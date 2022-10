Le 19 janvier, la start-up israélienne StoreDot a annoncé le développement des premiers échantillons de batterie Li-ion à charge de 5 minutes. Le temps de charge est ainsi drastiquement réduit grâce à cette nouveauté.

Visite exclusive des ateliers StoreDot

Nous avons eu l’occasion de visiter les ateliers de StoreDot, cette start-up modifie la chimie des batteries pour permettre un rechargement ultra-rapide. Tout cela est rendu possible par l’usage des nano-technologies.

Vous aurez également l’occasion de découvrir la vision de son CEO Doron Meyersorf !

À propos de StoreDot

Fondée en 2012, l’entreprise StoreDot basée à Herzliya a développé une technologie de batterie basée sur l’ion lithium, en utilisant des nano-matériaux et des composés organiques et inorganiques, ce qui permet une charge ultra-rapide pour les marchés mobiles et industriels.

C’est un pionnier dans le domaine des batteries XFC (Extreme Fast Charging). Récemment, la start-up a levé 130 millions de dollars auprès d’investisseurs dont BP Ventures, Samsung Venture Investment, Daimler AG, le fabricant des voitures Mercedes Benz, et le fabricant électrique et d’électronique TDK Corporation.

Des réalisations impressionnantes

En 2019, l’entreprise a réalisé une première mondiale en démontrant la pleine charge en direct d’un véhicule électrique à deux roues en seulement cinq minutes. En 2020, l’entreprise a démontré l’évolutivité de ses batteries XFC pour d’autres industries, en chargeant un drone commercial en cinq minutes, une autre première mondiale ! L’électronique grand public peut aussi être concerné par cette technologie innovante.

Une révolution dans le monde de la batterie Li-ion conventionnelle :

Faisant passer la technologie des batteries XFC du laboratoire à un produit commercialement viable, la start-up a lancé des échantillons techniques de ses batteries de première génération. Ces dernières ont été conçues via la synthèse de métalloïdes à l’échelle nanométrique et de composés exclusifs, ce qui permet de recharger complètement un véhicule électrique en seulement cinq minutes ! C’est le même temps que pour faire le plein d’un véhicule à moteur à combustion classique.

Une capacité d’adaptation technologique remarquable

La disponibilité des échantillons constitue une preuve majeure de la capacité de StoreDot à adapter sa technologie aux lignes de fabrication de batteries lithium-ion (Li-ion) existantes pour une production de masse.

Ce lancement ouvre la voie, plus tard dans l’année, au lancement de la batterie prototype d’anode de deuxième génération à dominante silicium de StoreDot pour les véhicules électriques.

Des détails très techniques

Ces échantillons de première génération démontrent aux équipementiers de véhicules électriques et aux fabricants de batteries la possibilité réussie du remplacement du graphite dans l’anode de la cellule à l’aide de nanoparticules métalloïdes. Il s’agit d’une percée clé pour surmonter les problèmes majeurs de sécurité et de durée de vie de la batterie.

Pour le Dr Doron Myersdorf, PDG de StoreDot, “[leur] équipe de scientifiques de haut niveau a surmonté les défis inhérents à XFC […] en exploitant des matériaux innovants”.

Une production assurée et conforme aux normes

Un millier de batteries développées par StoreDot ont déjà été fabriquées en Chine par la firme allemande Eve Systems. Contrairement aux technologies concurrentes qui nécessitent d’importantes dépenses en immobilisations dans des équipements de fabrication sur mesure, les batteries StoreDot XFC sont conçues pour être produites sur des Li-lignes de production d’ions à EVE Energy.

De plus, les échantillons sont conformes à la norme ONU 38.3, qui garantit la sécurité des batteries Li-ion pendant l’expédition. Ils serviront à présenter la technologie aux constructeurs automobiles et à d’autres entreprises.

Une start-up innovante, source de fierté

En collaboration avec ses partenaires, StoreDot est à l’avant-garde de l’adoption généralisée des véhicules électriques en surmontant la barrière critique de l’autonomie.

Pour le Dr Myersdorf, “StoreDot [a été fondé] pour réaliser ce que beaucoup ont dit ne jamais pouvoir faire : développer des batteries capables de fournir une charge complète en seulement cinq minutes. Nous avons démontré que ce niveau de charge XFC est possible [et nous] sommes sur le point de réaliser une révolution dans l’expérience de recharge de VE qui éliminera les obstacles à leur adoption massive”.

Doron Myersdorf – CEO Storedot



Une réalisation historique dans l’industrie des véhicules électriques

L’innovation de StoreDot va permettre de lutter contre “l’angoisse de l’autonomie”, c’est-à-dire la crainte qu’une batterie s’épuise en cours de route et que le conducteur se retrouve bloqué à une station de recharge. En effet, cette dernière a pu jusque-là limiter le développement des voitures électriques. Elles représentent une part importante des efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique mais ont été confrontées au problème des batteries qui mettent des heures à se recharger complètement. C’est désormais fini !

Il va encore falloir attendre…

Néanmoins, l’invention mettra un peu de temps avant de devenir commercialement réalisable car la charge ultra-rapide nécessite des chargeurs bien plus puissants que ceux disponibles actuellement. Ainsi, le professeur Chao-Yang Wang du Centre technologique de la batterie et du stockage de l’énergie de l’Université d’État de Pennsylvanie aux États-Unis estime que ces batteries à charge rapide seront disponibles sur le marché de masse dans trois ans, sans être plus chères. C’est ce que nous verrons !

Rappelons que le constructeur californien prépare son installation en Israël, de quoi permettre de se connecter beaucoup mieux avec l’écosystème de start-up local.

