WSJ) accusant le programme Starship de créer des risques pour l’aviation. La société a rejeté ces allégations en les qualifiant de sans fondement et de propagande orchestrée par des critiques ayant des motivations cachées.

Réponse directe aux accusations

Dans une déclaration cinglante, SpaceX a dénoncé l’article du WSJ comme étant une nouvelle tentative trompeuse de sous-entendre que leur programme Starship compromet la sécurité aérienne. Les représentants de SpaceX ont indiqué que les informations rapportées par le journal étaient manifestement incomplètes et biaisées, selon des personnes ayant des intérêts cachés. Ils ont souligné que les soupçons évoqués par l’article reposent sur des spéculations non scientifiques provenant de sources anonymes.

Mesures de sécurité en place

SpaceX a assuré qu’à chaque lancement de Starship, la sécurité est la priorité absolue. La société a clarifié qu’aucun avion n’est menacé, et tous les débris potentiels sont contenus dans des zones à risque définies par la Federal Aviation Administration et la Space Force. En outre, des réorientations en temps réel assurent que le ciel reste dégagé et sécurisé. Les outils avancés de gestion de l’espace aérien, bien définis et basés sur la science, ont déjà démontré leur efficacité pour protéger la sécurité publique.

Un point de vue biaisé?

SpaceX accuse le WSJ de créer un drame inutile à propos des risques supposés qu’auraient encourus des avions dans les Caraïbes lors d’une explosion le 16 janvier. Selon SpaceX, cela relève de la pure conjecture et n’a aucun fondement dans la réalité des faits. Ils ont réitéré que les preuves démontrent clairement qu’aucun incident n’a eu lieu.

La stratégie de communication de SpaceX

SpaceX continue de faire preuve de transparence dans sa communication sur l’utilisation de ses technologies de sécurité. En dénonçant ce qu’ils appellent des récits mensongers, la société démontre sa volonté de garder une relation de confiance avec le grand public. Cet engagement envers la clarté semble être une réponse stratégique face à l’impact potentiel de telles accusations sur la perception publique de leur programme spatial ambitieux.

En fin de compte, comme l’indique leur déclaration, les narratifs trompeurs basés sur des analyses non scientifiques font bien plus de mal que de bien, et nuisent à l’objectif général de transparence et de sécurité publique auquel SpaceX s’engage fermement.