Mise à jour de la certification européenne : Des autonomies améliorées pour les véhicules électriques

Les dernières mises à jour de certification européenne apportent d’excellentes nouvelles pour les utilisateurs de véhicules électriques. Un tweet récent a révélé que les véhicules Model 3 et Model Y de Tesla bénéficient désormais de nouvelles autonomies selon le cycle WLTP, avec des augmentations allant jusqu’à 8%.

Toutes les nouvelles autonomies par modèle

Amélioration de l’autonomie du Model 3 RWD

Le Model 3 RWD est l’un des premiers bénéficiaires de cette mise à jour. Grâce à une meilleure gestion de l’énergie et à des optimisations de l’efficacité énergétique, ce modèle offre une plus grande autonomie pour les utilisateurs. Cela peut se traduire, non seulement par une tranquillité d’esprit pour les trajets longue distance, mais aussi par une réduction des coûts d’énergie au quotidien.

Une option de roues de 20 pouces pour le Model Y RWD

Le Model Y RWD est proposé avec une nouvelle option de roues de 20 pouces, une première pour ce modèle spécifique. Cette option attire les conducteurs à la recherche de styles personnalisés sans compromettre la performance et l’autonomie. Bien que la taille des roues puisse souvent affecter la consommation d’énergie, Tesla a réussi à maintenir une bonne autonomie grâce à des innovations dans la conception.

Nouvelles batteries LG 5M de 82-84 kWh pour les Model 3/Y AWD

Les modèles Model 3 et Model Y AWD profitent d’une mise à jour significative de batterie avec l’introduction des nouvelles batteries LG 5M de 82-84 kWh. Ces batteries améliorées apportent non seulement une capacité énergétique accrue mais aussi une gestion thermique optimisée, augmentant l’efficacité globale et, par conséquent, l’autonomie.

Implications pour le marché européen

Ces augmentations d’autonomie sont significatives pour le marché européen où la concurrence pour les véhicules électriques (VE) est féroce. Les améliorations des autonomies pourraient inciter davantage de consommateurs à opter pour ces modèles, réduisant ainsi l’angoisse de l’autonomie qui persiste dans le choix d’un VE. De plus, ces régularisations mettent en lumière les efforts continus des fabricants pour respecter les stricts critères d’émissions européens.

Conclusion

En bref, les nouvelles mises à jour de certification européenne signalent une avancée notable pour Tesla, augmentant l’attractivité de leurs modèles RWD et AWD par des autonomies améliorées et des innovations en matière de batteries. L’engagement pour un avenir plus durable et une meilleure efficacité énergétique continue de prendre de l’élan, plaçant ces modèles en tête de liste pour les consommateurs avertis cherchant à passer au vert.