Des ambitions pour le grand Paris : le réseau Métropolis

La Métropole du Grand Paris a choisi la société Métropolis pour financer et gérer le déploiement de l’installation technique, ainsi que l’exploitation commerciale des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques dans les 130 communes de la Métropole du Grand Paris (hors la ville de Paris).

De fait, cela s’inscrit dans l’objectif du gouvernement français de l’ouverture au public de 100 000 points de charge d’ici fin 2021. L’offre de “Métropolis bornes de recharge” répond donc à la problématique suivante : faciliter l’émergence d’une offre de recharge électrique sur voirie, avec un maillage pertinent, économiquement robuste, lisible et attractif pour l’usager.

Métropolis : Un grand projet pour le Grand Paris

Dans le cadre de la solidarité territoriale souhaitée par la Métropole du Grand Paris, chaque commune adhérente à “Métropolis bornes de recharges” bénéficiera, a minima, d’une station de recharge, proposant chacune 4 ou 6 points de charge.

Bien sûr, le nombre de stations dans une commune peut aussi être beaucoup plus important. Ainsi, “Métropolis bornes de recharge” est en mesure de doter les 130 communes du territoire métropolitain, hors Paris, d’un maillage cohérent et homogène.

Une telle offre est de nature à couvrir tous les besoins de bornes de recharge pour tous les véhicules électriques ; Cela inclut également les véhicules hybrides rechargeables et les deux roues, pour tous les usages, particuliers et professionnels.

D’abord, “Métropolis bornes de recharges” remplacera les bornes existantes des ex Autolib’ par un système beaucoup plus performant (puissance, services…). En outre, il développera un nouveau réseau de bornes électriques, pour offrir très rapidement, aux métropolitains, un réseau performant avec un objectif de 5 000 points de charge, d’ici 2022.

A retenir : “Métropolis bornes de recharges” installera sur le territoire métropolitain un réseau d’une puissance totale de 34 000 kW, soit l’équivalent de l’équipement électrique d’une ville de 10 000 habitants.

Objectif prioritaire : développer rapidement l’électromobilité

Des entreprises expérimentées aux savoir-faire reconnus

“Métropolis bornes de recharges” est avant tout un groupement d’entreprises françaises ; il est composé des trois sociétés suivantes :

e-Totem

SPIE CityNetworks

SIIT

Ces trois sociétés, complémentaires, ont, en plus, la capacité de rassembler, dans une offre complète, un service de qualité et une offre technique de pointe. En effet, elles bénéficient chacune dans leur domaine d’un savoir-faire reconnu et d’une large expérience.

Le développement d’un réseau de bornes de recharge performant

Le marché du véhicule électrique évolue de façon exponentielle. De 167 365 immatriculations en 2018, ce nombre devrait dépasser les 600 000 en 2023 ; il devrait atteindre les 2 000 000 en 2030 (source : RTE). Et les progrès technologiques qui l’accompagnent suivent la même tendance.

Cette croissance rapide des véhicules électriques est notamment liée au développement de nouvelles batteries aux capacités accrues. Aujourd’hui, ceux-ci disposent d’une capacité moyenne de charge à 50 kWh ; par exemple, en ville, cela permet une autonomie entre 300 et 400 km. Avec leur multiplication, ces véhicules auront donc besoin d’un réseau dense et performant de points de recharge.

La particularité de l’offre de Métropolis réside également dans la prise en compte de ces nouvelles technologies. Ainsi, elle a été conçue pour être adaptée aux véhicules électriques de nouvelle génération.

En 2020, 40% du parc des véhicules électriques était composé de véhicules neufs. Mais surtout, 95% des véhicules vendus cette même année sont prévus pour la recharge rapide. Dès lors, ils acceptent des recharges entre 50 kW et 150 kW en courant continu.

Ce sont les puissances de recharge offertes par les bornes « Express » de Métropolis qui prévoit l’installation de 250 de ces points de charge rapide d’ici 2022.

Une offre innovante, simple, équitable et efficace

Voici la vidéo de l’interview menée par la rédaction de Tesla Mag, dans les locaux de Métropolis. Nous avons repris quelques unes des grandes lignes, dans la suite de notre article.

Une tarification unique au kWh :

La tarification de la charge est calculée avec précision, afin que le client ne paye que ce qu’il consomme réellement. En plus, il est informé en temps réel de sa consommation et du prix de sa charge. Le tout est basé sur :

la vitesse de charge choisie,

la quantité d’énergie délivrée,

le temps d’occupation de l’emplacement de recharge, après la fin de la charge.

A noter : A ce jour, l’offre de Métropolis est la seule, sur la Métropole du Grand Paris, à proposer une tarification au kWh.

L’accessibilité au cœur du projet :

Le réseau de Métropolis se veut le plus facile d’accès, partout et pour tous. De fait, tous les véhicules ont accès aux stations de recharge Métropolis :

véhicules légers,

véhicules utilitaires, électriques et hybrides rechargeables,

deux roues électriques,

pour tous les usages particuliers et professionnels,

pour tous les clients, abonnés et non abonnés.

L’accès aux bornes peut se faire de deux façons :

Simplement et directement sans inscription ni abonnement sur la borne avec :

un paiement par carte bancaire sans contact pour les stations « Citadine 3-22 kW » et « Express 50-150 kW »,

ou par carte bancaire sur l’application pour les stations « Proximité 3-7 kW ».

Par le site internet et l’application Métropolis pour :

localiser une borne,

réserver un emplacement,

régler par carte bancaire,

choisir la puissance de charge souhaitée, suivant le besoin et le temps dont le client dispose.

Le pilotage de la puissance de charge :

Ainsi, Métropolis déploie trois catégories de stations, qui offrent des segments de puissance de recharge, adaptées au besoin du client, et au temps dont il dispose :

à faible puissance pour les durées de stationnement longues (sur les secteurs résidentiels ou au travail),

à forte puissance pour les durées de stationnement courtes (achats),

ou à très haute puissance, pour des besoins de charge très rapides, les longs trajets ou pour les flottes spécifiques réalisant des kilométrages journaliers élevés.

Qu’en est-il des tarifs ?

Pour les utilisateurs occasionnels :

La tarification au kWh se fait surtout en fonction de la vitesse de charge choisie, et de la quantité d’énergie délivrée. Elle est de 0,36€ à 0,65€ le kWh selon le choix de puissance de la charge.

Pour les utilisateurs réguliers :

Un abonnement mensuel à 45 € pour 100 kWh existe, soit environ 6,00 € pour 100 km.