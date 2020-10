Mercedes se lance dans la performance électrique avec le VISION EQXX

Après Lucid Motors tout est possible. En effet, Mercedes entend présenter un modèle électrique concurrent sur le marché haut-de-gamme.

Le teasing d’une prochaine annonce

Mercedes va encore plus loin en annonçant une vision électrique haute performance avec une autonomie dépassant celles de la concurrence et en ne donnant aucune date.

Nous ne pouvons que saluer cette position qui engage la marque dans un renouveau et dans une prise de conscience que la technologie du futur, c’est l’électrique.

Nous regrettons le peu d’annonce réalisé à ce stade par la marque mais nous allons tout de même vous présenter quelques points importants.

Mercedes attaque sur l’autonomie

Là aussi Mercedes fait plus fort que Lucid Motors et Tesla. Mercedes choisi d’annoncer une autonomie pouvant aller jusqu’à 1200 km. Mieux que la Lucid Air et la Tesla Plaid, respectivement à 825km et 836km d’autonomie annoncée.

Une autonomie annoncée de 1200 km: Il faut bien comprendre que Mercedes ne prend pas beaucoup de risque.

La courbe est évocatrice: plus le temps va passer, plus le prix des batteries va baisser et l’autonomie sera également améliorée.

Maintenant est-ce l’autonomie qui sera le point de différenciation de tous les modèles électriques ?

L’analyse de la rédaction

Le problème avec les véhicules électriques est presque comme celui des fusées (vous connaissez SpaceX?) : vous voulez augmenter la quantité de batteries, vous augmentez le poids, ce qui limite votre autonomie, c’est pourquoi l’efficacité est primordiale.

Si l’on se base sur des suppositions, le Vison EQXX devrait avoir une batterie de 100kWh -> 150kWh, ce qui donne au véhicule une efficacité théorique de 133 wh/mile -> 200 wh/mile, ce qui rend cette voiture environ 20% plus efficace que ses concurrentes.

La disponibilité sur le marché?

Vous l’aurez compris c’est la question à ne pas poser. En effet, il s’agit simplement d’une annonce. Le modèle final n’a pas encore été présenté ni à la presse ni aux équipes.

Nous devrions avoir des premiers visuels dans les prochaines semaines. Selon notre analyse le véhicule sera présent sur le marché à horizon 2025. Il faudra donc se montrer patient et voir ce que la concurrence proposera en 2025.