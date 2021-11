Voiture d’entreprise : les nombreux avantages de l’électrique

1 Vous souhaitez financer votre prochaine voiture électrique ? Tesla Magazine travaille avec les meilleurs partenaires financiers pour permettre à nos lecteurs de passer à l'électrique. Nom Prénom *

Quel véhicule souhaitez vous acquérir ? * Nous pouvons financer tous les véhicules en vente actuellement.

Mode de financement souhaité * LLD LOA Crédit Classique

Pour un particulier, vos revenus mensuels

Pour les professionnels, votre numéro de Siren

Pour les professionnels, votre CA 2020

Quel est votre E-mail? * (pour recevoir votre confirmation de demande)

Quel est votre numéro de téléphone? *

Validation du formulaire * Je déclare m'engager dans une démarche de financement (Je suis déjà convaincu par le véhicule!) Je déclare accepter le transfert de mes données aux courtiers de Tesla Mag

Δ

Tesla Model 3 : confort et sérénité de recharge

Image de marque

Tesla a été parmi l’une des premières marques à développer les voitures 100% électriques, si ce n’est LA première… Choisir une voiture de la marque Tesla, pour un commercial, c’est apparaitre définitivement comme un des pionniers de l’électrique. Mais aussi un connaisseur en matière d’avancées technologiques en général, car Tesla développe désormais des autopilotes de plus en plus débrouillards.

En plus, le design des voitures est d’avant-garde et vous fera remarquer, sans nul doute ! Vous passerez rapidement pour une entreprise qui s’inscrit dans le futur, avec laquelle on a envie de collaborer. Quelle plus belle image de marque ? Pour une voiture qui se recharge tout en facilité, notamment grâce à l’important réseau Superchargeur, on valide direct !

Fiscalité

Comme toute voiture électrique, la TESLA Model 3 représente un intérêt fiscal pour une entreprise. Pas de TVS, une capacité d’amortissement plus importante et des avantages en nature réduits. De plus, la voiture électrique avantage les gros rouleurs. En effet, plus on fait de kilomètres dans l’année, plus l’économie de carburant est significative par rapport à un véhicule traditionnel.

Subventions

La Tesla Model 3 standard plus, elle est accessible dès 43 900€ (prix d’achat). Son coût d’achat, après déduction d’éventuels bonus écologiques, s’élève à 38 913€ (chiffres Isiohm, société spécialiste de l’installation de bornes de recharge sur le territoire français). Si vous déduisez ensuite les éventuelles taxes ou coûts d’utilisation, d’entretien, de fonctionnement, etc. vous vous rendez rapidement compte que la Tesla Model 3 est particulièrement rentable…

Financement

Le crédit-bail est un mode de financement permettant à un professionnel d’acquérir une Tesla Model 3 par le biais d’un contrat de location. C’est un contrat qui permet de louer le véhicule sur une durée comprise entre 1 an et 6 ans, et d’inclure certains services comme les entretiens, la garantie, l’assurance de la voiture ou même la borne de recharge.

Il existe deux types de contrat, la location avec option d’achat qui permet de louer la voiture et d’en devenir propriétaire à la fin du contrat, en réglant le montant de la valeur résiduelle. La LLD repose sur le même principe, mais il n’existe pas d’option d’achat permettant d’en devenir propriétaire.

Le contrat de crédit-bail ne se limite pas aux Tesla Model 3 neuves, il est aussi possible de mettre en place ce financement sur un modèle d’occasion. Généralement, il s’agit de véhicules étant issus d’un premier contrat de crédit-bail en neuf, et ayant un très bon état général, avec un kilométrage relativement faible.

Il est également envisageable de procéder à un transfert de leasing, certaines entreprises souhaitant mettre un terme à leur contrat vont proposer leur véhicule en reprise de leasing. Ce procédé consiste à changer de locataire, le nouvel automobiliste reprend le contrat et le véhicule en s’engageant à continuer le remboursement des loyers conformément aux conditions définies dans le contrat. Il faut simplement obtenir l’accord du bailleur en déposant un dossier de reprise de leasing pour la Tesla Model 3.

Ford Mach-E pour l’autonomie

Image de marque

Le constructeur américain est connu pour ses voitures robustes, tout en restant esthétiques et fonctionnelles. Choisir votre voiture chez Ford pour équiper le département commercial vous fera également gagner des points aux yeux de vos (potentiels) clients ! N’hésitez pas à opter pour la Ford Mach-E pour vos salariés ou vous-même car vous ne pouvez pas être déçus, et vos clients avec. On ne peut que vous recommander l’impression de sécurité qui entoure une telle voiture. Elle saura à coup sûr vous faire apparaître comme LE choix idéal pour vos clients.

Cette voiture dispose de plus d’une autonomie de batterie particulièrement impressionnante sur le marché. Vous pourrez ainsi conduire pendant de longs kilomètres pour rejoindre vos clients, et les surprendre par votre ténacité, et celle de votre voiture !

Fiscalité et subventions

Le prix d’appel, en France, de la Mustang Mach-E est fixé à 48 990 €. Le modèle de base est donc éligible au bonus écologique (jusqu’à 50 000 €). Ce n’est pas donné mais en comparant avec les prix du moindre SUV hybride, ça laisse à réfléchir. D’autant qu’on est ici en présence d’un engin de 4,70m.

En incluant l’option Extended Range (grosse batterie pour parler vulgairement), le prix passe à 56 500 €, ce qui correspond à l’AWD (4 roues motrices) petite batterie ; définition qui existe naturellement en Extended Range. C’est le cas de la First Edition à 69 500 € qui est une « Mach-E 4X » comprenant tous les équipements de série.

Financement

Ce petit bijou signé Ford n’est certes pas accessible à tous les budgets. Mais, pour l’utiliser malgré tout, il est possible de choisir l’une des formules de financement laissant une grande liberté à l’automobiliste séduit par le Mustang Mach E tout électrique.

Location avec Option d’Achat ou LOA : Ce crédit-bail, de 24 à 72 mois, est une solution parfaite pour repartir au volant d’un Mustang Mach E en ayant la liberté de le louer pendant toute la durée du contrat ou bien d’en devenir l’heureux propriétaire dès la fin de la première année d’utilisation.

Si tel est le choix du souscripteur, il lui suffit de lever son option d’achat et de s’acquitter de la valeur résiduelle du SUV. Il a aussi le droit de céder son option d’achat à un tiers. S’il ne souhaite pas acheter ce véhicule, il doit le restituer en fin de bail au loueur.

Location Longue Durée ou LLD : Idéale pour le particulier ou l’entreprise ne souhaitant pas acheter de véhicule, la LLD est une solution de location Auto pure, d’une durée de 12 à 60 mois. En choisissant cette formule de leasing, le client ne paie que pour l’utilisation du SUV. Au terme du bail, il est tenu de restituer le bien au prestataire qui se réserve le droit de facturer des frais de remise en état.

Skoda Enyaq pour le style

Image de marque

Un SUV presque familial dans lequel vous pourrez ranger tout votre matériel de travail si vous en avez, ou simplement voyager à plusieurs, avec des collègues. Choisir cette voiture, pour un commercial, c’est privilégier le confort de conduite. Et avec des lignes épurées, on peut difficilement rêver mieux pour se faire remarquer. De cette voiture émane une forme de puissance qui saura rassurer, et séduire. C’est le genre de voiture qui peut vous emmener loin, très loin, à la rencontre de clients toujours plus nombreux.

Quand on veut réussir, il faut savoir investir dans les bons équipements, et une voiture comme celle-là est à la hauteur de vos attentes. Elle ne vous décevra pas, comme vous ne décevrez pas vos clients lors de rendez-vous avant lesquels vous aurez conduit une voiture qui donne tant d’assurance.

Fiscalité

De nombreuses options de recharge, permises par une croissance quotidienne de l’infrastructure, notamment grâce au réseau européen IONITY auquel contribue l’entreprise automobile ; de nombreuses possibilités d’économie s’offre à vous : subventions, taxes routières et frais de stationnement à supprimer ; alors autant en profiter !

Subventions

Concrètement, l’Enyaq iV est disponible à partir de 36 050 €, hors subventions, et passe donc sous la barre des 30 000 € avec le bonus écologique de l’État, et avant d’éventuelles subventions locales cumulables. Il est également disponible dans des capacités de batteries 60 et 80, pour des autonomies allant de 362 km à 537 km. De son côté, la définition dynamique « Sportline » de l’ Enyaq iV est disponible en version 60 et 80 pour un prix allant de 44 420€ et 50 330€.

Financement

Bon nombre d’automobilistes se tournent désormais vers l’électrique, aussi bien du côté des particuliers que des professionnels. Les promesses sont au rendez-vous, l’absence de TVS, la prime à la conversion mais aussi la prime énergétique, ces avantages permettent de rendre ces véhicules plus accessibles, y compris le SUV Skoda ENYAQ.

Pour une simplification du budget automobile, le leasing représente une réelle solution efficace afin de mieux maîtriser le coût d’un véhicule électrique. Cela motive de plus en plus de conducteurs à choisir entre un contrat de location avec option d’achat (LOA) ou un contrat de location longue durée (LLD).

Le principe est simple, un automobiliste (pro, particulier) peut choisir la finition et la version de son Skoda ENYAQ, il peut rajouter des équipements, des options suivant ses besoins. Cela permet d’obtenir le prix de vente du SUV électrique, autour duquel va être mise en place l’offre de leasing.

L’automobiliste peut ensuite choisir la durée du contrat (minima 12 mois, maximum 72 mois), il peut ensuite définir le kilométrage annuel, inclure les entretiens du véhicule au sein du réseau SKODA ou autre, mais aussi rajouter des services additionnels si besoin : garantie, assurance auto, installation de la borne de recharge…

Il est ensuite informé du loyer qu’il devra régler pendant toute la durée du leasing, avec la possibilité dans le cadre de la LOA de racheter le SUV en fin de contrat, et même avant, à partir du 13e mois.

Pour la LLD, le contrat se termine par la restitution du véhicule.

Voilà ! Avec ce petit tour d’horizon, vous avez pas mal d’éléments pour bien choisir la voiture qui fera de votre département commercial le fer de lance de votre société !