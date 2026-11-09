Le Robotaxi de Tesla arrive à San Antonio, au Texas. Le compte officiel du service l’a annoncé ce lundi 9 novembre 2026, à 7 h 27 heure de Paris : « Robotaxi disponible à San Antonio à partir de demain, 5 h » (traduction Tesla Mag). C’est la première des quatre villes que Tesla disait « bientôt » desservies il y a deux semaines, et la huitième ville du service dans notre décompte.

Robotaxi available in San Antonio starting tomorrow, 5am pic.twitter.com/4ioqOlFCsL — Robotaxi (@robotaxi) November 9, 2026 L’annonce du compte Robotaxi de Tesla, le 9 novembre 2026.

Ce qu’a écrit Tesla

Le message tient en une ligne et reprend mot pour mot la formule utilisée pour l’ouverture de Fort Worth, début novembre. Il a été publié peu après minuit, heure du Texas. Neuf minutes plus tard, le compte a répondu « Monday » (lundi) à un abonné dont la question n’est pas visible. L’ouverture serait donc ce lundi 9 novembre à 5 heures, heure locale, soit 12 heures à Paris. Tesla ne l’a pas écrit en toutes lettres.

Ce que Tesla ne dit pas

Le compte ne publie ni la carte de la zone desservie, ni le nombre de voitures, ni le prix des courses. Il ne précise pas non plus si les véhicules rouleront sans personne à bord dès le premier jour, ni s’il s’agira de Model Y, de Cybercab ou des deux. Nous mettrons cet article à jour dès que Tesla le précisera.

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Huit villes, dont quatre au Texas

Le rapport de sécurité publié par Tesla fin octobre recensait six villes où ses robotaxis roulent sans conducteur : Austin, Dallas et Houston au Texas, Orlando, Tampa et Miami en Floride. Fort Worth s’est ajoutée le 2 novembre. San Antonio porte la liste à huit, dont quatre au Texas, l’État où une loi encadre depuis le printemps les véhicules sans conducteur. Las Vegas, Jacksonville et Phoenix restent annoncées sans date.

Au Texas, la flotte grossit vite : le Cybercab, sans volant ni pédales, y est désormais majoritaire parmi les robotaxis que Tesla déclare.

Et en France ?

Le service Robotaxi n’existe qu’aux États-Unis. L’application se télécharge depuis la France, mais aucune course n’y est possible, et Tesla n’a annoncé aucune ville européenne.

Ce qu’il faut retenir

San Antonio rejoint le service Robotaxi de Tesla, annonce le compte officiel le 9 novembre 2026.

rejoint le service Robotaxi de Tesla, annonce le compte officiel le 9 novembre 2026. Ouverture à 5 h , heure locale, a priori ce lundi (12 h à Paris).

, heure locale, a priori ce lundi (12 h à Paris). Huitième ville dans notre décompte, la quatrième au Texas.

dans notre décompte, la quatrième au Texas. Non précisés : zone, nombre de voitures, prix, présence ou non d’un employé à bord.

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Sources : posts du compte Robotaxi de Tesla sur X du 9 novembre 2026 ; rapport de sécurité Robotaxi de Tesla ; archives Tesla Mag. Photo : le centre-ville de San Antonio, au Texas, Alexd210, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA