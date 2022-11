Stations-E: Une application qui fait sensation auprès des premiers utilisateurs

Nous avons eu l’occasion de partager sur les plans de Stations-E pour faciliter la recharge en France. Il est toujours temps de lire et écouter nos dernières interviews avec Alain Rolland, le fondateur qui porte la vision des bornes Multi-service.

Plusieurs réactions positives émergent sur la toile suite au lancement de l’application dédiée au rechargement et à l’offre de service proposée par ce réseau.

Des fonctionnalités qui font la différence

C’est sur Twitter que les retours sont les plus nombreux. Ainsi @Shovelhead partage: « Sitôt dispo, sitôt installée. Appli très pratique car elle donne les prix pour chaque borne en plus de les localiser suivant leur puissance. Ainsi pas de « piège » à l’arrivée sur la borne. »

Parmi les autres fonctionnalités remontées par les youtubeurs cette fois: The Choucroute Garage, que nous avons déjà identifié comme étant une chaîne Youtube référence dans le monde de l’électro-mobilité, a réalisé un essai vidéo approfondi que nous vous invitons à regarder.

Dans les commentaires, plusieurs utilisateurs souhaitent l’émergence d’une application plus performante que Chargemap: « Est-ce que l’application est mieux que Chargemap? J’aimerais une seule application pour toute l’Europe qui propose toutes les bornes et leur disponibilité. Pour l’instant j’utilise Chargemap mais je me suis rendu compte que ce n’est pas complet »

Certains utilisateurs reprochent toutefois l’impossibilité de mettre des commentaires pour informer sur le bon fonctionnement d’une borne. C’est une fonctionnalité qui est effectivement utile dans un environnement non-homogène et très immature mais chez Tesla Mag, nous espérons que le sujet sera traité rapidement.

En réalité, il faut que les acteurs échangent entre eux. Que des informations fiables soient distribuées gratuitement et de façon la plus anonyme possible afin de prendre le sujet de la maintenance au sérieux et au global du marché.

Salon des maires 2022: Prenez RDV

STATIONS-e sera présent au salondes Maires et des collectivités du 22 au 24 novembre ! – Porte de Versailles – à Paris.

L’occasion de caler un échange avec Alain Rolland, le fondateur.

Vous avez des questions sur ce réseau de recharge?