Sur une Tesla achetée neuve en France, une seule couleur est gratuite : le blanc. Toutes les autres se paient, de 1 300 à 2 600 euros selon la teinte et le modèle. Et la même peinture ne coûte pas le même prix partout : le Rouge Ultra et le Quicksilver sont facturés 2 000 euros sur une Model 3, mais 2 600 euros sur un Model Y. Voici toutes les teintes proposées ce 6 novembre 2026, version par version, avec leur prix.
Model 3 : six teintes, trois sur la Propulsion
Dans le configurateur de la Model 3, les versions Premium Grande Autonomie (propulsion ou transmission intégrale) et Performance proposent six couleurs. La Propulsion, la version d’entrée de gamme, n’en propose que trois.
|Teinte
|Prix
|Propulsion
|Premium et Performance
|Blanc Nacré Multicouches
|De série (0 €)
|Oui
|Oui
|Noir Diamant
|1 300 €
|Oui
|Oui
|Gris Stealth
|1 300 €
|Oui
|Oui
|Bleu Marine
|1 300 €
|Non proposé
|Oui
|Quicksilver
|2 000 €
|Non proposé
|Oui
|Rouge Ultra
|2 000 €
|Non proposé
|Oui
Model Y : un bleu réservé à la Propulsion
Le configurateur du Model Y suit la même logique, à deux différences près. La Propulsion a sa propre teinte, le Bleu côtier, que les autres versions ne proposent pas. Et les deux teintes haut de gamme, Quicksilver et Rouge Ultra, y coûtent 2 600 euros.
|Teinte
|Prix
|Propulsion
|Premium et Performance
|Blanc Nacré Multicouches
|De série (0 €)
|Oui
|Oui
|Noir Diamant
|1 300 €
|Oui
|Oui
|Gris Stealth
|1 300 €
|Oui
|Oui
|Bleu côtier
|1 300 €
|Oui
|Non proposé
|Bleu Marine
|1 300 €
|Non proposé
|Oui
|Quicksilver
|2 600 €
|Non proposé
|Oui
|Rouge Ultra
|2 600 €
|Non proposé
|Oui
Le Bleu côtier, nous l’avions vu de près à son arrivée : les premières photos du Model Y en Bleu côtier.
Ce qu’il faut retenir avant de commander
- Le blanc est la seule teinte gratuite, sur les deux modèles et toutes les versions.
- Trois paliers de prix : 0 euro pour le blanc, 1 300 euros pour le noir, le gris et les bleus, 2 000 ou 2 600 euros pour le Quicksilver et le Rouge Ultra.
- Le même rouge coûte 600 euros de plus sur un Model Y que sur une Model 3 (2 600 contre 2 000 euros, calcul Tesla Mag). Même écart pour le Quicksilver.
- Sur une Propulsion, le choix est réduit : trois couleurs sur la Model 3, quatre sur le Model Y. Pour le Quicksilver ou le Rouge Ultra, il faut passer à une version Premium ou Performance.
- Le prix de la teinte s’ajoute au prix de la voiture dans le configurateur, au même titre que les jantes ou le crochet d’attelage.
Pour le prix des voitures elles-mêmes, version par version, voyez combien coûte un Model Y. Et pour comparer les deux gris, nous avions mis côte à côte le Gris Stealth et le Quicksilver de la Model 3. Ceux qui veulent garder leur peinture intacte liront notre article sur le film de protection d’un Model Y Quicksilver.
Vous avez déjà votre Tesla ? Inscrivez-la, avec sa couleur, dans Mon Tesla Mag : c’est gratuit.
Source : configurateurs Model 3 et Model Y de tesla.com en français, lus le 6 novembre 2026. Les prix et les teintes peuvent changer sans préavis : le configurateur fait foi au moment de la commande. Photo : Model 3 en Rouge Ultra, Ethan Llamas, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), redimensionnée.
Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA