SpaceX rachète Cursor pour 60 milliards de dollars : l’IA de codage entre dans l’empire Musk

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Quelques jours seulement après une introduction en bourse historique sur le Nasdaq, SpaceX annonce l’une des plus grandes acquisitions jamais réalisées dans le secteur de l’intelligence artificielle. La cible : Anysphere, l’éditeur de l’assistant de codage Cursor. Le prix : 60 milliards de dollars en actions.

L’annonce du 16 juin 2026

Quelques jours seulement après son introduction au Nasdaq, SpaceX a officialisé mardi 16 juin 2026 l’acquisition d’Anysphere, la startup derrière Cursor, un agent de programmation dopé à l’intelligence artificielle. L’opération atteint 60 milliards de dollars et vise à muscler la place de SpaceX dans l’IA d’entreprise.

Selon les termes de l’accord, chaque action ordinaire et préférentielle de Cursor sera convertie en actions ordinaires de classe A de SpaceX, avec un ratio d’échange déterminé par le prix de clôture moyen pondéré en volume sur les sept jours de bourse précédant immédiatement la clôture de l’opération. Cursor deviendra une filiale à 100 % de SpaceX.

La transaction est structurée comme une fusion entre Anysphere et X67 Inc., filiale détenue à 100 % par SpaceX, ce qui indique que le capital levé lors de l’introduction en bourse ne servira pas à financer l’opération. Si l’accord venait à être rompu dans certaines circonstances, SpaceX devra s’acquitter d’une pénalité de résiliation de 10 milliards de dollars, ou de 4 milliards de dollars si la rupture est due à des problèmes antitrust.

Cursor : une croissance hors norme

Fondée en 2022 par quatre étudiants du MIT, dont le PDG Michael Truell, Anysphere édite Cursor, un éditeur de code dérivé de Visual Studio Code et doté d’une IA intégrée. Le produit permet aux développeurs d’écrire, corriger et déployer du logiciel à partir d’instructions en langage naturel.

La trajectoire financière de l’entreprise est proprement vertigineuse. Son revenu annuel récurrent est passé de 100 millions de dollars en janvier 2025 à 500 millions en juin, puis à 1 milliard en novembre de la même année, avant d’atteindre 2 milliards de dollars en février 2026. La direction vise un rythme annualisé supérieur à 6 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. L’outil revendique plus d’un million de clients payants et serait utilisé par 67 % des entreprises du classement Fortune 500.

Cursor’s annualized recurring revenue surpassed $4 billion as of early June, driven by strong enterprise adoption and its AI-native editor. En à peine trois ans d’existence, Anysphere est devenue l’une des startups SaaS à la croissance la plus rapide jamais observée.

Cursor est soutenue par certains des noms les plus en vue du capital-risque de la Silicon Valley, notamment Andreessen Horowitz et Thrive, ainsi que par Nvidia et Google (Alphabet). La startup était en discussions pour une levée de fonds la valorisant à 50 milliards de dollars avant que SpaceX ne porte l’enchère à 60 milliards.

Pourquoi SpaceX achète Cursor : la logique stratégique

Cette acquisition s’inscrit dans une recomposition profonde de l’empire Musk. SpaceX a fusionné avec xAI, le créateur du chatbot Grok, en février 2026. Cette fusion a été finalisée le 6 mai 2026, valorisant xAI à environ 250 milliards de dollars.

Dans le codage assisté par IA, xAI accuse un retard sur OpenAI et Anthropic. Cursor lui apporte une clientèle d’entreprises, des revenus et de la crédibilité, au moment où le groupe veut s’imposer comme un acteur majeur de l’IA.

L’intégration va également dans l’autre sens. La principale raison pour laquelle Cursor n’a pas encore atteint la rentabilité est que l’intégralité de ses revenus est absorbée par les coûts liés à la puissance de calcul. En rejoignant SpaceX/xAI, Cursor gagne accès à une infrastructure colossale : via xAI, la startup accède au supercluster Colossus à Memphis. Ces dernières semaines, SpaceX a également signé des accords avec Anthropic et Google pour louer de la capacité de centres de données, pour un montant combiné d’environ 26 milliards de dollars par an.

Au-delà du court terme, l’acquisition de Cursor vise à accélérer la construction de la plateforme Macrohard, l’ambition de SpaceX de bâtir un écosystème IA agentique de nouvelle génération, entièrement autonome, destiné à faciliter la fabrication, les tests et l’amarrage orbital des futurs Starships. Cursor permettrait à SpaceX d’éviter de devoir développer ces outils fondamentaux from scratch.

Une opération au calendrier symbolique

Cette transaction ne se résume pas à l’absorption d’une simple startup prometteuse. L’opération intervient quelques jours seulement après une introduction en bourse historique. L’action SpaceX cotée sur le Nasdaq sert ainsi de monnaie d’échange, propulsant la capitalisation boursière du groupe à plus de 2 500 milliards de dollars.

Le timing n’est pas anodin : en utilisant ses actions fraîchement cotées comme devise d’acquisition, SpaceX transforme son IPO en levier d’expansion immédiat, sans mobiliser de liquidités. La relation entre SpaceX et Cursor s’était déjà formalisée dans les semaines précédant l’annonce : Cursor avait utilisé des dizaines de milliers de puces xAI pour entraîner son dernier modèle, et deux ingénieurs seniors de Cursor avaient rejoint xAI.

Ce que cela change pour l’écosystème IA

À l’instar d’OpenAI et d’Anthropic, Cursor fait partie des startups de la Silicon Valley qui ont attiré de nombreux développeurs en utilisant l’intelligence artificielle pour automatiser la programmation informatique, un secteur où les entreprises d’IA ont trouvé leurs premiers débouchés commerciaux.

L’acquisition marque une accélération de la consolidation dans l’IA de développement logiciel. En agrégeant xAI (modèles de fondation), Cursor (interface de codage), Colossus (puissance de calcul) et Starlink (infrastructure réseau), SpaceX construit une pile IA verticalement intégrée d’une ampleur inédite.

Ce pari audacieux illustre comment les leaders publics de l’IA et de l’aérospatial rassemblent talents et outils pour dominer la prochaine vague d’innovation. La clôture de l’opération est attendue au troisième trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.