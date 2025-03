Le programme Starship de SpaceX continue de captiver l’attention mondiale, et les dernières nouvelles annoncent un huitième vol d’essai imminent. Prévu pour le lundi 3 mars 2025 au plus tôt, ce lancement marque une nouvelle étape dans l’ambitieux projet d’Elon Musk visant à rendre les voyages spatiaux réutilisables et accessibles. Voici les informations les plus récentes sur ce vol très attendu.

Initialement envisagé pour le vendredi 28 février 2025, le huitième vol d’essai de Starship a été repoussé au lundi 3 mars, selon une annonce officielle de SpaceX sur X le 27 février. Ce report, bien que non détaillé dans ses raisons, pourrait être lié à des ajustements techniques ou à des conditions météorologiques à la Starbase de Boca Chica, au Texas, où le lancement doit avoir lieu. Des posts sur X, notamment de@StarshipGazer, avaient auparavant indiqué une date potentielle au 26 février, avec des jours de secours suivants, soulignant la flexibilité habituelle de SpaceX face aux imprévus.

Objectifs ambitieux pour le vol 8

Ce huitième essai s’inscrit dans la lignée des précédents, qui ont progressivement validé des étapes clés comme la récupération du Super Heavy Booster par la tour Mechazilla (une prouesse réussie lors du cinquième vol en octobre 2024) et la rentrée atmosphérique contrôlée du vaisseau Starship. Pour ce vol, SpaceX vise à pousser encore plus loin la réutilisabilité totale du système. Elon Musk a partagé sur X le 28 février son optimisme : « Il y a de bonnes chances d’atteindre une réutilisabilité complète de Starship cette année », ajoutant que le vol immédiat et le ravitaillement orbital pourraient être réalisés en 2026.

Parmi les objectifs probables, basés sur l’évolution du programme :

Récupération simultanée des deux étages : Après l’échec partiel du sixième vol (la capture du Super Heavy a été abandonnée en faveur d’un amerrissage), SpaceX pourrait tenter de capturer à la fois le booster et l’étage supérieur avec Mechazilla.

: Après l’échec partiel du sixième vol (la capture du Super Heavy a été abandonnée en faveur d’un amerrissage), SpaceX pourrait tenter de capturer à la fois le booster et l’étage supérieur avec Mechazilla. Test de déploiement de charge utile : Le septième vol, en janvier 2025, a introduit le déploiement de faux satellites Starlink. Ce huitième essai pourrait perfectionner cette capacité, essentielle pour les futures missions commerciales.

: Le septième vol, en janvier 2025, a introduit le déploiement de faux satellites Starlink. Ce huitième essai pourrait perfectionner cette capacité, essentielle pour les futures missions commerciales. Préparation au ravitaillement orbital : SpaceX prévoit un test de transfert de carburant entre deux Starships en orbite dès 2025, et ce vol pourrait inclure des manœuvres préparatoires.

Préparatifs en cours à Starbase

Les images partagées par SpaceX sur X montrent le Super Heavy déjà positionné sur le pas de tir dès le 25 février, suivi par le vaisseau Starship le 2 mars. Ces étapes indiquent que les essais statiques et les vérifications finales sont en cours. La FAA (Federal Aviation Administration) a également donné son feu vert, comme mentionné dans des posts sur X datant du 21 février, confirmant que les autorisations réglementaires ne devraient pas retarder le lancement.

Un contexte de défis et d’espoirs

Le septième vol, réalisé en janvier 2025, s’est soldé par une désintégration spectaculaire, mais a fourni des données précieuses pour corriger les anomalies. Ce revers n’a pas freiné SpaceX, qui adopte une approche itérative : tester, échouer, apprendre et recommencer. Le huitième vol intervient dans une année cruciale, avec un objectif de 25 lancements en 2025, comme rapporté par Futura Sciences. Chaque essai rapproche Starship de ses ambitions ultimes : transporter des humains vers la Lune pour la mission Artemis III (prévue en 2026-2027) et coloniser Mars.

SpaceX retransmettra le lancement en direct sur son site officiel (spacex.com) et son compte X @SpaceX, généralement 30 minutes avant le décollage. Avec un horaire probable autour de 23h (heure de Paris), soit 16h CST au Texas, les passionnés français devront veiller tard pour assister à ce moment potentiellement historique.

Pourquoi ce vol compte

Le programme Starship est au cœur de la vision de SpaceX pour réduire les coûts spatiaux et ouvrir la voie à une humanité multiplanétaire. Comme l’a souligné Musk, la réutilisabilité complète et le ravitaillement orbital sont les « percées fondamentales » nécessaires. En mars 2025, ce huitième vol pourrait marquer un tournant décisif, consolidant la place de SpaceX comme leader de l’exploration spatiale.

Restez à l’affût : les prochaines heures pourraient apporter des précisions sur l’horaire exact et les conditions de lancement. Une chose est sûre : le ciel texan risque encore de s’embraser !