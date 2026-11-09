Tesla ne livrera pas tous les Cybertruck commandés. Elon Musk l’a écrit ce lundi 9 novembre 2026, à 8 h 20 heure de Paris : les commandes arrivent « bien plus vite » que la production, et Tesla devra « rembourser les acomptes de beaucoup de gens » avant d’arrêter la chaîne du pick-up dans environ huit mois. Le message a dépassé 580 000 vues en une demi-heure.

The Cybertruck order rate far exceeds our production rate. We will try to make as many as possible before shutting down the line in about 8 months, but will have to return deposits for a lot of people.



This is not a case of Cybertruck being unprofitable, as has been misreported… https://t.co/rGmNKV3ILs — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2026 Le message d’Elon Musk, le 9 novembre 2026.

Ce qu’a écrit Elon Musk

« Le rythme des commandes de Cybertruck dépasse de loin notre rythme de production. Nous essaierons d’en fabriquer le plus possible avant d’arrêter la ligne dans environ 8 mois, mais nous devrons rembourser les acomptes de beaucoup de gens » (traduction Tesla Mag).

Il répond aussi à ceux qui voient dans l’arrêt du pick-up un aveu d’échec : « Ce n’est pas que le Cybertruck n’est pas rentable, comme l’ont rapporté à tort les médias traditionnels. » Selon lui, la complexité du Cybertruck coûte plus cher que ce qu’il rapporte, comparée à la valeur de chaque Cybercab supplémentaire produit à sa place.

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Trois messages en quatre jours

6 novembre : Elon Musk annonce que la production du Cybertruck s’arrêtera vers le milieu de 2027, pour libérer de la place au Cybercab à Giga Texas.

Elon Musk annonce que la production du Cybertruck s’arrêtera vers le milieu de 2027, pour libérer de la place au Cybercab à Giga Texas. 7 novembre : il précise que les commandes en attente dépassent ce que Tesla peut produire avant juin ou juillet, et qu’une équipe de production sera ajoutée.

il précise que les commandes en attente dépassent ce que Tesla peut produire avant juin ou juillet, et qu’une équipe de production sera ajoutée. 9 novembre : il reconnaît que cela ne suffira pas, et que des acomptes seront remboursés.

Ce que l’on ne sait pas

Elon Musk ne donne ni le nombre de commandes en attente, ni le nombre d’acomptes qui seront remboursés, ni la façon dont Tesla choisira les clients servis. Il ne dit pas non plus quand les clients concernés seront prévenus. Tesla n’a publié aucun communiqué.

Pourquoi Tesla préfère le Cybercab

Le Cybercab, robotaxi sans volant ni pédales, est le véhicule sur lequel Tesla mise pour son service de transport autonome. Elon Musk vient d’annoncer pour lui une batterie de 40 kWh et une version argent liquide. Chaque ingénieur, fournisseur et mètre carré d’usine pris au Cybertruck va désormais à ce robotaxi.

Et en France ?

Le Cybertruck n’a jamais été vendu en France. Les clients français ne sont donc pas concernés par ces remboursements.

Ce qu’il faut retenir

Trop de commandes : Tesla ne pourra pas produire tous les Cybertruck commandés avant l’arrêt de la ligne.

: Tesla ne pourra pas produire tous les Cybertruck commandés avant l’arrêt de la ligne. Acomptes remboursés pour « beaucoup de gens », selon Elon Musk, le 9 novembre 2026.

pour « beaucoup de gens », selon Elon Musk, le 9 novembre 2026. Fin de la production dans environ 8 mois , vers juin ou juillet 2027.

, vers juin ou juillet 2027. Non précisés : nombre de commandes, nombre de remboursements, calendrier pour les clients.

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Sources : posts d’Elon Musk sur X du 6, du 7 et du 9 novembre 2026 ; archives Tesla Mag. Photo : un Cybertruck à West Miami, en Floride, Phillip Pessar, Wikimedia Commons (CC BY 2.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA