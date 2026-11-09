« 80 % ou 100 % ? » Nous avons posé la question dimanche soir aux propriétaires de Tesla sur X. En moins de 24 heures, 18 d’entre eux ont répondu, avec leur modèle et leurs habitudes. Leurs réponses se rangent presque parfaitement en deux camps, et ce qui les sépare n’est pas une question de goût : c’est la chimie de la batterie.

80 % ou 100 % ?



Je pose la question à tous les propriétaires de Tesla : au quotidien, vous chargez jusqu'où ?



Dites-moi aussi votre modèle et son année. Les réponses changent beaucoup d'une batterie à l'autre. pic.twitter.com/EbSudVnHVl — Tesla-mag.com (@MagazineTesla) November 8, 2026 Notre question, le 8 novembre 2026.

Ce que nos lecteurs nous ont répondu

Sur les 18 réponses de propriétaires reçues au 9 novembre à 14 heures (calcul Tesla Mag) :

Habitude Réponses Batterie citée 100 %, souvent une fois par semaine 8 LFP pour 7 d’entre eux 80 % au quotidien 5 aucune batterie LFP citée 80 % au quotidien, 100 % une fois par semaine 1 deux Model Y de 2023 et 2025 90 % 1 NCM 99 % 1 Model 3 Grande Autonomie de 2020 Selon le besoin 1 non précisée La règle, rappelée sans habitude perso 1 « LFP 100 / NMC 80 »

Ce n’est pas un sondage représentatif : ce sont les lecteurs qui ont voulu répondre. Mais le partage est net. Tous ceux qui disent rouler en batterie LFP montent à 100 %. Ceux qui restent à 80 % roulent en Model 3 Performance de 2021, en Model 3 Transmission intégrale de 2019 ou en Model Y récent, sans préciser leur batterie.

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Le camp du 100 % : les batteries LFP

La réponse la plus détaillée vient de Tsubasa_403, propriétaire d’une Model 3 Highland Propulsion de 2026 à batterie LFP d’environ 65 kWh. Il charge à 100 % au moins une fois par semaine, et a noté son autonomie affichée à pleine charge.

À réception le 22/11/25 j’étais à 459 km d’autonomie à 100 %. Le 06/11/26 je suis entre 458 et 459 km. 1 an et une perte quasi nulle pour ne pas dire inexistante… Tsubasa_403, sur X, le 8 novembre 2026

D’autres disent la même chose en moins de mots : « LFP, 100 % une fois par semaine comme préconisé », « LFP 100 % », « Model 3 Propulsion fin 2022, LFP, 100 % ». Rémy Lecornec, en Model 3 LFP de 2023, explique charger « un peu aléatoirement » au travail, mais atteindre 100 % environ une fois par semaine, « comme recommandé par le vendeur Tesla ». Un autre lecteur résume : à 70 000 km, il a « perdu 6 km d’autonomie ».

Le camp du 80 % : les autres batteries

En face, les propriétaires de Model 3 plus anciennes ou plus puissantes s’arrêtent à 80 % : Model 3 Transmission intégrale de 2019, Model 3 Performance de 2021 (« 80 % par jour, rarement 100 % »), Model Y Transmission intégrale de 2025 (« 80 % par jour, 92 à 95 % en voyage »). Un propriétaire de Model Y 2026 reste « toujours à 80 %, même pour les longs trajets ».

Un lecteur en Model 3 Transmission intégrale à batterie NCM vise 90 % : il ne peut pas charger facilement chaque jour à bas prix, et recharge le plus souvent au Superchargeur. Un lecteur pousse ses Model Y de 2023 et 2025 à 80 % au quotidien, avec un automatisme qui force une recharge à 100 % une fois par semaine.

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Ce que dit Tesla

Le manuel du propriétaire de la Model 3, dans sa version française, est clair pour la majorité des voitures : « Pour les véhicules dont la limite de charge quotidienne recommandée est de 80 %, la limite de recharge quotidienne doit être d’environ 80. Réservez la limite de 100 % aux longs déplacements. » Il conseille aussi de charger souvent plutôt que d’attendre un niveau bas, de ne pas laisser la batterie à 0 % ou à 100 % pendant de longues périodes, et de privilégier la recharge à domicile, en réservant le Superchargeur aux longs trajets.

La formule « dont la limite recommandée est de 80 % » est la clé. Les batteries LFP, montées sur une partie des Model 3 et Model Y Propulsion, ont une autre recommandation, que la voiture affiche elle-même dans l’écran de recharge. Selon plusieurs de nos lecteurs, l’écran ou le conseiller Tesla leur recommande de charger à 100 % au moins une fois par semaine. Nous n’avons pas pu relire nous-mêmes cette recommandation à l’écran : nous la donnons comme rapportée par les propriétaires.

Le plus simple est d’ouvrir l’écran de recharge. Si la voiture vous recommande de régler la limite quotidienne sur 100 %, vous roulez en LFP. Si elle propose une zone « Quotidien » qui s’arrête vers 80 ou 90 %, votre batterie est d’une autre chimie, et c’est là qu’il faut rester au quotidien.

Ce qu’il faut retenir

Batterie LFP : nos lecteurs chargent à 100 %, souvent une fois par semaine, et ne constatent presque aucune perte d’autonomie.

: nos lecteurs chargent à 100 %, souvent une fois par semaine, et ne constatent presque aucune perte d’autonomie. Autres batteries : Tesla recommande environ 80 % au quotidien et réserve 100 % aux longs trajets.

: Tesla recommande environ 80 % au quotidien et réserve 100 % aux longs trajets. Dans le doute : la recommandation affichée dans l’écran de recharge de votre voiture fait foi.

: la recommandation affichée dans l’écran de recharge de votre voiture fait foi. Dans tous les cas : ne laissez pas la batterie à 0 % ou à 100 % pendant des jours.

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Sources : réponses à la question de Tesla Mag sur X du 8 novembre 2026, lues le 9 novembre 2026 ; manuel du propriétaire Tesla Model 3, « Informations sur la batterie haute tension », consulté le 9 novembre 2026. Photo : des Tesla au Superchargeur de Wichrów, en Pologne, Bahnfrend, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA