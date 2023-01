Starlink dévoile une fonction « veille » pour optimiser son réseau

Nous en apprenons un peu plus chaque jour à propos de Starlink. Ce n’est pas que nous découvrons le sujet mais disons qu’il n’était pas assez concret pour nous. En effet, nos utilisateurs sont avertis sur les technologies d’Elon Musk mais également très cartésien. Il nous faut donc venir avec de la Data et pas des infos entendues à droite et à gauche. Comme à chaque fois, j’ai décidé de vous rendre compte de l’avancée de mes connaissances sur ce sujet passionnant.

(Largement) plus d’un millions de terminaux Starlink livrés dans le monde

Bien entendu, nous ne sortons pas ce chiffre du chapeau. C’est Elon Musk qui l’avait annoncé sur Twitter en septembre 2022.

Starlink now over 1M user terminals manufactured — Mr. Tweet (@elonmusk) September 25, 2022

Ce n’est pas que nous faisons pas confiance à M. Musk mais encore une fois, nous avons les lecteurs qu’on mérite et en bon investisseur je ne me base pas exclusivement sur les données d’une entreprise. C’est trop facile ! Du coup, voici les trois éléments qui témoignent de la véracité de ce chiffre et je peux même vous affirmer que le million a été largement dépassé car nous sommes en Janvier 2023.

La forme du terminal a changé rapidement pour évoluer vers la forme connue aujourd’hui, cela témoigne d’une capacité à passer des commandes colossales.

Ils ont été capable de lancer au même moment le marché US et le marché Européen, cela témoigne d’une capacité.

Deux opérateurs télécoms majeures nous ont confirmé ce chiffre. IEC Telecom en premier.

Une question de capacité inhérente aux réseaux LEO (Low earth Orbit) comme Starlink

Vous l’avez compris, j’ai eu la chance d’échanger avec plusieurs experts sur la disruption que vient offrir cette technologie. Depuis ma petite phase d’étude que j’ai initié il y a deux semaine, j’ai simplement posé une question simple. Les prix commencent sérieusement à approcher ceux de la fibre, du coup est-ce que Starlink pourrait concurrencer tous les opérateurs télécoms?

La réponse est non, pour une raison de capacité que la société essaye d’optimiser au mieux. Il faut bien comprendre que Starlink est la réponse à tous les projets qui ont échoué à offrir de l’internet dans les zones blanches. Ensuite, Starlink souhaite répondre à la demande de ses clients qui deviennent de plus en plus nombreux.

La société suit précisément l’usage de son réseau et met en place des mesures lorsqu’ils peuvent constater des « surcapacités » comme par exemple des interdictions temporaires de commande dans certaines zones pour ne pas dégrader le service de ses clients. Ce point me semble passionnant à surveiller car c’est toute l’innovation d’un service internet déployé au monde entier.

Starlink ajoute la fonction « Sleep Schedule » pour aider à économiser de l’énergie

Vous l’aurez compris, Starlink a le même fondateur que les Tesla qui sont sur les routes. Ainsi, les nouveautés logicielles viennent régulièrement améliorer l’expérience utilisateur. Il faut savoir que l’antenne est consommatrice énergie.

La fonction « Sleep Schedule », ajoutée à l’application cette semaine, permet de désactiver automatiquement une antenne Starlink à certains moments de la journée, comme la nuit, lorsque le système n’est pas utilisé.

Un utilisateur australien salue cette fonctionnalité: « C’est énorme !! Un horaire de sommeil nous permet de garder Starlink allumé !! Starlink utilise 4 amps/heure à 12 volts, environ 50 watts. C’est beaucoup la nuit quand notre bateau solaire ne peut pas le recharger. »

C’est donc ici une fonctionnalité qui fait plaisir aux utilisateurs et au réseau.