SpaceX : Feu Vert pour des Lancements au Complexe SLC-37 de Cape Canaveral

Le ministère de l’Air Force des États-Unis a donné son aval à SpaceX pour transformer l’ancien site de lancement Delta 4 du complexe non réparé SLC-37 à Cape Canaveral en un nouvel emplacement dédié aux lancements de la Starship. Selon une décision officielle datée du 20 novembre, Michael Saunders, secrétaire adjoint intérimaire de l’Air Force pour l’énergie, les installations et l’environnement, a formellement approuvé la proposition de SpaceX. Cette décision fait suite à une étude d’impact environnemental conclue en novembre de la même année.

La Transformation du Complexe SLC-37

Construit dans les années 1960 pour les fusées Saturn 1, le complexe SLC-37 avait par la suite été modifié pour héberger les lancements de la United Launch Alliance avec la Delta 4. Le dernier lancement de la Delta 4 Heavy depuis ce site a eu lieu en avril 2024. Aujourd’hui, SpaceX a pour projet de mettre en place jusqu’à 76 lancements de Starship par an, ainsi que 152 atterrissages du booster Super Heavy et du deuxième étage de Starship à cet endroit.

Impact Environnemental et Communautaire

L’étude d’impact a déterminé qu’il n’y aurait généralement pas d’impact environnemental majeur lié à l’utilisation du complexe SLC-37 pour les lancements de Starship, mis à part les nuisances sonores. Toutefois, un point d’attention reste le bruit et la surpression générés par les lancements et atterrissages, qui pourraient fortement gêner les communautés locales. Les dégâts structurels devraient toutefois être limités à la zone de la station des forces spatiales et au Centre spatial Kennedy, même si les bâtiments non renforcés pourraient être vulnérables.

Exclusion de l’Emplacement SLC-50

Initialement, l’étude incluait également la possibilité de créer un site de lancement à l’emplacement SLC-50, situé entre les complexes SLC-37 et SLC-40. Cependant, cet emplacement a été retiré des plans en raison de la découverte d’un fort potentiel archéologique et d’espèces en danger dans la zone.

Expansion des Infrastructures de Lancement de SpaceX

Avec la construction de deux nouvelles rampes de lancement pour Starship à Cape Canaveral, SpaceX continue d’étendre ses capacités pour servir les objectifs de sécurité nationale des États-Unis et les missions Artemis. Cette décision permet de renforcer le rôle de Cape Canaveral en tant que plateforme spatiale de premier plan mondiale. SpaceX a d’ailleurs déjà débuté les travaux d’infrastructure sans divulguer de calendrier précis pour la finalisation ou le lancement inaugural depuis ce site.

Avec ces récents développements, SpaceX se positionne pour répondre aux besoins croissants des missions spatiales, que ce soit dans le cadre de l’exploration spatiale ou pour la défense nationale américaine.