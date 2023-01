7 raisons pour lesquelles l’action Tesla va connaître une hausse en 2023 et au-delà

La plupart de ceux qui lisent mes tweets quotidiens sur Tesla savent que je suis un actionnaire à long terme qui a commencé à investir dans l’entreprise il y a 9 ans. Ma conviction sur Tesla en tant qu’investissement est basée sur Tesla en tant qu’entreprise, ses fondamentaux et ses futurs produits, ainsi que sur son équipe de direction et sa stratégie.

Depuis 10 ans, j’analyse inlassablement et quotidiennement tout ce qui se passe chez Tesla et son fondateur Elon Musk. Avec toutes ces années de connaissances, je peux prétendre avoir atteint un certain niveau de confiance dans la compréhension de l’avenir de l’entreprise technologique..

Nombre de mes articles décrivent les activités de Tesla et expliquent pourquoi l’entreprise va réussir à l’avenir, mais après la pire année des 12 ans d’histoire de l’action Tesla, je souhaite expliquer pourquoi je suis fermement convaincu que le meilleur est à venir et pourquoi Tesla est un excellent investissement.

« Tesla a perdu environ 70% l’année dernière »

Bien que je sois un investisseur à long terme qui prévoit de conserver ses actions Tesla pendant encore au moins 10 ans, les développements des dernières semaines et des derniers jours ont été pour le moins intéressants. Tesla a perdu environ 70% l’année dernière, non pas à cause d’une activité mauvaise ou mal gérée, mais pour d’autres raisons, que j’expliquerai dans son article.

Lorsqu’Elon a répondu à mon tweet indiquant que les gens devraient éviter l’effet de levier pour rester solvables et penser à long terme, il a fait écho à ce que j’écris et dis depuis des années à propos d’un investissement dans l’action Tesla. Beaucoup sont influencés par le bruit qu’ils entendent quotidiennement, sont confus et prennent de mauvaises décisions et c’est pourquoi j’écris cet article.

Quels sont les fondamentaux de Tesla?

Tesla en tant qu’entreprise s’est améliorée chaque jour, semaine et mois en 2022, ce qui contraste fortement avec la performance historiquement faible de ses actions en 2022. Avec des marchés boursiers tournés vers l’avenir et la crainte d’une profonde récession, la plupart des analystes expliquent le problème par une détérioration de la demande et des bénéfices, mais négligent le fait que Tesla n’a aucune dette et la marge bénéficiaire la plus élevée du secteur, ce qui lui confère un excellent avantage concurrentiel.

Si Tesla avait besoin d’attirer des acheteurs, elle pourrait facilement le faire en baissant les prix, mais la firme a plutôt augmenté les prix. Pour une entreprise qui connaît une croissance de 50 % chaque année et dont la marge bénéficiaire est élevée, une récession contribue à creuser l’écart entre elle et la concurrence.

Même si un recul de la demande se produisait, ce qui réduirait l’expansion de Tesla avec la Giga Berlin et la Giga Austin, deux usines supplémentaires plus efficaces et plus productives qui sont entrées en service en 2022, créant ainsi une plus grande échelle et réduisant les coûts grâce au levier opérationnel. Il se pourrait même que les futures augmentations de marge soient stables, mais restent de loin les plus élevées du secteur malgré une profonde récession et des taux d’intérêt élevés.

Les intérêts courts termes pour comprendre les mouvements baissiers de l’action Tesla

Les derniers jours de décembre, l’intérêt à court terme a atteint un nouveau sommet historique. Ce n’est jamais une situation saine ou durable si vous êtes un baissier ou si vous êtes à court d’actions.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que l’intérêt à court terme a augmenté de façon spectaculaire au moment où le titre est tombé sous les 120 dollars. Une telle situation ne persiste jamais, c’est pourquoi de nombreux baissiers ont tenté de justifier la chute du titre de 9 dollars par action.

Tous ceux qui étaient à découvert devront un jour le couvrir et cela peut être visible maintenant et, dans les jours à venir, avec une énorme pression à la hausse et une couverture delta.

Il est également intéressant de constater que le RSI (Relative Strength Index) est tombé à des niveaux historiquement bas, en dessous des niveaux de 2016 et 2019, lorsque l’action a gagné 50 % et 91 % dans un renversement de tendance en forme de V. Nous ne savons pas si un tel rallye en forme de V se reproduira, mais la base de celui-ci a été conçue par un vendeur à découvert.

Du point de vue du PEG (price/earnings to Growth) des bénéfices, l’action est extrêmement bon marché et survendue, alors que la société n’a aucune dette et peut continuer à croître sans faire de bénéfices.

En tenant compte de tous les indicateurs techniques, les vendeurs à découvert, les médias et les fonds spéculatifs ont utilisé le sentiment négatif à l’égard d’Elon et de Tesla pour conduire l’action à un niveau artificiellement bas qui n’est pas durable.

La demande pour traduire le succès du constructeur Tesla

Tesla est l’un des rares grands constructeurs automobiles qui semble constamment souffrir de contraintes d’approvisionnement et de capacité, malgré le peu de modèles qu’il propose.

Ces dernières semaines, tous les médias, les analystes et les gestionnaires de fonds, de haut en bas, ont affirmé que Tesla sera durement touché par la faiblesse de la demande en cas de récession. ls ont présenté des données pour étayer leur thèse en affirmant par exemple que la Chine a moins de véhicules assurés en décembre.

Toutes ces données, telles que la soi-disant « fermeture de Giga Shanghai », ont été prouvées fausses et dans certains cas officiellement réfutées par Tesla.

Jusqu’à présent, il n’y a pas une seule information fiable et digne de confiance qui prouverait une faible demande pour Tesla au niveau mondial. Même si c’était le cas, de nombreux pays n’ont pas été ouverts par Tesla et il serait facile d’attirer les acheteurs avec des prix plus bas ou d’autres publicités, par exemple des km ou des miles de Supercharger gratuits.

La baisse des prix chez Tesla est une stratégie pour soutenir la demande

Il serait déraisonnable de penser qu’un taux de croissance d’environ 50 % est à risque, dans une telle situation. Elon Musk a confirmé lors d’une conférence téléphonique qu’en cas de hausse des taux d’intérêt et de récession, sa priorité absolue serait de soutenir la demande par une baisse des prix des véhicules, même si les marges bénéficiaires devaient tomber à zéro. Compte tenu des marges bénéficiaires impressionnantes de Tesla, cela signifierait que les véhicules seraient extrêmement bon marché pour les consommateurs.

Des informations récentes en provenance des États-Unis et de l’Europe montrent que la demande est proche de 50 %, alors qu’elle est encore inconnue pour la Chine. Les incitations en Chine prendront effet en janvier 2023; il y aura probablement une faiblesse temporaire en décembre 2022. Un bon signe pour Tesla. Aux Etats- Unis, la demande est telle que les stocks de véhicules Tesla sont proches de zéro. Il en est de même en Allemagne.

Le Model Y a été le modèle le plus vendu à travers l’Europe en novembre, dépassant même la VW Golf. Il est évident que Tesla n’a pas de problème de demande. En décembre, Tesla a atteint un nouveau record de ventes, dépassant le dernier record de 27%, en augmentant de 76,2% en 2022, soit 50% de plus que les prévisions mondiales.

L’augmentation des stocks de véhicules en Q4 2022 est un élément à approfondir

Enfin, l’augmentation des stocks au quatrième trimestre n’est probablement pas vraiment un stock Tesla, mais des véhicules qui ont été achetés et payés, mais qui n’ont pas pu être livrés à temps en raison de problèmes logistiques en fin d’année.

Nous vous invitons à regarder la vidéo d’Alex Voigt qui adresse le sujet spécifique de la demande chez Tesla et surtout à vous abonner à sa chaîne si vous appréciez ses analyses:

Sommes-nous en récession ?

Les marchés ont fixé le prix d’une récession, même s’il n’est pas certain qu’elle se produise. La principale crainte d’une récession profonde vient du fait que la FED augmente les taux d’intérêt à une vitesse sans précédent, ce qui entraînerait l’effondrement des ventes de voitures neuves, qui sont souvent financées par les banques, et avec elles la demande de véhicules haut de gamme Tesla.

La hausse des taux par la FED fait craindre le pire

Elon a soutenu cette crainte dans ses tweets et son dernier space call, répandant l’incertitude qu’il s’agit d’un réel danger pour Tesla. Nombreux sont ceux qui se sont laissés gagner par cette crainte et ont vendu leurs actions Tesla, même si aucun fait ne vient étayer cette crainte et que l’issue n’est toujours pas claire.

Jusqu’à présent, tout ce que j’entends des États-Unis, c’est que le chômage est faible et que le moral des consommateurs est bon. Il en va de même en Europe, où les taux d’intérêt sont tout juste à 2,5 %, tandis que les effets déflationnistes, comme la baisse des prix du gaz et du pétrole, gagnent en force.

Une inflation qui baisse en Allemagne

En Allemagne, l’inflation a baissé en décembre pour le deuxième mois consécutif de 1,6 % et les prix de l’énergie ont atteint les niveaux d’avant le début de la guerre en Ukraine. Pour les États-Unis, j’entends également parler de forces déflationnistes et la seule question qui reste est de savoir quand la Fed les prendra en compte. Le marché obligataire a déjà réagi et cela pourrait contribuer à convaincre la Fed.

Quant à la Chine, beaucoup craignent que la fin des fermetures liées au CoVid ait un impact négatif sur la demande, mais si les gens sont libres de voyager et de travailler maintenant, même si beaucoup peuvent tomber malades, pourquoi la demande serait-elle pire que lorsque les gens étaient enfermés chez eux ? L’issue de la Chine est incertaine, mais avec les élections, les dirigeants ne peuvent éviter un ralentissement économique et feront tout ce qu’il faut pour soutenir les entreprises.

Prix du gaz

Les prix du gaz en Europe sont tombés à un niveau que l’on n’avait pas vu avant que la Russie ne lance son invasion de l’Ukraine en février 2022, le chômage est faible et les économies sont solides. Les taux d’intérêt se situent juste à 2,5 % et le moral des consommateurs est bon. Avec toute la bonne volonté actuelle, il y aura au mieux une légère récession et un atterrissage en douceur.

Personne ne sait si une récession se produira, mais c’est un scénario peu probable à mon avis, et la peur et le sentiment sont excessivement pessimistes. Imaginez ce qui se passerait s’il s’avérait qu’il n’y aura pas de récession et que les taux d’intérêt restaient inchangés ou étaient même abaissés au second semestre 2023. Nous assisterions à un énorme rallye des valeurs technologiques.

Analyse technique

Même si beaucoup considèrent l’analyse technique comme une sorte de « vaudou » ou de boule de cristal, je pense qu’elle peut fournir des indices utiles lorsque d’autres informations y sont mêlées. L’action Tesla a maintenant rebondi deux fois fortement sur un niveau de support 2020 de 106 $, ce qui n’est guère une coïncidence. Tous les niveaux de soutien précédents ont été franchis avec le sentiment général négatif d’une possible récession profonde.

La vente massive en panique après la publication des chiffres de production et de livraison a été suivie d’un fort mouvement à la hausse, ce qui suggère que le sentiment est devenu positif. À la hausse, il n’y a pas beaucoup de résistance jusqu’à 150 $ et après cela 169 $, ce qui pourrait signifier une hausse dans une situation de survente.

Les gros investisseurs ont commencé à acheter

D’après les informations disponibles, on sait que de grands fonds ont recommencé à investir dans Tesla, et Ark Invest en est un bon exemple, n’achetant pas depuis des semaines. Ark Invest est différent de toutes les autres sociétés d’investissement car ils ont une équipe dédiée pour chaque catégorie d’innovation.

Pour Tesla uniquement, 3 à 4 analystes travaillent sur la conduite autonome, la technologie des batteries et l’IA. Ils travaillent dans l’espace technologique, et non dans l’espace automobile, alors que tous les autres fonds utilisent des analystes automobiles pour évaluer Tesla, l’entreprise technologique. De ce fait, des leviers de croissance extrêmement importants comme les Megapacks ou les FSD sont évalués à zéro, simplement parce que les analystes automobiles traditionnels disposent de leur feuille de calcul d’évaluation automobile standard pour évaluer les entreprises et ne sont pas préparés à tout ce qui est à droite ou à gauche.

Bien que l’achat d’actions Tesla puisse ne pas sembler être un indicateur fiable, les antécédents d’Ark Invest en matière d’achat et de vente d’actions se sont avérés être un très bon indicateur par le passé. Cela montre que les recherches qu’Ark publie gratuitement sont basées sur un raisonnement valable et solide qui prend en compte l’ensemble de l’entreprise.

L’équipe de Cathie Wood a acheté des millions d’actions sur sept jours de bourse au cours des trois dernières semaines et, fait intéressant, même le directeur financier de Tesla, Zach Kirckorn, a exercé des options sur actions vendredi et mercredi derniers, juste après la publication du rapport P&D. S’il s’était attendu à ce que l’action baisse davantage d’un point de vue fiscal, il aurait attendu pour le faire.

Le rachat de Twitter

La plupart des gens pensent que l’acquisition de Twitter par Elon et ses tweets controversés sont à l’origine du déclin de l’action. S’il est indéniable que certains ont vendu parce qu’ils n’apprécient pas ses opinions politiques, il est impossible de conclure que l’activité de Tesla s’est fondamentalement détériorée en conséquence. Il ne faut pas s’imaginer que certains acheteurs se retirent, mais le monde est diversifié et d’autres peuvent même aimer ses tweets et envisager d’acheter une Tesla. En outre, grâce à l’excellente couverture médiatique, davantage de personnes apprennent à connaître Tesla, ce qui n’est pas si mal pour les ventes. Enfin, le monde serait différent si les consommateurs se souciaient des opinions politiques des PDG des produits et services qu’ils achètent.

Si les tweets controversés nuisent aux actions, pourquoi Tesla a-t-il augmenté de 8 % en une seule journée après qu’Elon a répondu à quelqu’un qu’il avait de petits testicules – une insulte claire que d’autres PDG n’oseraient même pas dire en petit comité ? Je ne dis pas que c’est une bonne chose pour un PDG de partager ses opinions politiques et ses tweets insultants et souvent émotionnels avec le monde entier, mais cela n’a aucun impact sur les activités de base de l’entreprise, qui sont très bien gérées. Quelle que soit la façon dont vous le regardez, ce PDG pétulant a fait de Tesla un candidat valable pour la plus grande entreprise du monde, et donc les gens devraient l’accepter pour ce qu’il est et ne pas essayer de changer qui que ce soit.

En réunissant ces 7 points, je crois fermement que l’action Tesla se redressera en 2023 et probablement au-delà. Toutes les raisons pour lesquelles Tesla va chuter en 2022 ne sont pas durables et ne sont pas soutenues par des questions fondamentales. L’entreprise se porte mieux jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, et le marché reconnaîtra à nouveau qu’il s’agit d’une opportunité unique en ce moment que les investisseurs ayant un horizon à long terme ne devraient pas manquer.