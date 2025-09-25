Starlink bientôt intégré à tous les téléphones ?

Il semble que le mystère du Tesla Phone ait laissé place à une nouvelle ère de révolution technologique menée par SpaceX. Au lieu de se lancer dans la fabrication de téléphones, l’entreprise aéronautique de Elon Musk se concentre désormais sur l’intégration de la connectivité Starlink directement dans nos smartphones. Cette annonce faite par Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, lors d’une conférence spatiale à Paris, promet de redéfinir la manière dont nous accédons à l’Internet mobile dans le monde.

Des puces intégrées pour une connectivité mondiale

L’idée maîtresse de ce projet ambitieux réside dans la mise en place d’une collaboration stratégique avec les fabricants de microprocesseurs. Plutôt que de concurrencer directement les géants du smartphone comme Apple ou Samsung, SpaceX travaille en étroite collaboration avec ces fabricants pour intégrer des puces directement communicantes avec la constellation de satellites Starlink.

« Nous collaborons avec des fabricants de puces pour intégrer les bons composants dans les téléphones », a déclaré Shotwell. Cette approche vise à rendre les futurs téléphones portables de toutes marques compatibles de manière native avec le réseau Starlink, transformant ainsi chaque appareil en véritable téléphone satellite.

L’impact de l’acquisition du spectre de 17 milliards de dollars

Derrière cette stratégie technologique audacieuse se cache une acquisition significative : l’achat du spectre sans fil pour un montant de 17 milliards de dollars. En possédant désormais leur propre spectre, SpaceX se place en position de force, lui permettant d’offrir des services indépendants et de réécrire le scénario de ses relations avec les entreprises de télécommunications dans le monde.

Cette acquisition amène SpaceX à revoir son modèle d’affaires. Comme l’a expliqué Shotwell, « nous allons maintenant entamer des discussions avec les opérateurs d’une manière différente. C’est notre spectre, mais nous voulons travailler avec eux pour fournir une capacité de gros à leurs clients ».

Feuille de route vers une connectivité planétaire

La planification de ce projet de connectivité directe par satellite est déjà bien avancée. SpaceX prévoit le lancement de nouveaux satellites Starlink d’ici deux ans, avec des tests mobiles qui pourraient commencer dès la fin de l’année 2026.

Bien que le mythe du Tesla Phone ait suscité l’imagination, cette nouvelle approche est bien plus perturbatrice pour le marché. En transformant chaque téléphone existant en une partie intégrante d’un réseau mondial, SpaceX et Starlink ne cherchent pas à ajouter un objet supplémentaire, mais bien à modifier fondamentalement les infrastructures existantes pour une connectivité inédite et optimisée.

En fin de compte, l’alliance entre le silicium sur mesure, le spectre et une stratégie de marché précise montre la volonté des entreprises d’Elon Musk non pas de créer un nouveau produit, mais de redéfinir les règles du jeu dans le domaine de la connectivité mobile mondiale.