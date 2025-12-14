Tesla Cybercab : Découverte d’un modèle prêt pour la production

Le Tesla Cybercab fait sensation après sa première apparition dans un format prêt à la production, à Tesla Santana Row, San Jose, Californie. Les passionnés d’automobiles et de technologie se sont rassemblés pour admirer les avancées du véhicule, qui présente des changements notables par rapport aux prototypes précédents.

Évolutions et nouveautés du modèle

Parmi les principales modifications, le Cybercab arbore désormais des phares redessinés avec des réflecteurs orange, soulignant son aspect futuriste. Des réflecteurs orange ont aussi été ajoutés près des passages de roues avant, augmentant la sécurité et la visibilité.

Le design de la carrosserie a également été repensé. Un lèvre de pare-chocs avant plus large et une plaque d’immatriculation frontale ont été ajoutés, apportant une allure plus robuste. Les caméras répétitrices latérales sont maintenant non peintes et légèrement avancées pour une meilleure capture des angles.

Améliorations esthétiques et fonctionnelles

Les panneaux et ouvertures de portes plus larges ainsi que le pilier B déplacé et muni d’une caméra légèrement plus basse permettent une meilleure ergonomie et un accès plus facile. Le design de la partie arrière intègre une forme de queue améliorée qui s’élève légèrement, probablement pour optimiser l’aérodynamisme, et un espace accru pour l’éclairage indirect arrière.

Le tableau de bord redessiné, avec un agencement inspiré des modèles Model 3/Y, modernise l’intérieur en apportant un confort de conduite inégalé. Le système d’éclairage ambiant sur la face avant et les portières crée une atmosphère futuriste apaisante, qui est accentuée par les nouveaux sièges dotés appuie-têtes revisités.

Fiabilité et conception

Le Cybercab se distingue aussi par son arrière légèrement redessiné, avec des réflecteurs rouges repositionnés loin des arches des roues arrière pour une meilleure visibilité. Un panneau de carrosserie arrière plus court sous la section d’éclairage indirect et un pare-chocs arrière subtilement retouché achèvent sa silhouette novatrice.

Équipé de deux essuie-glaces, le véhicule assure une visibilité améliorée sous la pluie, tandis que l’approche esthétique monochrome sans peinture ajoute une touche industrielle audacieuse.

Conclusion

L’émergence du Cybercab de Tesla en tant que modèle prêt à la production marque une étape importante dans l’innovation automobile. Ces mises à jour illustrent l’engagement de Tesla à repousser les limites de la conception et de l’efficacité des véhicules électriques, ce qui promet un avenir passionnant pour les adeptes de mobilité électrique.