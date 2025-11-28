Suppression des Commodos sur la Model 3 Highland : Ergonomie, Adaptation et Avis des Utilisateurs (Clignotants et Boîte)

L’arrivée de la Tesla Model 3 « Highland » a marqué une étape significative non seulement en termes d’esthétique et d’autonomie, mais aussi (et surtout) en matière d’ergonomie intérieure. La modification la plus radicale et la plus débattue est sans conteste la suppression des comodos (les leviers traditionnels) sur la colonne de direction, pour le contrôle des clignotants et de la sélection de la boîte de vitesses (marche avant, arrière, parking).

Cette décision, héritée de la Model S/X restylée, s’inscrit dans la quête de minimalisme et de simplicité chère à Tesla, mais elle a soulevé une vague de questions et de critiques chez les utilisateurs.

La Nouvelle Ergonomie : Où sont Passés les Contrôles ?

1. Les Clignotants sur le Volant

Les clignotants ont migré vers des boutons haptiques situés sur la branche gauche du volant.

Fonctionnement : Deux boutons (flèche gauche et flèche droite) permettent d’activer les indicateurs de direction. Pour les changements de voie simples, une pression suffit généralement.

Deux boutons (flèche gauche et flèche droite) permettent d’activer les indicateurs de direction. Pour les changements de voie simples, une pression suffit généralement. Controverse : La difficulté principale réside dans leur utilisation lors d’une manœuvre impliquant de tourner le volant. Un réflexe bien établi de 100 ans d’histoire automobile doit être reprogrammé. Trouver le bon bouton quand le volant est à 90° ou 180° peut s’avérer délicat, voire dangereux, au début, surtout dans les ronds-points complexes.

2. La Sélecteur de Vitesse sur l’Écran Tactile (et le « Smart Shift »)

Le comodo de sélection de vitesse (Drive, Reverse, Neutral, Park) a disparu au profit de l’écran central.

Sélection Manuelle : Il faut faire glisser (ou « swiper ») le côté gauche de l’écran vers le haut pour la marche avant (Drive) et vers le bas pour la marche arrière (Reverse). Le « Park » est un bouton en haut à gauche.

Il faut faire glisser (ou « swiper ») le côté gauche de l’écran vers le haut pour la marche avant (Drive) et vers le bas pour la marche arrière (Reverse). Le « Park » est un bouton en haut à gauche. Le « Smart Shift » : La Model 3 Highland introduit également une fonctionnalité appelée « Smart Shift ». La voiture utilise ses caméras pour deviner la direction souhaitée (avant ou arrière) lorsqu’elle est à l’arrêt, et la sélectionne automatiquement, l’utilisateur n’ayant plus qu’à appuyer sur la pédale.

La Model 3 Highland introduit également une fonctionnalité appelée « Smart Shift ». La voiture utilise ses caméras pour la direction souhaitée (avant ou arrière) lorsqu’elle est à l’arrêt, et la sélectionne automatiquement, l’utilisateur n’ayant plus qu’à appuyer sur la pédale. Contrôle de Secours : Un panneau de boutons de secours, moins visible, est intégré sur le pavillon (le ciel de toit) en cas de défaillance de l’écran.

🧠 L’Adaptation des Utilisateurs : Un Mal Nécessaire ?

L’adoption de ces nouveaux contrôles demande une période d’adaptation non négligeable.

Le Cas des Clignotants : Pour la majorité des nouveaux propriétaires, la période de rodage est estimée entre une semaine et un mois . L’adaptation est plus rapide en ligne droite ou pour les manœuvres simples. C’est dans les situations de stress ou lors de manœuvres rapides (comme un enchaînement de virages ou un rond-point) que les conducteurs sont tentés de chercher le comodo fantôme.

Pour la majorité des nouveaux propriétaires, la période de rodage est estimée entre . L’adaptation est plus rapide en ligne droite ou pour les manœuvres simples. C’est dans les situations de stress ou lors de manœuvres rapides (comme un enchaînement de virages ou un rond-point) que les conducteurs sont tentés de chercher le comodo fantôme. Le Cas du Sélecteur de Vitesse : Le « Smart Shift » est souvent loué pour sa simplicité, les utilisateurs s’habituant rapidement à laisser la voiture choisir au démarrage. La sélection manuelle via l’écran, bien que moins intuitive qu’un levier physique, devient une seconde nature après quelques jours, les mouvements étant très codifiés et courts.

Les avis convergent sur un point : après la phase de frustration initiale, la plupart des conducteurs s’habituent. L’enjeu est de savoir si ce nouveau système est meilleur ou simplement différent.

📢 Avis et Réactions : Le Débat se Poursuit

Les retours des propriétaires et des critiques sont très polarisés :

Les Pour (Le Minimalisme et la Simplicité)

Esthétique Épurée : L’absence de leviers contribue à un tableau de bord incroyablement dégagé, renforçant l’impression de modernité et de technologie.

L’absence de leviers contribue à un tableau de bord incroyablement dégagé, renforçant l’impression de modernité et de technologie. Le « Smart Shift » : C’est un gain de temps pour les manœuvres de stationnement ou les départs fréquents. Pour certains, c’est l’essence même de l’automatisation.

C’est un gain de temps pour les manœuvres de stationnement ou les départs fréquents. Pour certains, c’est l’essence même de l’automatisation. Moins de Pièces Mobiles : Moins de composants signifie potentiellement moins de pannes et un coût de fabrication réduit pour Tesla.

Les Contre (La Sécurité et le Non-Réflexe)

Sécurité et Ergonomie Critique : La fonction des clignotants est considérée comme critique pour la sécurité. Le fait qu’elle ne soit plus un contrôle physique et invariant (la position du comodo est toujours la même, quelle que soit la position du volant) est le point le plus critiqué par les experts en ergonomie.

La fonction des clignotants est considérée comme critique pour la sécurité. Le fait qu’elle ne soit plus un (la position du comodo est toujours la même, quelle que soit la position du volant) est le point le plus critiqué par les experts en ergonomie. Non-Transfert : Les conducteurs qui alternent entre la Model 3 et un autre véhicule (y compris une Model Y ou une Model 3 précédente) se plaignent du manque de cohérence.

Les conducteurs qui alternent entre la Model 3 et un autre véhicule (y compris une Model Y ou une Model 3 précédente) se plaignent du manque de cohérence. « Swipe » de la Boîte Dangereux : Certains estiment que devoir regarder l’écran (même brièvement) pour sélectionner une direction au lieu d’utiliser un levier au toucher (sans regarder) est un recul en matière de sécurité.

🎯 Conclusion : Une Fonctionnalité Controversée, mais Tendance

La suppression des comodos sur la Model 3 Highland est un parfait exemple de la philosophie « Tesla First » : mettre le design, le minimalisme et les fonctionnalités logicielles au-dessus de la convention et des habitudes bien ancrées.

Si la sélection de la boîte de vitesses via l’écran, aidée par le « Smart Shift », semble largement acceptée après une courte période d’adaptation, les boutons de clignotants sur le volant restent un point de friction majeur. L’industrie automobile n’en est qu’au début de cette transformation. Il faudra voir si les autres constructeurs de véhicules électriques suivent cette tendance ou si Tesla est contraint, à terme, d’apporter des ajustements pour des raisons de réglementation ou de retour utilisateur trop négatif.

L’ère du volant minimaliste est ouverte, forçant les conducteurs à un réapprentissage fondamental.