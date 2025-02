Vous cherchez une voiture qui coche toutes les cases de l’absurde, du pratique et du « je m’en fiche de ce que pensent les autres » ? La Citroën Ami est faite pour vous. Ce petit cube électrique sur roues, qui ressemble à une glacière ayant décidé de prendre la route, est bien plus qu’un simple moyen de transport : c’est une déclaration d’amour au minimalisme et une claque aux conventions automobiles. Voici pourquoi vous devez absolument craquer pour cette merveille à 7 000 € – oui, vous avez bien lu.

1. Elle coûte moins cher qu’un vélo électrique branché

À partir de 6 990 € (ou même moins avec les bonus écolos), la Citroën Ami est une affaire en or. Pour le prix d’un vélo électrique haut de gamme avec pédales connectées et porte-bouteille en carbone, vous avez une vraie voiture – enfin, un quadricycle léger, mais qui s’en soucie ? Avec ça, fini les mollets en feu ou les cheveux aplatis par un casque : vous roulez au sec, au chaud (ou presque), et sans effort. C’est l’achat malin du siècle.

2. Elle se conduit dès 14 ans, adieu les disputes familiales

Pas besoin de permis B, une simple formation AM suffit, et hop, vos ados peuvent la conduire dès 14 ans. Fini les « Papa, tu me déposes au foot ? » ou « Maman, viens me chercher, il pleut ! ». Avec l’Ami, vous leur filez les clés et vous retrouvez la paix. Bonus : ils apprendront vite que 45 km/h en vmax, c’est pas fait pour frimer devant les copains. Une leçon de vie à petit prix.

3. Elle est si mignonne qu’on lui pardonne tout

Regardez-la : avec sa bouille carrée, ses phares ronds comme des yeux de panda et sa taille de jouet (2,41 m de long), la Citroën Ami est irrésistible. Elle a l’air de dire « Pardon si je bloque la route, je fais de mon mieux ! ». Même les automobilistes les plus grognons ne klaxonneront pas – au pire, ils rigoleront. Et si vous la rayez ? Un coup d’éponge, et c’est réglé, grâce à ses panneaux en plastique interchangeables.

4. Elle se gare partout, même dans votre salon

Avec un rayon de braquage de 7,2 mètres et une longueur digne d’un caddie de supermarché, l’Ami se faufile là où les SUV abandonnent. Une place minuscule entre deux camionnettes ? Elle y va. Un coin de trottoir un peu juste ? Pas de souci. Et si vous habitez un petit appart, pourquoi ne pas la garer entre le canapé et la télé ? Elle est si légère (471 kg avec batterie) que vous pourriez presque la porter à bout de bras – ou pas, mais l’idée est drôle.

5. Elle va à 45 km/h, parfait pour procrastiner

Avec une vitesse maximale de 45 km/h, la Citroën Ami est la reine de la lenteur assumée. Besoin d’une excuse pour arriver en retard ? « Désolé, j’étais coincé derrière… moi-même. » Sur autoroute, elle est interdite, mais en ville, elle transforme chaque trajet en balade contemplative. Vous aurez le temps d’admirer les pigeons, les vitrines, et même de saluer les piétons qui vous doublent. Zen attitude garantie.

6. Elle a 100 km d’autonomie, juste assez pour ne pas trop s’éloigner

Avec ses 100 km d’autonomie (plutôt 70 en vrai, soyons honnêtes), l’Ami vous garde dans un rayon raisonnable. Pas de risque de vous perdre dans une aventure lointaine ou de devoir expliquer à votre boss pourquoi vous êtes parti pique-niquer à la campagne un mardi. Elle recharge en 3 heures sur une prise classique – le temps de boire un café et de réaliser que vous n’aviez pas vraiment besoin d’aller loin.

7. Elle est électrique, donc vous êtes un héros écolo

Zéro émission, zéro bruit (ou presque), la Citroën Ami vous propulse direct dans le camp des sauveurs de la planète. À son volant, vous pourrez toiser les gros 4×4 diesel avec un petit sourire satisfait, genre « Moi, je roule propre, et toi ? ». Bon, OK, sa batterie de 5,5 kWh ne révolutionnera pas le climat mondial, mais au moins, vous avez l’air concerné. Et ça, ça compte pour les selfies Instagram.

8. Elle est si simple que même mamie peut l’adopter

Pas de gadgets inutiles, pas de tableau de bord high-tech à 15 boutons : l’Ami va à l’essentiel. Un volant, une pédale pour avancer, une pour freiner, et un petit écran qui affiche la vitesse – basta. Même votre grand-mère qui confond encore le Bluetooth avec une marque de dentifrice pourrait la conduire. Et avec ses deux places, vous pouvez l’emmener faire ses courses sans qu’elle râle sur la complexité des voitures modernes.

9. Elle attire les curieux, vous deviendrez une star

Conduire une Citroën Ami, c’est comme rouler avec une licorne : tout le monde vous regarde. Les passants sourient, les enfants pointent du doigt, et les automobilistes vous prennent en photo. « C’est quoi ce truc ? » deviendra votre refrain quotidien. Préparez-vous à distribuer des autographes ou à improviser des mini-conférences sur « pourquoi j’ai choisi ce cube roulant ». Une célébrité inattendue, à portée de main.

10. Vous pourrez la customiser comme un jouet

Avec ses panneaux interchangeables et ses options de personnalisation (stickers, couleurs flashy), la Citroën Ami est une toile vierge pour votre créativité. Transformez-la en mini-disco-mobile avec des LED, en vaisseau spatial avec des autocollants fluo, ou en hommage à votre chat avec une peinture à moustaches. À ce prix-là, vous pouvez bien vous lâcher – personne ne viendra vous juger pour avoir mis des paillettes sur une voiture à 45 km/h.