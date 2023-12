Suède : Volkswagen révolutionne la charge des véhicules électriques

Volkswagen, le fabricant automobile multinational allemand, révolutionne le marché des véhicules électriques en Suède avec la fonction de charge bidirectionnelle. Cette technologie transforme les voitures électriques en unités de stockage d’énergie mobiles, ce qui marque une avancée significative dans l’utilisation durable de l’énergie.

La charge bidirectionnelle chez Volkswagen

Les modèles ID. de Volkswagen équipés d’une batterie de 77 kWh peuvent désormais utiliser la fonction de charge bidirectionnelle. Cette technologie permet aux voitures électriques de stocker de l’électricité à domicile ou au travail, offrant ainsi la possibilité de fournir de l’énergie au réseau, créant un flux bidirectionnel d’électricité.

Le rôle de Volkswagen dans la transition énergétique

Volkswagen joue un rôle actif dans la transition énergétique en se concentrant sur les produits et services autour du véhicule électrique. Imelda Labbé, membre du conseil d’administration de Volkswagen pour les ventes, le marketing et l’après-vente, souligne que cette fonction de charge bidirectionnelle répond aux besoins des clients, leur permettant d’économiser sur les coûts énergétiques tout en contribuant de manière significative à l’utilisation durable de l’énergie.

Volkswagen, leader de l’innovation et de la fabrication de VE

Volkswagen est un leader dans la fabrication de voitures particulières, de véhicules commerciaux et de véhicules électriques. L’entreprise a investi massivement dans la technologie des VE et s’engage à étendre sa gamme de VE. Avec la série ID, comprenant des modèles tout électriques tels que l’ID.3 et l’ID.4, Volkswagen vise à améliorer son offre de VE dans les années à venir.

Impact de la charge bidirectionnelle sur le réseau électrique

La fonction de charge bidirectionnelle permet aux voitures électriques de stocker de l’énergie et de la restituer au réseau, ce qui peut soutenir le réseau électrique pendant les périodes de forte demande et fournir une alimentation de secours.

Expérience suédoise : bidirectionnalité en action

À Stenberg, une zone résidentielle à Hudiksvall en Suède, les résidents bénéficient déjà de cette technologie, qui alimente à la fois leurs maisons et leurs voitures électriques. L’entrepreneur Klas Boman vise à rendre les maisons « prêtes pour l’avenir pendant encore 350 ans » grâce à une rénovation durable et aux opportunités offertes par la charge bidirectionnelle.

Conclusion : un changement majeur dans le marché de l’énergie

Le projet de Stenberg, soutenu par Volkswagen depuis avril 2021, est considéré comme l’une des plus grandes transformations du marché de l’énergie. La charge bidirectionnelle représente non seulement une avancée pour les propriétaires de VE, mais aussi un pas en avant pour un avenir énergétique durable.

Pour plus d'informations sur les avancées de Volkswagen dans les technologies des véhicules électriques et l'impact de la charge bidirectionnelle