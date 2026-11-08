Sur une Tesla achetée neuve en France, une seule couleur est gratuite : le blanc. Toutes les autres se paient, de 1 300 à 2 600 euros selon la teinte et le modèle. Et la même peinture ne coûte pas le même prix partout : le Rouge Ultra et le Quicksilver sont facturés 2 000 euros sur une Model 3, mais 2 600 euros sur un Model Y. Voici toutes les teintes proposées ce 6 novembre 2026, version par version, avec leur prix.

Model 3 : six teintes, trois sur la Propulsion

Dans le configurateur de la Model 3, les versions Premium Grande Autonomie (propulsion ou transmission intégrale) et Performance proposent six couleurs. La Propulsion, la version d’entrée de gamme, n’en propose que trois.

Teinte Prix Propulsion Premium et Performance Blanc Nacré Multicouches De série (0 €) Oui Oui Noir Diamant 1 300 € Oui Oui Gris Stealth 1 300 € Oui Oui Bleu Marine 1 300 € Non proposé Oui Quicksilver 2 000 € Non proposé Oui Rouge Ultra 2 000 € Non proposé Oui Teintes et prix de la Tesla Model 3 en France, relevés dans le configurateur de tesla.com le 6 novembre 2026.

Model Y : un bleu réservé à la Propulsion

Le configurateur du Model Y suit la même logique, à deux différences près. La Propulsion a sa propre teinte, le Bleu côtier, que les autres versions ne proposent pas. Et les deux teintes haut de gamme, Quicksilver et Rouge Ultra, y coûtent 2 600 euros.

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Teinte Prix Propulsion Premium et Performance Blanc Nacré Multicouches De série (0 €) Oui Oui Noir Diamant 1 300 € Oui Oui Gris Stealth 1 300 € Oui Oui Bleu côtier 1 300 € Oui Non proposé Bleu Marine 1 300 € Non proposé Oui Quicksilver 2 600 € Non proposé Oui Rouge Ultra 2 600 € Non proposé Oui Teintes et prix du Tesla Model Y en France, relevés dans le configurateur de tesla.com le 6 novembre 2026.

Le Bleu côtier, nous l’avions vu de près à son arrivée : les premières photos du Model Y en Bleu côtier.

Ce qu’il faut retenir avant de commander

Le blanc est la seule teinte gratuite , sur les deux modèles et toutes les versions.

, sur les deux modèles et toutes les versions. Trois paliers de prix : 0 euro pour le blanc, 1 300 euros pour le noir, le gris et les bleus, 2 000 ou 2 600 euros pour le Quicksilver et le Rouge Ultra.

0 euro pour le blanc, 1 300 euros pour le noir, le gris et les bleus, 2 000 ou 2 600 euros pour le Quicksilver et le Rouge Ultra. Le même rouge coûte 600 euros de plus sur un Model Y que sur une Model 3 (2 600 contre 2 000 euros, calcul Tesla Mag). Même écart pour le Quicksilver.

que sur une Model 3 (2 600 contre 2 000 euros, calcul Tesla Mag). Même écart pour le Quicksilver. Sur une Propulsion, le choix est réduit : trois couleurs sur la Model 3, quatre sur le Model Y. Pour le Quicksilver ou le Rouge Ultra, il faut passer à une version Premium ou Performance.

trois couleurs sur la Model 3, quatre sur le Model Y. Pour le Quicksilver ou le Rouge Ultra, il faut passer à une version Premium ou Performance. Le prix de la teinte s’ajoute au prix de la voiture dans le configurateur, au même titre que les jantes ou le crochet d’attelage.

Pour le prix des voitures elles-mêmes, version par version, voyez combien coûte un Model Y. Et pour comparer les deux gris, nous avions mis côte à côte le Gris Stealth et le Quicksilver de la Model 3. Ceux qui veulent garder leur peinture intacte liront notre article sur le film de protection d’un Model Y Quicksilver.

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Source : configurateurs Model 3 et Model Y de tesla.com en français, lus le 6 novembre 2026. Les prix et les teintes peuvent changer sans préavis : le configurateur fait foi au moment de la commande. Photo : Model 3 en Rouge Ultra, Ethan Llamas, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA