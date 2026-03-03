Elon Musk est aujourd’hui la personne la plus riche de l’histoire de l’humanité. En mars 2026, selon Forbes, sa fortune dépasse 839 milliards de dollars — un chiffre supérieur au PIB de la Suisse. Il dirige simultanément 7 entreprises majeures, joue un rôle central dans la politique américaine via le DOGE, et polarise l’opinion mondiale comme peu d’hommes l’ont fait avant lui. Ce guide fait le point complet sur qui est Elon Musk en 2026.

Biographie rapide

Nom complet Elon Reeve Musk Date de naissance 28 juin 1971 Lieu de naissance Pretoria, Afrique du Sud Nationalités Américaine, Canadienne, Sud-Africaine Études Physique et économie, University of Pennsylvania Premières fortunes Zip2 (1999, vendu $307M) → PayPal (2002, vendu $1,5Md à eBay) Situation personnelle Plusieurs enfants reconnus (14+) de différentes relations

Elon Musk quitte l’Afrique du Sud à 17 ans pour le Canada, puis rejoint les États-Unis pour ses études. En 1995, il abandonne un doctorat à Stanford après deux jours pour lancer Zip2, un logiciel de cartographie pour journaux. La vente de Zip2 lui rapporte 22 millions de dollars à 28 ans — le début d’une trajectoire qui ne s’est plus jamais arrêtée.

Les moments clés de sa trajectoire

1999–2002 : Fonde X.com (service bancaire en ligne), qui fusionne avec Confinity pour donner naissance à PayPal. Vendu à eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars.

2002 : Fonde SpaceX avec 100 millions de dollars de sa poche. L’objectif déclaré : réduire le coût de l’accès à l’espace et rendre l’humanité multi-planétaire.

2004 : Investit dans Tesla Motors (fondée en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning). Devient président du conseil d’administration, puis PDG en 2008.

2008 : Année la plus difficile. SpaceX frôle la faillite après trois échecs de lancement consécutifs. Tesla est également au bord du gouffre. Les deux entreprises survivent de justesse grâce au quatrième lancement réussi de Falcon 1 en septembre 2008.

2012–2020 : SpaceX devient le premier opérateur privé à ravitailler la Station spatiale internationale. Tesla introduit le Model S, puis le Model 3 — la première voiture électrique produite à grande échelle.

2021–2023 : Acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars, renommé X. Lancement de xAI, sa société d’intelligence artificielle. Accès à la richesse record de 300 milliards de dollars.

2024–2026 : Soutien actif à Donald Trump, nomination à la tête du DOGE. Fusion SpaceX-xAI. Fortune qui franchit 800 milliards de dollars.

La fortune de 2026 : les chiffres réels

En mars 2026, Forbes classe Elon Musk comme premier de son palmarès des personnes les plus riches au monde avec une fortune de 839 milliards de dollars — la plus haute jamais atteinte par un individu dans l’histoire.

Les estimations varient selon les sources. Bloomberg estime sa fortune à 672 milliards de dollars, avec une progression de 53 milliards en 2026. L’écart entre Forbes et Bloomberg tient aux méthodes de valorisation des actifs privés — SpaceX et xAI notamment, dont les estimations sont par nature moins précises que les actions cotées en bourse.

La structure de sa fortune

Sa richesse provient principalement de ses participations dans Tesla (environ 13 %, valorisée entre 180 et 200 milliards de dollars) et SpaceX (environ 42 %). Ce qui a changé : SpaceX représente désormais près des deux tiers de la fortune totale de Musk selon le Bloomberg Billionaires Index, dépassant Tesla comme principal actif.

Les catalyseurs récents

Deux événements ont massivement gonflé sa fortune depuis fin 2025 :

La fusion SpaceX-xAI : La fusion de SpaceX et xAI a valorisé les deux sociétés combinées à 1,25 trillion de dollars, ajoutant environ 100 milliards à la fortune personnelle de Musk.

La restauration du package de rémunération Tesla : En décembre 2025, la Cour Suprême du Delaware a annulé une décision inférieure qui avait invalidé le package de rémunération Tesla de Musk datant de 2018, restaurant ainsi environ 139 milliards de dollars en valeur d’options d’achat d’actions.

Vers le premier trillionnaire de l’histoire

Forbes indique qu’au 26 février 2026, la fortune en temps réel de Musk s’élevait à 849,3 milliards de dollars, et que des marchés de prédiction comme Polymarket lui donnent environ 66 % de chances de franchir le cap du trillion de dollars avant fin 2026.

Ses 7 entreprises

Tesla (TSLA) — Véhicules électriques et énergie

Fondée : 2003 (Musk PDG depuis 2008) Capitalisation boursière : ~1 300–1 500 milliards de dollars (2026)

Tesla reste la première capitalisation automobile mondiale, même si les ventes de véhicules ont ralenti en 2025 (-27 % en Europe). La stratégie évolue significativement : Tesla a annoncé la fin de la production des Model S et Model X pour se concentrer sur Optimus et l’IA, Elon Musk ayant déclaré lors d’une conférence sur les résultats que le robot serait « le produit le plus important de tous les temps ».

Les axes de croissance en 2026 : robotaxi (Cybercab), robot humanoïde Optimus, FSD (conduite autonome), logiciel Dojo.

SpaceX + xAI — Espace et intelligence artificielle

Fondée : SpaceX 2002, xAI 2023, fusion 2025 Valorisation combinée : 1,25 trillion de dollars

SpaceX est désormais fusionnée avec xAI dans une entité combinée. SpaceX opère : Falcon 9 (lanceur), Falcon Heavy, Dragon (capsule ISS), Starship (lanceur géant), Starlink (internet par satellite). xAI développe Grok, l’assistant IA intégré dans les Tesla en Europe depuis février 2026.

X (ex-Twitter) — Réseau social

Acquis : octobre 2022 pour 44 milliards de dollars Statut 2026 : filiale de la structure SpaceX-xAI

Depuis l’acquisition, X a connu des bouleversements massifs : réduction des effectifs de 75 %, rétablissement de nombreux comptes bannis, monétisation des abonnements Premium. La plateforme génère désormais des revenus significatifs via X Premium et les services financiers X Money.

Starlink — Internet par satellite

Statut : division de SpaceX, ~6 750 satellites en orbite en 2026

En 2026, Starlink compte environ 6 750 satellites en orbite basse. En France, Starlink propose deux abonnements : Résidentiel Lite à 29 euros par mois et Résidentiel à 40 euros par mois. Starlink est devenu la solution de référence pour les zones blanches françaises non couvertes par la fibre.

Neuralink — Interface cerveau-machine

Fondée : 2016 Statut 2026 : premiers essais cliniques chez l’humain en cours

Neuralink développe des implants cérébraux permettant à des patients paralysés de contrôler des appareils par la pensée. Après les essais sur des primates, les premiers implants humains ont été réalisés depuis 2024. Un patient tétraplégique a pu contrôler un ordinateur via l’implant — une première mondiale.

The Boring Company — Tunnels urbains

Fondée : 2016 Statut 2026 : opère le Las Vegas Loop (62 stations prévues)

Spécialisée dans le creusement de tunnels pour le transport urbain à haute vitesse. Le projet le plus avancé est le Las Vegas Loop, un réseau de tunnels sous la ville permettant le transport de passagers via des Tesla.

Optimus / Tesla Bot — Robotique

Annoncé : 2021, production en cours Statut 2026 : déployé dans les usines Tesla, commercialisation entreprises prévue fin 2026

Voir la section dédiée ci-dessous.

Le DOGE : son rôle politique aux États-Unis

Depuis janvier 2025, Elon Musk dirige le DOGE (Department of Government Efficiency), un organisme consultatif chargé de réduire les dépenses fédérales américaines. Ce n’est pas un ministère au sens constitutionnel — Musk n’a pas de pouvoir légal direct — mais son influence sur les décisions budgétaires de l’administration Trump est considérable.

Les actions du DOGE les plus marquantes : gel de milliers de contrats fédéraux, licenciements massifs dans des agences comme USAID, remise en cause du financement de la BBC via les fonds d’aide internationale, réduction des effectifs de la fonction publique fédérale de plusieurs dizaines de milliers de postes.

Les critiques pointent un conflit d’intérêts manifeste : SpaceX est l’un des plus grands contractants du gouvernement fédéral américain, avec plus de 20 milliards de dollars de contrats publics. Musk décide donc, via le DOGE, des budgets qui affectent indirectement les contrats de ses propres entreprises.

En Europe, l’implication politique de Musk a suscité des tensions diplomatiques. Ses interventions publiques dans les débats politiques allemands, français et britanniques ont provoqué des réactions officielles, plusieurs chefs d’État européens exprimant des préoccupations sur l’ingérence d’un individu privé dans les processus démocratiques.

Les controverses

Sur Twitter/X

La gestion de X a divisé l’opinion : rétablissement de comptes de personnalités controversées, accusations de favoriser certaines tendances politiques dans l’algorithme, suppression de fonctions de modération, réductions d’équipes de sécurité.

Sur Tesla et la conduite autonome

Tesla a été impliquée dans plusieurs accidents graves liés à l’Autopilot et au FSD. Les enquêtes de la NHTSA américaine ont conduit à plusieurs rappels. La question de la responsabilité en cas d’accident avec une voiture en mode autonome reste juridiquement non résolue.

Sur le DOGE

Les opposants au DOGE dénoncent une concentration de pouvoir sans précédent entre les mains d’un individu non élu. Plusieurs recours judiciaires ont été engagés pour contester la légalité des décisions prises sous son influence.

Les projets à venir

Optimus à grande échelle (2026–2027)

Tesla a annoncé le lancement de la production d’Optimus avant fin 2026, avec une commercialisation au grand public prévue pour 2027. Le prix cible est inférieur à 20 000 dollars.

IPO SpaceX (potentiellement 2026)

Une introduction en bourse de SpaceX à une valorisation de 1,75 trillion de dollars pourrait générer des retours historiques pour les premiers investisseurs. Si l’IPO se concrétise, Musk deviendrait mécaniquement le premier trillionnaire de l’histoire.

Starship et Mars

SpaceX vise le premier vol habité vers Mars avant 2030. Starship, le plus grand lanceur jamais construit, a réussi plusieurs tests à pleine puissance en 2025-2026. L’objectif final : établir une colonie humaine permanente sur Mars.

FSD en Europe

Le déploiement du FSD en Europe dépend de l’approbation des autorités néerlandaises (RDW) prévue pour mars 2026. Une fois validé, la France et l’Allemagne pourraient être les premiers pays à le recevoir.

FAQ

Quelle est la fortune exacte d’Elon Musk en 2026 ? Elle varie selon les sources. Forbes estime sa fortune à 839 milliards de dollars en mars 2026, Bloomberg à environ 672 milliards. La différence tient à la valorisation des actifs privés comme SpaceX et xAI.

Elon Musk est-il citoyen américain ? Oui. Il possède également la nationalité canadienne (via sa mère) et sud-africaine. Il est arrivé aux États-Unis en 1992 et a obtenu la nationalité américaine.

Quel est le lien entre Elon Musk et Tesla ? Musk n’a pas fondé Tesla — l’entreprise a été créée en 2003 par Martin Eberhard et Marc Tarpenning. Musk a rejoint l’entreprise en 2004 comme investisseur et président du conseil d’administration, avant de prendre la direction générale en 2008 lors d’une crise financière.

Qu’est-ce que le DOGE ? Le « Department of Government Efficiency » est un organisme consultatif créé par l’administration Trump, dirigé de facto par Elon Musk depuis janvier 2025. Son objectif affiché est de réduire les dépenses fédérales américaines en supprimant des programmes jugés inefficaces.

Elon Musk parle-t-il français ? Non. Il parle anglais et maîtrise quelques mots d’espagnol. Il n’a pas de notoriété particulière pour parler d’autres langues.

