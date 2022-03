Conflit en Ukraine : Tesla & SpaceX se mobilisent toujours plus

Tesla, SpaceX et Elon Musk continuent de fournir une assistance à l’Ukraine de diverses manières pour aider le pays à affronter cette période difficile.

Un engagement mondial

Après l’invasion par la Russie de son voisin ukrainien, le conflit grimpe en intensité. Les forces armées envoyées par Moscou détruisent de plus en plus d’infrastructures, depuis des tours de communication jusqu’à des bâtiments abritant une partie de la population civile restée sur place.

De nombreux pays et sociétés, de par le monde, se mobilisent pour soutenir les Ukrainiens. Ainsi, les entreprises d’Elon Musk, comme Tesla et SpaceX, s’impliquent pour fournir une assistance, qui peut prendre plusieurs formes; Un certain nombre de mesures ont été partagées plus en détail par deux membres de la direction de Tesla, Joe Ward et Mariam Khalifa.

Les entreprises d’Elon Musk continuent à fournir le service Starlink de SpaceX ainsi que les powerwalls de Tesla à l’Ukraine. De plus, elles offrent une recharge gratuite en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie sur le réseau Supercharger. Et, cerise sur un gâteau déjà conséquent, promettent des emplois rémunérés pour les travailleurs ukrainiens qui sont retournés dans leur pays pour le protéger.

Lundi, le constructeur californien a envoyé un e-mail à ses employés employés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Selon CNBC, qui a réussi à s’en procurer une copie, la teneur du message est à la fois simple et claire : persévérer dans le soutien apporté à la population ukrainienne.

Mesure phare en ce sens : les employés de Tesla d’origine ukrainienne, et qui souhaitent retourner dans leur pays pour contribuer à sa défense percevront leur salaire de la part de Tesla, et ce, pendant au moins trois mois.

Après cela, et dans un souci de flexibilité, l’entreprise effectuera une réévaluation du conflit, et de la situation de ses employés, afin de prendre les mesures qui lui paraîtront les plus appropriées.

Synergie et mise en commun des ressources

Les employés de Tesla ont, de plus, reçu les félicitations, dans ce même courrier, pour avoir contribué au déploiement du service Starlink, fourni par l’entreprise-soeur SpaceX, permettant d’offrir un meilleur service Internet par satellite en Ukraine.

Les équipes en place à la Giga Berlin, composées en partie de bénévoles, ont œuvré avec célérité pour tester, configurer, emballer et expédier plusieurs centaines d’appareils Starlink. Tout cela a été fait en moins de trois jours, soit “à la vitesse Tesla », selon l’expression consacrée en interne.

« En plus de cela, l’équipe Energy a complété le déploiement de Starlink avec une flotte de Powerwalls« , a certifié Tesla.

Les équipes du constructeur californien ont adapté des onduleurs et des câbles de charge fournis par plusieurs installateurs locaux (ayant reçu la certification délivrée par Tesla), afin d’ assembler et faire fonctionner les deux systèmes (Starlink et Powerwall). Ils ont également recyclé une partie de la ferraille de la Gigafactory de Tesla pour en faire des câbles AC, dans le but d’ alimenter les équipements Starlink.

On dénombrait environ 5 000 propriétaires de véhicules Tesla en Ukraine, avant le début du conflit. Ils peuvent désormais faire recharger leurs véhicules gratuitement dans certains Superchargeurs dans trois pays limitrophes :

en Pologne,

en Hongrie

et en Slovaquie.

Cela devrait permettre à un plus grand nombre de réfugiés de franchir les frontières de leur pays, pour atteindre des endroits sûrs en Europe, tant que cela est encore possible.

Source : tesmanian