L’Atelier Crêpier, une belle adresse à cour Saint-Emilion

Adeptes de crêpes, vous cherchez à vous restaurer ? Une préférence pour des crêpes savoureuses ? N’hésitez pas à vous rendre à l’Atelier Crêpier.

Un véritable atelier d’artisan crêpier

Spécialiste des traditionnelles galettes salées et crêpes sucrées, L’Atelier Artisan Crêpier vous propose des dizaines de garnitures, des plus classiques aux plus créatives. Vous pourrez également profiter des pancakes et des gaufres de la carte, des cidres et des miels. La carte est alléchante !



Avec L’Atelier Artisan Crêpier, chacun trouvera son bonheur en un même lieu, les petits comme les grands. Mes enfants ont adorés, de la pause déjeuner, en passant par le goûter ! Les adeptes des afterworks ne sont pas oubliés, profitez de cet espace accueillant avec vos collègues ou amis.

L’avis de Tesla Magazine

Si vous allez à L’ATELIER ARTISAN CRÊPIER, goûtez des galettes savoureuses. Les experts de la nourriture disent des crêpes qu’elles y sont délectables. Un cidre délicieux vous attend dans ce lieu. C’est le moment de déguster un milk shake immense.

Un personnel souriant vous recevra chez cet endroit tout au long l’année. Un service rapide est toujours un plaisir. Vous trouverez une ambiance familiale et conviviale ici. Un bel accueil réservé et un bon rapport qualité/prix, La Yvonne est exquise ! C’est donc une belle découverte, je recommande vivement L’Atelier Artisan Crêpier.

L’Atelier Crêpier : un art de vivre

L’Atelier – Artisan Crêpier n’est pas qu’une crêperie, c’est un art de vivre, des produits propres et élaborés selon le respect de valeurs qui font la force de l’enseigne. Le choix de producteurs engagés va également dans ce sens et valorise le travail des équipes en de délicieuses crêpes.

L’Artisan Crêpier travaille uniquement avec des produits frais, sélectionnés par des passionnés et travaillés avec amour. Toutes les préparations sont faites chaque matin dans chacun de leurs restaurants. Nous le savons car nous l’avons demandé ! Et puis, entre nous, ça se voit…

Qu’est ce que LA CRÊPITUDE ?

​C’est un style de vie, c’est boire un verre de cidre sélectionné par des passionnés entre amis ou en famille, c’est profiter d’un cadre chaleureux en écoutant une musique qui évolue en fonction des moments de la journée, c’est être considéré comme quelqu’un d’important par des équipes souriantes et disponibles, …

C’est ainsi que l’Atelier Crêpier traduit en un seul mot l’expérience qu’ils font vivre à nos clients. Le terme est tout à fait adapter car c’est un cadre propice à la détente et à la gourmandise. Les produits sont de qualité et les équipes agréables, alors tout concorde pour passer de bons moments. Vive la Crépitude !

C’est combien: 20€

C’est où: 32 cour St Emilion 75012 Paris

Recharge: 53 Rue Baron le Roy, 75012 Paris / Bornes 7kW