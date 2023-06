En France, le nombre de stations de recharge pour véhicules électriques continue de croître. Le réseau IZIVIA EXPRESS, parmi d’autres, se positionne comme un acteur important, offrant des solutions de recharge adaptées à tous les types de véhicules électriques. Dans cet article, nous analysons le réseau IZIVIA EXPRESS en le comparant à d’autres réseaux de recharge tels que Tesla, Ionity, Allego, Engie, Electra, et d’autres.

Le réseau IZIVIA EXPRESS

IZIVIA EXPRESS propose un réseau de recharge rapide pour véhicules électriques en France et à l’étranger. Les stations de recharge IZIVIA EXPRESS sont équipées de bornes de recharge rapide et ultra-rapide, correspondant aux besoins des conducteurs de véhicules électriques.

Comparaison avec d’autres réseaux de recharge en France

D’après notre recoupement de différentes sources de données dont @DToulouze, le nombre de stations de recharge en France est réparti de la manière suivante en mai 2023 :

Tesla for all : 1 146

IZIVIA: 843 bornes de recharge publiques dans plusieurs réseaux (Grand Lyon, Deauville, Express, Métropole d’Aix Marseille Provence), hors réseaux en marque blanche et lieux de travail.

Ionity : 624

Total Energies : 585

Allego : 505

Power Dot : 299

EVZen : 74

Ces chiffres représentent le nombre total de points de rechargement et ne prennent pas en compte la capacité de chaque station ou la puissance de recharge offerte.

Expérience utilisateur : recharger une Tesla Model Y sur la station IZIVIA EXPRESS du Centre Commercial Chamnord

« J’ai une Tesla Model Y qui est équipée d’une batterie d’une capacité de 75 kWh, me donnant une autonomie d’environ 507 km (selon le cycle WLTP) », témoigne @ElectricCarUser, un utilisateur de véhicules électriques. « Pour recharger ma batterie, j’utilise souvent les stations de recharge rapide et ultra-rapide disponibles sur différents réseaux, y compris IZIVIA EXPRESS. »

Récemment, @ElectricCarUser a partagé son expérience de recharge sur la station IZIVIA EXPRESS du Centre Commercial Chamnord : « J’ai payé 47,4€ pour recharger ma Tesla Model Y de 20% à 100% sur cette station IZIVIA EXPRESS. Le tarif à cette station était de 0,55 €/kWh. Il est important de noter que ce tarif peut varier en fonction du réseau et des offres promotionnelles. »

Comprendre le coût de la recharge

Dans notre exemple, l’utilisateur @ElectricCarUser a payé 47,4€ pour recharger sa Tesla Model Y de 20% à 100% sur une station IZIVIA EXPRESS. Pour mieux comprendre la structure des coûts, il est important de prendre en compte le tarif au kWh et la capacité de la batterie. Le tarif de recharge sur la station IZIVIA EXPRESS est de 0,55 €/kWh.

La Tesla Model Y est équipée d’une batterie d’une capacité de 75 kWh. En supposant que la voiture ait été rechargée de 20% à 100%, cela signifie que 60 kWh (80% de 75 kWh) ont été chargés.

60 kWh * 0,55 €/kWh = 33€

L’utilisateur @ElectricCarUser a payé 47,4€ pour cette recharge, donc en plus du coût de l’énergie, il y a eu des frais supplémentaires de 14,4€. Ceux-ci peuvent inclure des frais liés au temps de charge, comme le tarif de 1€/5min post-charge annoncé par IZIVIA EXPRESS.

Pour mieux comprendre la structure des coûts, voici un tableau récapitulatif prenant en compte la capacité de la batterie de la Tesla Model Y, le tarif au kWh et les différents scénarios possibles de recharge :

Scénario Capacité de la batterie (kWh) Tarif au kWh (€) Coût de la recharge (€) Frais supplémentaires (€) Coût total (€) Recharge complète 75 0,55 41,25 Estimation basée sur le tarif post-charge Variable Recharge de 20% à 100% 60 (80% de 75) 0,55 33 14,4 47,4

Son témoignage souligne l’importance de considérer le tarif par kWh et la capacité de la batterie lors du calcul des coûts de recharge. Cela nous permet de mieux comprendre le coût de la recharge des véhicules électriques sur le réseau IZIVIA EXPRESS, et spécifiquement sur la station du Centre Commercial Chamnord.

Comparons avec le prix de l’essence

Dans notre exemple avec la Tesla Model Y, l’utilisateur @ElectricCarUser a payé 47,4€ pour recharger sa voiture de 20% à 100%, ce qui lui a donné une autonomie d’environ 405,6 km (80% de l’autonomie totale de 507 km).

Si on rapporte ce coût au nombre de kilomètres parcourus, cela donne :

47,4€ / 405,6 km ≈ 0,117€ par km.

Si on compare cela à une voiture à essence qui consomme environ 13 litres aux 100 km, et où le litre d’essence coûte 1,90€ :

1,90€/L * 13L/100km = 2,47€ par 100km, soit 0,0247€ par km.

On constate donc que, malgré les frais supplémentaires associés à la recharge de la Tesla Model Y, le coût par kilomètre reste inférieur à celui d’une voiture à essence. C’est une des raisons pour lesquelles de plus en plus d’usagers se tournent vers les véhicules électriques, en plus de l’aspect environnemental.

Conclusion

IZIVIA EXPRESS est un acteur clé dans le paysage des stations de recharge pour véhicules électriques en France. Alors que le nombre de stations de recharge continue de croître, les conducteurs de véhicules électriques disposent de plus en plus d’options pour recharger leur véhicule. Il est important pour les utilisateurs de comparer les différents réseaux de recharge disponibles et de choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins en termes de tarifs, de localisation et de puissance de recharge.