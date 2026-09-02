Taxis électriques : les nouvelles aides à l’achat entrent en vigueur dès le 1er septembre

Le gouvernement tient son calendrier — et l’accélère même d’un mois. Annoncé le 21 mai dernier par le ministre délégué aux Transports Philippe Tabarot dans le cadre du plan d’électrification, le dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules électriques réservé aux taxis sera finalement ouvert dès le 1er septembre 2026, et non en octobre comme initialement prévu. Une bonne nouvelle pour une profession jusqu’ici tenue à l’écart des dispositifs de soutien à l’électrification, malgré un kilométrage annuel qui en fait l’une des cibles les plus pertinentes de la transition énergétique dans les transports.

Une première pour les « gros rouleurs »

C’est la nouveauté principale de cette mesure : jamais un dispositif d’aide à l’acquisition n’avait été spécifiquement pensé pour l’ensemble des professionnels du taxi, qu’ils exercent en personne physique ou via une société. Jusqu’à présent, les chauffeurs de taxi devaient se contenter des aides généralistes, souvent mal calibrées pour leur activité — un métier caractérisé par un usage intensif, des tarifs réglementés, et donc une capacité d’investissement contrainte.

Le raisonnement de l’exécutif est simple : les taxis roulent beaucoup, donc consomment beaucoup de carburant. Basculer cette flotte vers l’électrique permet de réduire à la fois la facture énergétique des chauffeurs, leur exposition aux fluctuations du marché pétrolier — un argument qui prend un relief particulier dans le contexte géopolitique actuel — et les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.

Ce que prévoit le dispositif

Le mécanisme cible spécifiquement les véhicules électriques légers, avec plusieurs critères d’éligibilité à respecter :

un score environnemental minimal , dans la logique du bonus écologique classique ;

, dans la logique du bonus écologique classique ; une masse inférieure à 2 400 kg ;

; un prix d’acquisition plafonné à 65 000 € hors options.

Sur le plan financier, l’aide de base s’élève à environ 3 500 €. Elle peut grimper jusqu’à 5 500 € lorsque le véhicule et sa batterie sont fabriqués en Europe — une manière, une fois de plus, d’orienter le soutien public vers la production locale plutôt que vers les importations, notamment chinoises.

Ces montants ne sont toutefois pas gravés dans le marbre : ils reposent sur le prix des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), fixé à 8 €/MWh cumac (14 €/MWh cumac pour les CEE précarité), et sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse comme à la baisse selon les cours du marché et les accords de financement entre obligés et constructeurs.

Les justificatifs à fournir

Contrairement au bonus écologique grand public, l’aide taxi nécessite de prouver son activité professionnelle. Trois pièces seront exigées au moment de la demande :

une copie de l’autorisation de stationnement (la fameuse licence de taxi) ; la facture de pose du taximètre, réalisée par un organisme agréé et mentionnant le numéro d’immatriculation du véhicule concerné ; le certificat d’immatriculation (provisoire ou définitif) portant la mention « taxi ».

Une fenêtre de tir limitée à quatre mois

Autre point à surveiller : le dispositif n’est pas pérenne. Il ne s’appliquera qu’aux commandes passées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2026, soit une fenêtre de quatre mois seulement. Les chauffeurs et exploitants intéressés ont donc tout intérêt à anticiper leurs démarches — comparaison des modèles éligibles, montage du dossier de financement, vérification du score environnemental du véhicule visé — plutôt que d’attendre la dernière ligne droite.

Une pièce de plus dans le plan d’électrification

Cette aide taxi vient s’ajouter à une série de mesures déjà déployées dans le cadre du plan d’électrification gouvernemental : leasing électrique social, renforcement des aides pour les véhicules utilitaires légers et poids lourds électriques. Le relèvement du plafond de prix des véhicules éligibles à 65 000 € — nettement supérieur aux plafonds habituels du bonus écologique — traduit une volonté de coller aux réalités du métier, notamment en matière de gabarit : berlines familiales, monospaces, véhicules adaptés au transport de bagages ou de personnes à mobilité réduite.

Reste à voir quels modèles électriques sauront tirer parti de ce nouveau relais de demande. Les constructeurs proposant des véhicules fabriqués en Europe — et donc éligibles au bonus majoré de 5 500 € — partent avec un avantage commercial évident sur ce segment professionnel à fort volume.

Vous êtes chauffeur de taxi ou exploitant et vous envisagez de passer à l’électrique ? Tesla Mag continuera de suivre les modalités pratiques de ce dispositif à mesure qu’elles seront précisées par les pouvoirs publics.