Starmind : SpaceX veut déployer 1 million de satellites IA pour révolutionner le cloud mondial

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté. Panneaux solaires et batteries Borne et station de recharge Devenir membre Financement

Elon Musk vient de confirmer le nom officiel de la constellation de satellites IA de SpaceX : Starmind. Derrière ce nom se cache l’un des projets technologiques les plus ambitieux — et les plus clivants — jamais soumis à une agence de régulation. Décryptage.

Un nom issu de la fusion SpaceX–xAI

Pour comprendre Starmind, il faut remonter au 2 février 2026. Ce jour-là, SpaceX annonce l’acquisition de xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, dans une transaction valorisant l’entité combinée à 1 250 milliards de dollars. Ce rapprochement n’est pas anodin : il donne naissance à une entreprise qui contrôle désormais le développement de modèles IA (Grok), l’infrastructure de calcul (Colossus), les fusées (Starship), et les satellites (Starlink).

C’est précisément depuis les registres de marques de xAI que le nom « Starmind » a d’abord émergé, avant qu’Elon Musk le confirme officiellement sur X. Le nom xAI origin souligne la fusion croissante entre les ambitions spatiales et IA de Musk sous un même toit corporate.

Le constat de départ : les datacenters terrestres atteignent leurs limites

Pour comprendre pourquoi SpaceX s’engage dans cette direction, il faut regarder l’état de l’infrastructure IA mondiale.

La consommation électrique des datacenters devrait dépasser 1 000 TWh d’ici 2026, soit l’équivalent de la consommation annuelle totale du Japon. Les cinq plus grands acteurs technologiques mondiaux ont prévu de dépenser 602 milliards de dollars en 2026, en hausse de 36 % sur un an, dont environ 75 % consacrés à l’infrastructure IA.

Le problème est structurel. PJM Interconnection, le plus grand opérateur de réseau électrique américain, projette un déficit de 6 gigawatts face aux besoins de fiabilité d’ici 2027. Gartner anticipe que les pénuries d’énergie restreindront 40 % des datacenters IA d’ici cette même date. Au-delà de l’électricité, les datacenters terrestres se heurtent à des contraintes de foncier, de consommation d’eau pour le refroidissement, d’oppositions communautaires, et de délais de raccordement au réseau.

L’espace, lui, n’a aucune de ces contraintes. C’est exactement l’argument central de SpaceX dans son dossier déposé auprès de la FCC : « En exploitant directement l’énergie solaire quasi-permanente avec peu de coûts d’exploitation ou de maintenance, ces satellites atteindront une efficacité énergétique transformatrice tout en réduisant significativement l’impact environnemental associé aux datacenters terrestres. »

Le dépôt FCC : 1 million de satellites, une réservation stratégique

Le 30 janvier 2026, SpaceX dépose auprès de la Federal Communications Commission une demande d’autorisation pour lancer et opérer une constellation pouvant atteindre 1 million de satellites, opérant à des altitudes comprises entre 500 et 2 000 km. Cinq jours plus tard, le Bureau Spatial de la FCC accepte le dossier pour examen.

Ce chiffre d’un million mérite d’être contextualisé : à fin janvier 2026, il y avait environ 14 500 charges utiles actives en orbite terrestre, dont plus de 9 500 appartenant à Starlink. La constellation Starmind à pleine échelle multiplierait par 70 le nombre de satellites actifs aujourd’hui.

SpaceX précise dans le dossier que les liaisons optiques inter-satellites relieront les nœuds Starmind entre eux, mais aussi aux satellites de la constellation Starlink existante, créant un maillage intégré calcul et connectivité. La société demande également des dérogations aux jalons de déploiement habituellement imposés par la FCC.

Il est important de comprendre ce que représente ce dépôt : c’est une réservation réglementaire. En obtenant l’autorisation pour 1 million de satellites, SpaceX sécurise les créneaux orbitaux et le spectre radio nécessaires pour scaler aussi vite que sa cadence de production et de lancement le permettra, sans se heurter à des blocages réglementaires ultérieurs. SpaceX ne déploiera pas un million de satellites du premier coup — mais avoir la réservation, c’est avoir l’option.

Starmind vs Starlink : deux missions radicalement différentes

La confusion entre Starmind et Starlink est fréquente. Elle est pourtant fondamentale à dissiper.

Starlink est un réseau de connectivité. Ses satellites reçoivent et relaient des données entre des points sur Terre, fonctionnant comme une dorsale internet à haute vitesse dans l’espace. Les satellites eux-mêmes ne traitent pas les données, ils les acheminent — exactement comme un câble fibre le fait sous terre.

Starmind est un réseau de calcul. Ses satellites effectuent des charges de travail IA directement en orbite, en utilisant des processeurs embarqués alimentés par de larges panneaux solaires, puis transmettent les résultats vers la Terre. Là où un satellite Starlink est un tuyau, un satellite Starmind est un serveur.

L’implication pratique : Starmind permettrait à des modèles IA d’exécuter des inférences et de générer des réponses depuis l’espace, pour les retransmettre à des utilisateurs partout sur Terre en quelques millisecondes, sans que les données n’aient jamais besoin de transiter par un datacenter terrestre.

Le satellite AI1 : anatomie d’un datacenter orbital

Le 8 juin 2026, quatre jours avant l’IPO de SpaceX, Elon Musk dévoile dans une vidéo de 30 minutes les spécifications du premier satellite de la constellation : l’AI1.

Ses caractéristiques techniques :

Envergure déployée : 70 mètres — soit plus large qu’un Boeing 747-8 (68,4 m)

— soit plus large qu’un Boeing 747-8 (68,4 m) Puissance de calcul moyenne : 120 kW , avec des pics à 150 kW

, avec des pics à Densité de puissance : 70 kW par tonne

Panneaux solaires à 250 W/m², assurant une alimentation solaire sur plus de 99 % du temps opérationnel

à 250 W/m², assurant une alimentation solaire sur plus de 99 % du temps opérationnel Refroidissement par radiateurs liquides à double face, avec boucles de pompage redondantes et protection contre les micrométéorites

par radiateurs liquides à double face, avec boucles de pompage redondantes et protection contre les micrométéorites Architecture de calcul interchangeable : le satellite est conçu pour accepter des modules de calcul de différents fournisseurs de puces, garantissant une flexibilité face aux évolutions technologiques

Musk a décrit le satellite comme contenant des « racks de calcul » connectés par des liaisons laser inter-satellites. En termes comparatifs : un AI1 représente environ la puissance de calcul d’un rack Nvidia GB300, qui consomme ~140 kW au sol. Une unité, en orbite.

Musk a également précisé que Starship sera capable de transporter 30 à 50 satellites AI1 par lancement, livrant l’équivalent de dizaines de racks de serveurs par vol, sans acquisition de terrain, sans accord de raccordement électrique, et sans infrastructure de refroidissement au sol à prévoir.

La Gigasat : la plus grande usine de satellites jamais annoncée

Pour produire des milliers puis des millions de satellites, SpaceX a besoin d’une capacité de fabrication sans précédent. La réponse s’appelle la Gigasat.

Située à Bastrop, Texas — sur un campus de plus de 1 000 acres où SpaceX produit déjà les terminaux Starlink — la Gigasat couvrira plus de 11 millions de pieds carrés de bâtiments, soit plus d’un million de mètres carrés. C’est plus de dix fois la taille de la Starfactory actuelle, et un million de pieds carrés de plus que la Tesla Gigafactory voisine.

Le campus sera verticalement intégré, produisant sur un même site :

Les lingots et wafers solaires

Les cellules photovoltaïques (10 GW/an de capacité cible, sur deux étages de production à 5 GW chacun)

Les circuits imprimés et composants électroniques

Les terminaux et passerelles

Les satellites AI1 eux-mêmes, avec leurs installations de test et logistique

L’objectif annoncé : 1 GW de capacité de calcul orbital par an d’ici fin 2027, soit environ 6 700 à 8 000 satellites AI1 produits annuellement. La construction de l’usine solaire est déjà en cours ; le bâtiment de production des satellites IA est sur le point d’être mis en chantier.

Terafab : quand SpaceX veut aussi fabriquer ses propres puces

Au-delà de la Gigasat, Musk a révélé un projet encore plus ambitieux : Terafab, une méga-usine de semi-conducteurs développée conjointement par SpaceX, Tesla et xAI, à Austin, Texas.

Les dimensions annoncées sont vertigineuses : 100 millions de pieds carrés (environ 10 fois la Gigafactory de Tesla à Austin), pour un investissement de première phase d’environ 55 milliards de dollars, et un total pouvant atteindre 119 milliards. L’objectif affiché : produire 100 à 200 milliards de puces IA par an en procédé 2nm, pour atteindre 1 térawatt de puissance de calcul.

Le projet AI1 embarque d’ores et déjà une puce propriétaire en développement, le D3 (également référencé en interne comme AI7 dans l’architecture Terafab). Cette puce est conçue spécifiquement pour l’environnement radiatif de l’orbite basse, avec une résilience aux radiations obtenue par redondance modulaire triple, mémoire ECC et protection contre les latch-up — sans recourir aux procédés rad-hard traditionnels coûteux.

L’écosystème commercial : Google et Anthropic déjà à bord

Starmind n’est pas seulement un projet futur. SpaceX a déjà structuré des accords commerciaux majeurs autour de son infrastructure de calcul :

Anthropic bénéficie d’un accès exclusif à la pleine capacité du datacenter Colossus 1 (plus de 300 MW, 220 000 GPUs Nvidia), pour un montant de 1,25 milliard de dollars par mois jusqu’en mai 2029 — soit potentiellement 45 milliards de dollars sur la durée du contrat.

bénéficie d’un accès exclusif à la pleine capacité du datacenter Colossus 1 (plus de 300 MW, 220 000 GPUs Nvidia), pour un montant de 1,25 milliard de dollars par mois jusqu’en mai 2029 — soit potentiellement 45 milliards de dollars sur la durée du contrat. Google a signé pour 920 millions de dollars par mois de capacité de calcul à partir d’octobre 2026, jusqu’en juin 2029.

Ces contrats terrestres préfigurent le modèle commercial que SpaceX compte répliquer en orbite : devenir le propriétaire de l’infrastructure de calcul IA mondiale, de la même façon que Starlink est devenu le propriétaire de l’internet par satellite.

La feuille de route

Date Étape Janvier 2026 Dépôt FCC pour 1 million de satellites Février 2026 Acquisition de xAI, valorisation combinée à 1 250 Mds$ Juin 2026 Dévoilement du satellite AI1 et de la Gigasat, IPO SpaceX Fin 2026 Lancement des Starlink V3 avec intégration IA edge Début 2027 Lancement des 2 prototypes AI1 Fin 2027 Production en volume à la Gigasat 2028+ Déploiement commercial de la constellation Starmind

Ce que Starmind change vraiment

Si SpaceX réussit à déployer même 1 % de la constellation envisagée — soit 10 000 satellites AI1 — cela représenterait 1,2 GW de capacité de calcul orbital, alimenté à 100 % par énergie solaire, sans contrainte de refroidissement par eau, sans accord de raccordement électrique, sans opposition communautaire.

L’espace présente en effet des avantages physiques uniques pour le calcul IA : énergie solaire quasi-permanente en orbite haute, refroidissement radiatif naturel dans le vide (sans les coûts de l’eau ou de l’air conditionné), et absence de toute friction administrative terrestre. Musk a lui-même estimé que l’espace pourrait devenir le lieu de déploiement le moins coûteux pour le calcul IA dans les deux à trois prochaines années.

Les défis techniques restent réels : gestion thermique des puces dans le vide, silicium tolérant aux radiations, liaisons laser inter-satellites à haut débit, downlinks sécurisés à faible latence. Ce sont des problèmes d’ingénierie ouverts, pas des impossibilités physiques.

Mais l’argument le plus fort en faveur de SpaceX reste son avantage opérationnel unique : la société est le seul opérateur au monde ayant une expérience réelle de la gestion d’une constellation à l’échelle des dizaines de milliers de satellites. Starlink compte aujourd’hui plus de 10 000 satellites actifs. Personne d’autre ne peut en dire autant.

Conclusion : le cloud de demain sera peut-être orbital

Starmind n’est pas encore une réalité commerciale. C’est un pari technologique d’une ampleur inédite, structuré par un dépôt réglementaire, un satellite prototype, une usine en construction, et des contrats qui préfigurent le modèle économique.

Mais c’est précisément ainsi que SpaceX a construit Starlink : pas à pas, face aux sceptiques, en partant d’une idée jugée irréaliste pour finir avec 10 000 satellites en orbite et des millions d’abonnés sur tous les continents.

La question n’est donc pas de savoir si Starmind est crédible dans ses ambitions ultimes. La question est : quelle fraction de ce projet sera suffisante pour changer la géographie du calcul IA mondial ?

Même une réponse modeste à cette question pourrait redéfinir qui contrôle l’infrastructure de l’intelligence artificielle dans la prochaine décennie.