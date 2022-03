Lucid a repoussé le lancement de la production du Gravity

Lucid réduit ses objectifs de production et retarde le SUV Gravity. L’entreprise évoque des difficultés » extraordinaires » liées à la logistique et à sa chaîne d’approvisionnement.

Des objectifs de production et de livraison non atteints pour Lucid

Lucid Group Inc. a chuté après avoir abaissé son objectif de production pour cette année à entre 12 000 et 14 000 voitures. Contre un objectif précédent de 20 000, citant des défis « extraordinaires » liés à la logistique et à sa chaîne d’approvisionnement.

Le fabricant de véhicules électriques de luxe n’a pas non plus atteint son objectif de livraisons pour l’année dernière. Lucid a livré 125 de ses berlines Air au cours du dernier trimestre, alors qu’il avait prévu d’en expédier plus de 500. Cette a eu lieu après la publication des résultats après la clôture de la bourse lundi.

Lucid a également retardé le lancement de son deuxième véhicule, le SUV Gravity, de 2023 à la première moitié de 2024.

Un retard qui peut favoriser d’autres modèles que Lucid Gravity

La société a produit plus de 400 berlines Air et en a livré plus de 300 à des clients. Elle a fait état de plus de 25 000 réservations pour le véhicule. De plus, des revenus de 26,4 millions de dollars ont été enregistrés au quatrième trimestre.

« Le retard permettra aux offres concurrentes d’avoir plus de temps sur le marché avant Lucid », a déclaré Ali Faghri, analyste chez Guggenheim Securities, dans une note mardi. Le report « pourrait rendre difficile la prise de parts de marché supplémentaires dans un marché plus concurrentiel. » La société a noté des critiques « extrêmement positives » sur les véhicules Lucid jusqu’à présent.

Les actions chutent pour l’entreprise et de lourdes dépenses en prévision

Lucid a chuté de 13 % à 25,35 $ avant le début des échanges réguliers mardi à New York. L’action avait chuté de 24 % cette année jusqu’à lundi.

« De lourdes dépenses d’investissement approchant les 2 milliards de dollars en 2022, combinées à des objectifs de production réduits en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement, pourraient engloutir plus de la moitié des 6,2 milliards de dollars de liquidités de Lucid cette année, un obstacle à ses aspirations à long terme. Une levée de fonds est possible cette année. » selon Joel Levington, analyste crédit de Bloomberg.

Le problème de l’approvisionnement pour les constructeurs automobiles

Lucid se bat davantage pour garantir l’approvisionnement de pièces telles que le verre à vitre et la moquette intérieure que pour les puces informatiques. La pénurie a fait trébucher d’autres constructeurs automobiles, a déclaré le président-directeur général Peter Rawlinson lors d’une conférence téléphonique.

Le constructeur automobile fait face aux problèmes d’approvisionnement en proposant d’aider ses principaux fournisseurs à résoudre des problèmes logistiques. Notamment en passant des contrats avec de nouveaux fournisseurs et en internalisant certains processus.

M. Rawlinson a déclaré dans le communiqué qu’il s’attendait à ce que les problèmes de chaîne d’approvisionnement s’atténuent au cours du second semestre de cette année. Il s’est dit convaincu que Lucid est prête à tirer parti de la demande pour ses véhicules.

Le bilan reste positif, avec l’expansion de Lucid en Arabie Saoudite

Une expansion de 2,85 millions de pieds carrés de son usine d’assemblage de véhicules de Casa Grande, en Arizona, est » sur la bonne voie « , selon la déclaration. Lucid a également déclaré avoir récemment loué un terrain en Arabie Saoudite où elle prévoit de construire sa deuxième usine. Le fonds souverain d’Arabie Saoudite détient plus de 60 % de Lucid.

Lucid a déclaré lundi qu’elle prévoyait de commencer la construction de l’usine en Arabie saoudite cette année. Le président du conseil d’administration, Andrew Liveris, a précédemment déclaré à Bloomberg TV qu’il prévoyait l’ouverture de la deuxième usine d’ici 2026.

La Lucid Air, une demande positive mais un lancement compliqué

Lucid est devenu l’un des deux producteurs de véhicules électriques à effectuer ses premières livraisons à la fin de l’année dernière, avec Rivian Automotive soutenu par Amazon. Lucid, dont le siège est à Newark, en Californie, vise un acheteur beaucoup plus haut de gamme que Rivian ; la version initiale de la berline Air de Lucid coûte 169 000 dollars.

Le lancement de l’Air a connu des problèmes. La semaine dernière, Lucid a lancé un rappel pour un défaut potentiel de sécurité. La société a également expédié certaines des premières berlines sans la fonction d’aide à la conduite promise. La société a promis de l’ajouter après la livraison par le biais d’une mise à jour logicielle en direct.

Quelques rappels pour le modèle Lucid Gravity…

Après avoir lancé sa superbe berline Air pour l’année-modèle 2021, l’entreprise de véhicules électriques Lucid Motors a jeté son dévolu sur un concept de SUV tout aussi charmant appelé Gravity.

Le Gravity devrait partager la plupart de ses éléments mécaniques et de son design intérieur avec l’Air. Ce qui laisse présager une grande puissance (jusqu’à 1080 chevaux), un gros bloc de batteries (jusqu’à 113 kWh). Ainsi qu’un habitacle luxueux doté d’équipements modernes.

Lucid aurait été bien avisé de mettre le Gravity en production rapidement. En effet, un nombre croissant de rivaux – tels que l’Audi e-tron, le Jaguar I-Pace, le Tesla Model X et la future Cadillac Lyriq – revendiquent déjà l’espace SUV de luxe.

Moteur, puissance et performances du VE

Si la Gravity partage ses bases mécaniques avec la berline Air, nous pouvons nous attendre à des moteurs électriques doubles. Comme pour la Air, les modèles les plus chers seront probablement les plus puissants, tandis que les versions inférieures de la Gravity auront une puissance inférieure. Une suspension pneumatique réglable est susceptible d’être reprise de l’Air en tant que caractéristique standard.

Autonomie, charge et durée de vie de la batterie

Sa sœur berline peut se vanter d’une autonomie allant jusqu’à 517 miles par charge de sa batterie de 113 kWh. Le style plus grand et plus émoussé du SUV Gravity sera probablement moins aérodynamique. L’autonomie devrait être légèrement réduite en conséquence.

Malgré tout, l’autonomie du Gravity devrait être supérieure à celle du Model X SUV le plus efficace. Comme l’Air, le Gravity devrait pouvoir se recharger rapidement grâce à la charge rapide à courant continu. Il pourrait même être livré avec trois ans de recharge gratuite via les stations de recharge Electrify America.

Intérieur, confort et chargement

Lucid n’a jusqu’à présent montré que quelques images partiellement obscurcies de l’extérieur du Gravity. Si l’on se fie à l’habitacle luxueux de l’Air, on peut s’attendre à de nombreuses commandes à écran tactile, à un toit en grande partie vitré, à beaucoup d’espace pour les adultes à l’avant et à l’arrière, et à des matériaux nobles comme le cuir, le bois et les accents métalliques.

On a hâte que Lucid sorte son Gravity alors l’attente va être longue…